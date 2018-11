Investiție de șase milioane de euro într-o fabrică care produce senzori deschisă la Timișoara

Un număr de 70 de noi locuri de muncă au fost create în județul Timiș după ce un furnizor de conectori și senzori destinați industriei aeronautice, medicale și automotive a deschis o fabrică la Timișoara, în urma unei investiții de șase milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Noua fabrică inaugurată, miercuri, la Timișoara, a fost realizată pe o platformă industrială din zona Giarmata de către furnizorul de conectori și senzori. Clădirea are o zonă de producție de 6.000 de metri pătrați, un spațiu de birouri de 1.200 metri pătrați, precum și o zonă cu suprafața de 1.200 de metri pentru depozit.

În cadrul noii fabrici lucrează 70 de angajați, iar o parte dintre ei au fost trimiși pentru șase luni în Franța, pentru a se specializa. De asemenea, urmează să se facă noi angajări în perioada următoare.

„Preconizam o creștere de până la câteva sute de angajați în următorii trei, patru ani. TE Connectivity și-a început activitatea în februarie 2018 și acum am ajuns la 70 de angajați. Am avut plăcerea să deschid o fabrică nouă la Timișoara, este o experientă nouă, o etapă în viața mea profesională. Producem senzori pentru industria aviatică, domeniul medical, automotive. Ne vom concentra asupra clienților noștri și vom oferi calitate, livrări la timp către partenerii noștri și prețuri competitive. Respectul și munca în echipă ne vor ajuta să depăsim orice greutăţi” , a declarat directorul general TE Connectivity România, Dacian Negrea.

Noua fabrică din Timișoara reprezintă principala unitate de producție din Europa a companiei. Într-o etapă ulterioară, aici se vor produce senzori de cea mai mare fineţe, destinați industriei aeronautice.

„Am ales Timișoara pentru că afacerea noastră crește. Acum doi ani de zile am început să căutăm unde va fi locația din Europa unde ne vom extinde. Și am ales Timișoara pentru mai multe considerente. În primul rând, pentru forța de muncă. În al doilea rând am căutat o locație care să ofere un mediu de business de calitate. În al treilea rând, trebuie să spun că noi suntem o companie orientată spre domeniul ingineriei, iar prezența școlii politehnice la Timișoara a fost un alt motiv”, a afirmat John Mitchel, vicepreședinte al Departamentului Soluții Senzori în cadrul TE Connectivity.

Investiția la noua unitate de producție deschisă la Timișoara se ridică la șase milioane de euro.

TE Connectivity oferă, de peste 75 de ani, soluții de conectivitate și senzori. Compania are 80.000 de angajați, inclusiv peste 8.000 de ingineri, care lucrează alături de clienți din aproximativ 140 de țări.