Investiție imensă în primele patru centre de servicii integrate de pe Autostrada A1

Investiţia în primele patru centre de servicii integrate de pe Autostrada A1, tronsonul Nădlac - Sibiu, s-a ridicat la 14 milioane de dolari, conform unui comunicat de presă al KMG Internationa.

În perioada următoare, urmează să fie deschise restul de opt unităţi, în proximitatea localităţilor Sagu (judeţul Arad), Giarmata şi Recaş (Timiş) şi Cristian (Sibiu), notează Agerpres.

Primele patru centre de servicii integrate de pe Autostrada A1 (tronsonul Nădlac - Sibiu) au fost deschise, joi, de Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român (FIEKR) şi Rompetrol Downstream - divizia de retail a Grupului KMG International în România.Noile staţii au o suprafaţă totală de aproximativ 4.260 metri pătraţi: Pecica dreapta (suprafaţă interior - 596 mp), 4.260 mp - Pecica stânga (596 mp), 6.200 mp - Orăştie dreapta (596 mp) şi 6.220 mp - Orăştie stânga (523 mp). La interior, suprafeţele sunt triple faţă de media celorlalte staţii Rompetrol şi includ zone dedicate pentru magazin, restaurant, cafenea, loc de joacă pentru copii, spaţii pentru mame cu copii şi facilităţi pentru persoane cu handicap.Parte a Coridorului IV pan-european de transport (Dresda - Istanbul), autostrada A1 este principala cale rutieră de legătură spre şi dinspre Ungaria şi ţările din vestul Uniunii Europene, fiind o rută atât comercială, cât şi turistică, notează sursa citată."Este o premieră pentru România, un concept gândit integrat pentru spaţiile de servicii de pe autostrăzi, care asigură accesul clienţilor la o gamă variată de produse şi servicii, spaţii generoase pentru odihnă, relaxare sau savurarea mesei împreună cu cei dragi, precum şi spaţii pentru producătorii locali şi regionali. La acestea se adaugă staţii de încărcare rapidă pentru maşini electrice, precum şi parteneriatul încheiat cu lanţul de restaurante KFC", a declarat Cătălin Dumitru, director Retail şi Marketing în cadrul KMG International şi membru al Consiliului de Administraţie al Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român.

Au fost create noi locuri de muncă



Cele patru staţii inaugurate joi fac parte dintr-un pachet de 12 centre de servicii pe care Fondul le va deschide pe A1, cu o investiţie totală estimată la peste 40 de milioane de dolari.



"Cu aproximativ 45-65 de noi angajaţi/staţie, fiecare dintre acestea este dotată cu şase puncte de alimentare cu carburanţi pentru autoturisme, două puncte de alimentare rapidă pentru camioane/ TIR/autobuze, o pompă AdBlue, un skid de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL), sisteme de recuperare vapori şi iluminat led, plus patru posturi de încărcare rapidă a maşinilor electrice. Pentru reducerea consumului de energie, compania analizează posibilitatea montării de panouri fotovoltaice cu randament ridicat. Printre serviciile oferite se numără şi sistemul Fill&Go, terminale de plată vigneta/facturi/transferuri bancare/încheiere asigurări, dar şi un număr de 97 de locuri de parcare (Pecica) şi 108 (Orăştie) pentru autoturisme şi tiruri. În acelaşi timp, noul concept asigură şi o dezvoltare firească a brandului "hei", prin transformarea lui într-un brand-umbrelă şi crearea a trei linii distincte de servicii - hei&gourmet pentru servire asistată cu preparate tip restaurant, hei&go pentru produsele din magazine şi hei&coffee pentru cafea, patiserie, sandwich-uri", se precizează în comunicat.



O altă premieră pentru benzinăriile situate pe autostrăzile din România este reprezentată de parteneriatul încheiat între Rompetrol şi KFC, operat de holdingul Sphera Franchise Group. Astfel, restaurantele KFC vor avea spaţii distincte şi se vor regăsi în trei amplasamente din cele 12 benzinării Rompetrol de pe autostrada A1 (Pecica - km 558+380, Giarmata - km 500+596 şi Orăştie - km 340+500).



Parte a Memorandumului de Înţelegere încheiat în anul 2014 între KMG International şi statul român, Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român a fost înfiinţat în octombrie 2018, obiectivul principal şi strategic al acestuia urmărind dezvoltarea de proiecte energetice în România. Unicii săi acţionari sunt KMG International şi Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - SAPE.



În prezent, Fondul de Investiţii are în derulare două proiecte majore de investiţii, respectiv construcţia unei centrale termoelectrice de cogenerare pe platforma Midia şi dezvoltarea unei reţele de distribuţie carburanţi sub umbrela Rompetrol. Construcţia noii centrale de cogenerare a început în mai 2021, iar termenul estimat pentru punerea în funcţiune este în a doua jumătate a acestui an. Investiţia totală în acest proiect se ridică la peste 152 milioane dolari şi va genera, anual, circa 11 milioane dolari, impozite plătite către bugetul de stat.



"În linie cu strategia adoptată în 2019 de acţionarii săi - KMG International şi Statul Român prin SAPE, Fondul şi-a propus să atingă până în 2025 un număr total de 84 de unităţi. În prezent, acesta deţine 48 de staţii finalizate. Benzinăriile vor comercializa exclusiv gama de carburanţi auto Efix - produşi de rafinăria Petromidia Năvodari. Aceasta este parte a companiei Rompetrol Rafinare, deţinută de KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul român prin Ministerul Energiei (44,7%). Valoarea totală a investiţiilor în curs de implementare de către FIEKR se ridică la finele lui 2022 la un nivel de 315 milioane USD", arată sursa citată.



Rompetrol Downstream este divizia de retail a Grupului KMG International în România. La finele anului 2022, compania opera o reţea de 1.257 puncte de comercializare carburanţi, formată din staţiile proprii Rompetrol, Partener Rompetrol, dar şi staţii mobile - Rompetrol Express şi baze interne (rezervoare de 9 şi 20 metri cubi amplasate în incinta companiilor din diverse domenii de activitate - transporturi, construcţii, agricultură etc.).



În plus, compania operează la nivel naţional şase depozite de carburanţi, circa 280 de staţii de încărcare auto cu gaz petrolier lichefiat - GPL şi peste 7.000 de puncte de distribuţie butelii GPL/Rompetrol casnic.