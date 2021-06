Investiţiile globale în electricitate vor creşte cu 5% în acest an, până la un record de 820 miliarde de dolari

Investiţiile în energie urmează să înregistreze o revenire de aproape 10% în 2021, pe măsură ce lumea iese din pandemia de COVID-19, însă chiar şi aşa nivelul cheltuielilor pentru energie curată este insuficient pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, a apreciat miercuri Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), informează Reuters, citat de agerpres.

IEA se aşteaptă ca investiţiile globale în energie să ajungă la 1.900 de miliarde de dolari în acest an, recuperând o mare parte din scăderea provocată anul trecut de pandemie şi continuând o tranziţie spre electricitate. 2021 este pe cale să devină al şaselea an consecutiv în care investiţiile în electricitate le vor devansa pe cele în petrol şi gaze.

Potrivit estimărilor IEA, investiţiile globale în electricitate vor creşte cu 5% în acest an până la un nivel record de peste 820 miliarde de dolari, iar din cele 530 de miliarde de dolari alocate pentru noi capacităţi de generare, aproximativ 70% vor fi direcţionate spre regenerabile. Comparativ, investiţiile în segmentul upstream de petrol şi gaze se vor ridica la 350 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că vor fi în continuare sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei."Revenirea investiţiilor în energie este un semn încurajator şi mă bucur să văd că un procent mai mare este alocat pentru regenerabile. Însă este nevoie să fie mobilizate resurse mult mai mari în tehnologiile din domeniul energiei curate pentru a pune lumea pe traiectoria spre emisii zero în 2050", a declarat directorul general al IEA, Fatih Birol, în avanpremiera publicării raportului World Energy Investment. Potrivit lui Fatih Birol, investiţiile în energie curată trebuie să se tripleze până în 2030.Luna trecută, IEA a lansat un avertisment dur către industria energetică, subliniind că investitorii nu ar trebui să finanţeze noi proiecte în petrol, gaze naturale şi cărbune dacă lumea vrea să ajungă la zero emisii de carbon până în 2050.Marţi, IEA a avertizat că investiţiile în cărbune ar urma să înregistreze o creştere anuală de 9% în 2021, după o cădere semnificativă anul trecut, ceea ce înseamnă că acest combustibil fosil nu a dispărut încă din peisaj.Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.