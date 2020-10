Invizibilul devine vizibil sau 70 de ore din lupta împotriva COVID-19. Fundația Superbet alături de autorii proiectului 'Don’t Take Them for Granted'

Pentru cei care poate încă se mai îndoiesc că infecția cu COVID-19 este cât se poate de serioasă, o colecție de fotografii care documentează peste 70 de ore din lupta împotriva COVID-19 poate fi văzută în Piața George Enescu din București.

Este vorba de proiectul “Don’t Take Them for Granted”, dedicat personalului medical și tuturor celor din linia întâi, care de opt luni se luptă zi de zi cu virusul. Sunt momente impresionante surprinse chiar în secțiile de ATI din trei spitale bucureștene - Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", Spitalul Militar ROL 2 și Spitalul Universitar de Urgență.

Fundația Superbet, alături de alte trei companii și de entități precum ARCUB, Primăria Municipiului București și Ministerul Apărării au făcut posibil demersul de a transforma invizibilul în vizibil: doi artiști, Cristian Movilă și Capucine Gros i-au fotografiat pe medicii celor trei spitale, chiar pe câmpul de bătălie cu o boală care a făcut deja peste un milion de victime în toată lumea și peste 5.400 în România.

“Implicarea în ‘Don’t take them for granted’ este o continuare a eforturilor Fundației Superbet de a fi alături de cei care salvează vieți. Dacă din martie până acum am ales să ajutăm concret cu echipamente de protecție, biocide și teste personalul medical, de data aceasta am ales un proiect artistic care pune in lumina supereforturile pe care unii dintre semenii noștri le fac zilnic. M-a impresionat nu doar accesul pentru ochiul public la culisele bătăliei pentru viață, ci și acest îndemn către empatie și nevoia de solidaritate a comunității în astfel de momente de criză”, a declarat Augusta Dragic, președintele Fundației Superbet și chirurg ca profesie de bază.

Artista Capucine Gros a ținut să explice unul dintre mesajele de forță ale ineditului foto-documentar – “/.../ a aminti că suntem cu toții copilul cuiva, este o idee simplă și accesibilă. Dar, la un nivel mult mai profund, ne face să-i vedem pe toți ceilalți ca pe o rețea invizibilă interdependentă și nu ca pe niște indivizi solitari. În astfel de timpuri, avem nevoie de empatie, solidaritate și de o înțelegere reală a ceea ce poate însemna puterea unei comunități.”

Proiectul inițiat de comunitatea UNFINISHED a beneficiat și de colaborarea actorului Benedict Cumberbatch (voice over) și a galonatului artist conceptual chilian, Alfredo Jaar, recent desemnat câştigătorul prestigiosului premiu HASSELBLAD pentru fotografie.

Începând cu 9 octombrie 2020, instalația este deschisă publicului în Piața George Enescu din București, iar în mediul online, proiectul poate vizionat pe site-ul Fundației, pe https://notforgranted.org/, via Vimeo sau Youtube.

Reamintim că în cadrul campaniei #PariemPeBine, inițiată începând din luna martie a.c., Fundația Superbet a donat echipamente de protecție, teste și biocide către 35 de spitale din România. Efortul a fost susținut în parteneritat cu alte două Asociații - INACO și Zi de bine.

Prin Fundația Superbet, Grupul Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din România, derulează cu regularitate programe CSR prin care se implică în viața comunității.