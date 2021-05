Ioan Bîrlădeanu (FRKC) speră ca România să califice încă o barcă la Jocurile Olimpice

Preşedintele Federaţiei Române de Kaiac-Canoe, Ioan Bîrlădeanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că speră ca la regata preolimpică de la Szeged (Ungaria), România să reuşească să mai califice încă o barcă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit Agerpres.

"Măcar să mai calificăm o probă la Jocurile Olimpice. Atât, măcar atât. Pentru că e un singur loc, la fete nu avem şanse, la simplu nu avem 'simplişti' de valoarea asta, sperăm la canoe fete. Acolo avem şansele cele mai mari. La Szeged avem simplu kaiac fete 200 de metri, dublu kaiac fete 500 de metri, simplu canoe, dublu canoe fete, simplu kaiac băieţi şi simplu canoe băieţi. Ar fi perfect să mai calificăm o barcă de canoe", a declarat Bîrlădeanu.

Antrenorul coordonator al lotului olimpic de canoe, Florin Popescu, a declarat pentru AGERPRES că are speranţe de calificare şi la masculin, prin Constantin Dîba, în proba de canoe-1: "O să fie o cursă tare, mai sunt câteva ţări precum Rusia, Moldova, Ucraina, Belarus, care nu sunt calificate. Dar eu am speranţe".



Regata de kaiac-canoe de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo va avea loc la Szeged (Ungaria), în perioada 12-13 mai. Până în acest moment România are calificată o singură barcă la Jocurile Olimpice, cea de canoe-2 masculin pe 1.000 m.