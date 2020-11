Ioan Cupşa: 'Economia îşi revine rapid datorită măsurilor bune luate de PNL'

Deputatul PNL Ioan Cupşa, candidat pentru un nou mandat, a declarat joi, făcând o sinteză succintă a guvernării Orban, că economia ţării îşi revine rapid datorită măsurilor bune luate de PNL, investiţiile din 2020 fiind cu 6,9 miliarde de lei mai mari decât în anul 2019, respectiv de peste 30 de miliarde de lei, cea mai mare sumă din ultimii 10 ani, potrivit Agerpres.

"România este singura ţară din Uniunea Europeana în care investiţiile productive au crescut în trimestrul 2 şi în prima jumătate a anului. Luptăm cu criza economică provocată de pandemie şi dezvoltăm România! Ne adresăm concetăţenilor noştri şi îi îndemnăm să aprecieze în mod obiectiv şi critic ceea ce noi, Echipa PNL, am făcut la nivel local, judeţean şi la nivel naţional. Judecaţi-ne, dar judecaţi-ne corect şi mai apoi votaţi", a declarat, joi, în conferinţă de presă, deputatul Cupşa.

Citește și: Fotografie de ultim moment! Marcel Vela, imagine cu leul apărut în videoclipul lui Dani Mocanu

Parlamentarul jurist a prezentat punctual şi sintetic activitatea Guvernului Ludovic Orban, în domenii importante precum investiţii, infrastructură, sănătate, fonduri europene şi energie. Potrivit acestuia, guvernul a aplicat două mari principii: Investi?iile ne salvează (în criză) şi Nu lăsăm pe nimeni în urmă - "Fiecare cetăţean contează!", care s-au tradus în măsuri de susţinere a mediului privat, a firmelor şi a angajaţilor români, în criza profundă prin care trecem.

Potrivit acestuia, investiţiile de peste 30 de miliarde lei au avut ca efect imediat creşterea locurilor de muncă până la 5.089.435 (septembrie 2020, cu 20.000 în plus faţă de 2019). Astfel au fost acordate credite cu dobândă zero şi cu garanţia statului (Programul IMM Invest), peste 18.000 IMM-uri au găsit finanţare rapidă şi ieftină, în programul ce a costat peste 14 miliarde de lei. De asemenea, s-au oferit scutiri de taxe şi impozite, a fost rambursat TVA şi s-au plătit concediile medicale la timp, într-un efort financiar de 15 miliarde de lei.

"O sumă de 250 de milioane de lei s-a dat ca bonificaţii pentru plata la scadenţă a impozitului pe profitul companiilor şi IMM-urilor, 3,2 miliarde de lei fiind rambursare TVA în plus faţă de anul trecut. De această măsură au beneficiat un număr de 71.186 de firme, cu 12.589 mai multe faţă de anul precedent, suma restituită fiind mai mare cu 3 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, în timpul guvernării PSD. Am acordat ajutoare de peste 1 miliard de euro pentru industria HoReCa. Aceşti bani au fost folosiţi pentru repornirea afacerilor, pentru investiţii şi pentru capitalul de lucru. Am dezvoltat programe de garanţii de aproximativ 30 de miliarde lei - 2.9% din PIB, bani care ajung direct în economia reală. Politicile liberale au dus la o scădere a inflaţiei, de la 4.1% în iulie 2019 la 2.8% în iulie 2020. Asta înseamnă că protejăm puterea de cumpărare a românilor", a declarat deputatul.

Ioan Cupşa a subliniat că măsurile liberale de susţinere a mediului privat, a firmelor şi a angajaţilor români se dovedesc bune, datele economice şi statisticile confirmând deja acest lucru.

Astfel, a precizat el, în iunie 2020, construcţiile au crescut cu 10.3% comparativ cu perioada similară din 2019; în iunie 2020, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 9.2% faţă de iunie 2019; tot în iunie 2020, industria a crescut că 10.2% faţă de luna precedentă.

"România a avut în 2020 cifre economice mai bune decât media Uniunii Europene. În trimestrul I, România a cunoscut o creştere economică de 2.7%, în timp ce economia europeană a scăzut cu 2.6%. În trimestrul II, economia naţională a cunoscut o contracţie de 10.5%, în timp ce media din UE a fost de 14.4%. Economia a scăzut în Spania cu 22%, în Franţa cu 19%, în Italia cu 17,3%, în Germania cu 11,7%," a declarat Cupşa.