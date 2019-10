Ioan Mircea Pașcu, analiză care le dă fiori liderilor PSD: Dumnezeu nu bate cu bâta, ci ia mințile

Fostul europarlamentar PSD, Ioan Mircea Pașcu, susține că picarea Guvernului este rezultatul unei politici extrem de păguboase duse de conducerea PSD. El arată că partidul a risipit o zestre electorală de 46%, în nici trei ani de zile, schimbând trei guverne și 100 de miniștri.

Citește și: Marcel Ciolacu dă cărțile pe față: Sfârșitul PSD a fost adus de decizia lui Liviu Dragnea din 2017

”Din păcate, s-a adeverit inca o data ca Dumnezeu nu bate cu bată, ci ia mințile!

Ca vechi pesedist (si profesor de știință politica), nu pot sa nu regret tristul adevar ca partidul, condus cândva de Iliescu, de Nastase, a reușit contra-performanța de a irosi cu nonșalantă un câștig electoral de 46% in mai puțin de trei ani - nici măcar un mandat întreg - permițându-si, printre altele, “luxul” de a schimba in acest răstimp trei premieri si 100 de miniștri ...

Si acum, odata ajunși aici, in loc de a persista cu încăpățânare in tiparele eronate de pana acum, acuzându-i pe alții de propriile noastre greșeli, ar trebui sa începem prin a ni le recunoaște deschis, fara sa uitam ca nu putem purcede la reconstrucția necesară stand in genunchi (ma gândesc la “unanimitățile” bazate pe frica si/sau servilism, care au caracterizat deciziile partidului in ultimii trei ani ...).