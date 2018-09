Ioan Mircea Pașcu reclamă 'porcării' făcute sub acoperirea MCV: Sunt invocate protocoalele secrete

Vicepreşedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Paşcu, a declarat că mesajele prin care ni se spune că nu e indicată ridicarea MCV sunt o tendință motivată de teama "porcăriilor" făcute sub acoperirea mecanismului, cum ar fi protocoalele secrete între SRI și instituții din sistemul judiciar, scrie Mediafax.

"Mesajele care vin «nu, să nu dați la o parte MCV», cred că mare parte din tendința aceasta e din teama tuturor porcăriilor făcute sub acoperirea acestui mecanism. Acum să vedem (șanse de ridicare a MCV – n.r.). Până la urmă nu poți să-l ții la infinit, pentru că vedeți și în Schengen de pildă, Croația nu a îndeplinit criteriile tehnice. Le-am spus, noi le-am îndeplinit și tot nu am intrat. Nu există prea multe reacții la potlogăriile făcute sub acoperirea MCV în țară, protocoale secrete. Față de aceste lucruri ar trebui să se exprime împotrivă. Maximum ce vor face este să păstreze tăcerea în aceste condiții", a declarat europarlamentarul PSD, Ioan Mircea Pașcu, sâmbătă la Antena 3.

În legătură cu aderarea României la Spațiul Schengen, acesta a spus că, deși problema este privită subiectiv, țara noastră ar putea avea o anumită șansă, în contextul migrației și nevoii asigurării securității la frontiere.

"Problema rămâne în continuare. Unii judecă în termenii vechiului Schengen, alții în termenii noului Schengen, iar noi suntem între scaune. Suntem într-o zonă a subiectivului, criteriile sunt foarte subiective. Însă pe fundalul preocupărilor legate de migrație s-ar putea să existe o anumită șansă, pentru că una e să ai granița cu România, Bulgaria și alta e să o ai România cu Ungaria. Cu atât mai mult cu cât suntem membri de facto. Adică facem treaba pe gratis. Toate sistemele de supraveghere le-am instalat și acelea au costat. Există factori care ne spun că nu avem șanse, alții că avem șanse", a completat Pașcu.