Ioana Bran: 'Emoție și culoare în Țara Oașului – asta am trăit cu bucurie!'

Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a participat la cea mai mare sărbătoare câmpenească din Țara Oașului.

''Azi am avut parte de cea mai mare sărbătoare câmpenească de la noi din Țara Oașului: Sâmbra Oilor de pe dealul de la Huta Certeze. Atmosfera a fost extraordinară. Costumele populare oșenești, muzica și dansurile populare, oamenii, copiii, vârstnicii, gazde și oaspeți - totul a fost în spiritul tradiției românești. Emoție și culoare în Țara Oașului – asta am trăit azi cu bucurie!

În aceste zile, au fost la Satu Mare premierul Viorica Dăncilă împreună cu Sorina Pintea, ministrul Sănătății, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, Gabriel Leș, ministrul Apărării, Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Natalia Intotero, candidat PSD la alegerile europarlamentare. După ziua de sâmbătă, în care s-au întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cu fermieri sătmăreni, azi au fost la sărbătoare.

Dealul de la Huta Certeze a fost, pentru o zi, inima României! Au venit români de peste tot din țară, dar și din toate colțurile lumii. Am văzut bunici care le povesteau nepoților despre tradițiile noastre. Am văzut ii și păpuși și trăistuțe făcute de meșteșugari iscusiți, am văzut copii purtând cu mândrie straie oșenești făcute pe măsura lor, am ascultat cele mai frumoase cântece ale Țării Oașului. Iar scena a vibrat sub pașii ansamblurilor de dansuri populare.

„Vreau să vă felicit pentru că duceți mai departe tradiția, obiceiurile, cântecele și portul nostru popular. Sunteți un exemplu pentru mulți și sper ca cei care nu au învățat nimic și cei care se comportă într-un mod neadecvat la o sărbătoare atât de frumoasă să învețe de la dumneavoastră ce este respectul și ce înseamnă un bun român”, a spus Viorica Dăncilă.

Evenimentul a ajuns la cea de-a 63-a ediție. Îi felicit pe organizatori și vă spun tuturor: dacă nu ați fost niciodată la Sâmbra Oilor de pe Dealul Huta Certeze, făceți-vă timp și veniți la anul. Este una dintre cele mai frumoase bucurii românești!'', a scris Ioana Bran.