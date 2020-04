Ioana Ene Dogioiu: Nu mai poate fi ținut secret! Este o confruntare între Ludovic Orban și Klaus Iohannis

Jurnalista Ioana Ene Dogoiu susține că ”bâlbele” privitoare la organizarea sărbătorilor de Paște și ieșirile lui Marcel Vela indică un scandal mult mai mare, o ruptură între Klaus Iohannis și Ludovic Orban.

”Nu este de conceput, in mod normal, un ministru de Interne care sa fi ajuns de rasul lumii, decredibilizat, dispretuit, tinta tuturor rosiilor stricate si cojilor de banana ale publicului.

Cu atat mai mult in stare de urgenta, cand ministrul de Interne este titularul celui mai important instrument - ordonanta militara (OM).

Este motivul pentru care Marcel Vela ar fi trebuit inlocuit demult pentru ca a transformat fiecare anunt de OM intr-un numar de stand-up comedy. Iar dupa acordul initial cu BOR in privinta relaxarilor de Paste, inlocuirea a devenit imperativa.

Dl Vela nu este insa un jucator autentic, ci doar un figurant intr-o confruntare mai mare care deja nu cred ca mai poate fi tinuta secreta, intre presedinte si premier. Marcel Vela este omul de maxima incredere al lui Ludovic Orban si evacuarea lui ar fi fost un imens sacrificiu pentru premier.”, scrie Ioana Ene Dogioiu, într-un editorial pentruiohannis-orban-acordul-populismului-pe-rit-vechi-1607060"> Ziare.com.

Jurnalista consideră că președintele Klaus Iohannis nu a fost de acord cu viziunea ”populistă” a liderilor PNL, de aceea s-a opus primei variante anunțate de Marcel Vela.

”Toata problema a plecat de la faptul ca varful guvernarii liberale traieste cu obsesia imaginii publice. Atat a partidului, cat si a liderului, care nu pot uita nicio clipa ca e an electoral si ca trebuie sa puncteze.

N-ar fi o problema asa de mare daca nu ar fi sfatuiti de "consultanti" foarte slabi, ei insisi, la fel ca mare parte a partidului, captivi ai unui timp in care alegerile se castigau cu populisme de toate felurile, inclusiv cele de natura religioasa.

Va amintiti probabil pozitionarea dlui Orban la referendumul pentru familie. Pe scurt, o batalie cot la cot cu PSD pe acelasi electorat.

Doar ca presedintele Iohannis se pare ca nu vede deloc in acelasi fel lucrurile. Un exemplu a fost somajul tehnic la bugetari, anuntat de dl Orban intr-o formula strict de imagine, fara niciun beneficiu economic, dimpotriva. A fost contrazis de ministrul de Finante care a spus ca nu se pune problema de asa ceva, dl Citu avand, din informatiile mele, sustinerea presedintelui pentru acest anunt.

In chestiunea acordului cu BOR, spun surse liberale, ideea s-ar fi nascut in anturajul dlui Orban, responsabil si pentru alte ciudatenii, inclusiv celebra OUG care a facut praf planul anticipatelor, a fost plasata in bratele dlui Vela spre punere in executare si anunt public, fara ca presedintele Iohannis sa fi fost consultat.

Cel mai grav este insa ca decizia a fost luata impotriva recomandarilor ministrului Sanatatii, care s-a opus explicit.

Nu imi amintesc sa-l fi vazut de multe ori pe dl Iohannis mai nervos intr-o iesire publica, nici macar in vremea guvernarii PSD, pe buna dreptate. Pe de-o parte, o asemenea relaxare era extrem de periculoasa pentru evolutia epidemiei, pe de alta parte pentru ca era anuntata la numai cateva ore dupa ce presedintele prelungise, in termeni gravi, starea de urgenta.

Intr-un fel, a fost chiar un afront la adresa presedintelui.”, scrie Ioana Ene Dogioiu.