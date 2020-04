VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 41: Lumina din caracatiță!

A apărut episodul 40 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu arată cum se întinde caracatița din Sănătate, dar și cum au lansat o nouă diversiune cu Lumina de Paște pentru a distrage atenția.

”Tuturor credincioșilor care au halit noua direcție și noul subiect manipulator, referitor la cine merge la biserică, cine aduce Lumina, cine ți-o împinge și cine ți-o îndeasă. E un subiect pe care eu îl consider bun pentru următoarea perioadă, până luni vom discuta numai despre asta. Este un subiect care a scos și haștagii din WC-urile în care locuiesc cu sufletul și cu mintea, este un val creat extraordinar, Vela nu știe să-l gestioneze, pentru că așa cum este și la PSD, nici la MAI nu există niciun vector de comunicare, haosul este general. Singurul care are comunicare este Arafat, care nu este MAI. Este un subiect fantastic, este Săptămâna Mare și toți sunt experți în religie, Biserică, BOR, în Daniel, în securiști etc. Cea mai intersantă poziție este a haștagilor, care au ieșit și ne explică pe toate căile posibile că Dumnezeu nu prea există, că nu e bine cu religia asta. Pentru voi nu există, voi nu aveți Dumnezeu gunoaielor, voi nu aveți nicio valoare, sunteți niște gunoaie, niște lături, niște flegme, niște urme de flegme ale lui Soros. El a încercat să scuipe pe un zid, s-a prelins flegma, undeva la rigolă a ajuns un fir de flegmă luat cu limba de un javrament, maidanez și ăia sunteți voi. Sunteți nimeni! Ăștia care stați cu capul în WC și cu sufletul tot acolo, ăștia de ați făcut mucles de vreo lună și jumătate, dar unde sunteți voi să luptați cu corupția, gunoaielor! Unde este corupția ucide? Acum nu mai ucide corupția? Haideți, că mai sunt și PSD-iști în caracatița asta! Haideți, PNL-ul, SRI-ul! Vă rup pe genunchi în campanie, vă sparg! Am scris tot, tot, tot!

Vreți să știți de ce nu urlă haștagii, de ce nu strigă nimeni, de ce toată lumea aplaudă la Tătaru? Uitați-vă la Dănuța că vă spune ea: pe foarte mult cașcaval se întâmplă asta. De la big pharma, la minister, la multinaționale! Nu ne explici tu Vlăduț cum funcționează? Toți sunt finanțați de big pharma!”, spune Dana Budeanu.