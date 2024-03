Iohannis a discutat cu preşedinta Confederaţiei Elveţiene despre dezvoltarea dialogului politic şi economic

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu preşedinta Confederaţiei Elveţiene, Viola Amherd, printre subiectele abordate numărându-se dezvoltarea dialogului politic şi economic bilateral.

"Am primit-o astăzi, la Cotroceni, pe Viola Amherd, noul preşedinte al Confederaţiei Elveţiene. În cadrul discuţiilor, am convenit să dezvoltăm dialogul nostru politic şi economic şi să sprijinim o relaţie puternică între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană. Contribuţia elveţiană la reducerea disparităţilor economice este un instrument de cooperare important, cu rezultate excelente", a afirmat Iohannis, conform unui mesaj postat pe Facebook de Administraţia Prezidenţială.Şeful statului are miercuri mai multe întrevederi, la Palatul Cotroceni, cu oficiali de rang înalt prezenţi la Bucureşti în contextul desfăşurării Congresului PPE.Klaus Iohannis s-a întâlnit, miercuri, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, şi cu prim-ministrul Republicii Lituania, Ingrida Simonyte.