Iohannis, câștigător în Vrancea! Candidatul PNL a câştigat în 53 din cele 73 de comune şi oraşe din judeţ

Preşedintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că preşedintele Klaus Iohannis a câştigat în 53 din cele 73 de comune şi oraşe din judeţ.

"Prezenţa a fost mai mare ca în turul întâi, când am avut o prezenţă de 45,98%. Vrâncenii s-au mobilizat şi în turul doi am avut o prezenţă de 47,42%. Dacă la turul întâi am obţinut 40,76%, în turul doi am avut 59,3%, un rezultat care arată că PNL este o alternativă, este ceea ce vrâncenii îşi doresc în acest moment şi sperăm să nu dezamăgim. Pentru prima dată în istoria partidului, PNL a câştigat toate oraşele şi municipiile din judeţ. La Focşani PNL a obţinut un scor remarcabil, 64,11%, reprezentând 24.510 voturi. (...) În acest moment, 53 de localităţi sunt câştigate categoric de PNL. La Slobozia Ciorăşti am pierdut la trei voturi distanţă, la Tătăranu - la diferenţă de opt voturi, la Nistoreşti - cinci voturi", a declarat Cătălin Toma.

Potrivit acestuia, votul de duminică a demonstrat că PNL reprezintă "o alternativă", iar "vremea PSD-ului a apus în Vrancea".

"Votul covârşitor acordat de vrânceni pe 24 noiembrie ne demonstrează că PNL reprezintă o alternativă în Vrancea şi că vremea PSD-ului a apus în Vrancea, că vremea lui Marian Oprişan s-a dus. Sperăm ca împreună să reuşim să găsim formulele administrative în fiecare localitate pentru ca la locale să avem succesul scontat pentru ca să facem din Vrancea un judeţ fruntaş. (...) În sfârşit, Vrancea are un alt drum, un drum spre fonduri şi spre dezvoltare", a spus Cătălin Toma.

În urma centralizării voturilor din al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, PNL a obţinut peste 70% din voturi în şapte localităţi, peste 60% în 22 de localităţi. În alte 24 de localităţi, PNL a obţinut peste 50% din voturi. Un număr de 28 de comune, precum şi cele cinci oraşe şi municipii unde PNL a obţinut victoria, sunt conduse de primari PSD.

Potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral Judeţean, în judeţul Vrancea, s-au prezentat la cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea preşedintelui României 147.693 de alegători din totalul celor 311.407 înscrişi în listele electorale. Din numărul total al voturilor valabil exprimate, Klaus Iohannis a obţinut 86.007, reprezentând 59,28%, iar candidatul PSD, Viorica Dăncilă, 59.079, adică 40,72%.