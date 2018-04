Iohannis i-a plătit Vioricăi Dăncilă cu aceeaşi monedă: NU a vrut să-i răspundă la telefon

Premierul Viorica Dăncilă dezvăluie într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu, pentru România TV, că preşedintele Iohannis nu i-a răspuns la telefon când a sunat să-l informeze că nu participă la şedinţa de mediere stabilită de Iohannis. Practic, preşedintele i-a întors premierului gestul de la "Simfonia lalelelor", când Dăncilă nu a putut să-i răspundă lui Iohannis.

Întrebată dacă i-a comunicat direct presedintelui refuzul, Viorica Dăncilă a răspuns: "Am incercat. Asa cum am spus inca de la investirea mea, am incercat sa pastrez echilibrul, sa am o buna cooperare interinstitutionala. Am sunat azi pentru a-i comunica presedintelui, sa am o discutie cu dansul. Mi s-a spus ca este intr-o intalnire si ca nu poate raspunde si ca aceasta intrunire va dura pana la ora 11. Atunci am comunicat ca nu o sa ma prezint la Cotroceni azi la intalnire. Am sperat ca presedintele sa sune si sa discutam acest aspect, dar reactia presedintelui a fost o reactie publica pe care am vazut-o cu totii."

Potrivit premierului, la Simfonia Lalelelor nu a putut vorbi cu preşedinte, dar l-a sunat ulterior. "Dansul a sunat, eu eram la eveniment, am spus ca nu pot sa vorbesc in acel moment pentru ca era un moment festiv, am sunat pe urma si am discutat cu presedintele. Dupa cum ati vazut, eu am fost un om discret, un om care nu a dat publicitatii astfel de lucruri, mi s-a parut normal ca discutiile sa aiba un caracter confidential si sa putem sa vorbim despre lucruri pozitive, nu despre lucruri care nu au insemnatate pentru Romania si pentru romani. Cred ca acest lucru eu l-am respectat, din pacate, domnul presedinte nu a procedat in mod asemanator", a mai declarat Dăncilă.

