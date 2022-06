Video | Iohannis profită de vizita lui Macron în România: Președintele României i-a cerut omologului francez sprijin pentru aderarea la Spațiul Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în cadrul conferinţei comune cu preşedintele Emmanuel Macron, că a avut o discuţie cuprinzătoare cu preşedintele Macron şi cu privire la perspectivele extinderii spaţiului Schengen şi că a explicat aşteptarea legitimă a României cu privire la aderare. Am exprimat încrederea că vom putea conta pe sprijinul Franţei pentru deblocarea procesului de aderare a ţării noastre la Schengen, a mai spus şeful statului.

Şeful statului i-a mulţumit preşedintelui Emmanuel Macron pentru prezenta militarilor francezi în România. Klaus Iohannis a spus că a discutat cu preşedintele francez despre necesitatea cooperării pe flacul estic şi despre precuparea privind deteriorarea situaţiei din Ucraina. Şeful statului a mai spus că se bucură de vizita preşedintelui francez în Republica Moldova ,discutând despre modul în care poate fi ajutată această ţară. Am abordat şi tema securităţii energetice, a spus preşedintele, adfirmând că a subliniat că România este pregătită aă îşi asume un rol activ.

„Am avut o discuţie cuprinzătoare cu preşedintele Macron şi cu privire la perspectivele extinderii spaţiului Schengen şi am explicat aşteptarea legitimă a României cu privire la aderare. Am subliniat că extinderea spaţiului Schengen va contribui la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii în ansamblul său şi la întărirea competitivităţii pieţei unice, în beneficiul cetăţenilor europenie. Am exprimat încrederea că vom putea conta pe sprijinul Franţei pentru deblocarea procesului de aderare a ţării noastre la Schengen”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.