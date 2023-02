Iohannis pune tunurile pe Rusia: Trebuie să răspundă pentru actele de agresiune

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj la un an de când Rusia a atacat Ucraina: „Acum exact un an, am văzut cum prezentul și viitorul nostru se pot schimba într-o clipă. O națiune independentă, un stat vecin nouă – Ucraina - a fost atacat cu cruzime, fără nicio justificare”.

Iohannis spune că Ucraina a fost atacată fără motiv

„În dimineața zilei de 24 februarie 2022, acum exact un an, am văzut cum prezentul și viitorul nostru se pot schimba într-o clipă. O națiune independentă, un stat vecin nouă – Ucraina - a fost atacat cu cruzime, fără nicio justificare, de către Rusia. Oameni nevinovați și-au pierdut viața, i-au pierdut pe cei dragi, și-au pierdut casele, le-au fost distruse școlile și spitalele și au fost nevoiți să fugă din calea războiului pentru a se salva pe ei și viața copiilor lor. În tot acest timp însă, poporul ucrainean a impresionat o lume întreagă prin curajul, forța și hotărârea arătate în apărarea țării și a libertății, respingând agresiunea forțelor inamice ruse. Apărându-și țara și libertatea, poporul ucrainean protejează valorile și libertatea noastră, protejează securitatea noastră, a românilor și a întregii Europe. Lupta poporului ucrainean este și lupta noastră”, transmite Klaus Iohannis.

El amintește că încă din prima zi, România a fost alături de poporul ucrainean.

„Românii au arătat întregii lumi ce înseamnă să oferi sprijin și să îți deschizi ușa casei pentru femeile și copiii care și-au pierdut căminul, să îi ajuți cu inima deschisă pe toți cei care fug din cauza ororilor războiului. Ne-am mobilizat cu toții, cetățeni și autorități, să răspundem rapid și să sprijinim Ucraina în marea sa provocare. Vă mulțumesc tuturor pentru solidaritatea voastră, pentru empatia arătată. Ați demonstrat că românii sunt vecini și parteneri pe care te poți baza. Vom continua să ajutăm Ucraina și poporul ucrainean atât timp cât va fi nevoie. Este angajamentul ferm al României. Războiul ne-a mai învățat o lecție, cea a solidarității și unității. Împreună am arătat că suntem puternici și ne opunem agresiunii ruse. Această bătălie trebuie să fie câștigată de Ucraina, iar Rusia trebuie să răspundă pentru crimele comise și pentru viețile distruse. Dragi ucraineni, nu sunteți singuri! Aveți în România un prieten de nădejde, care vă sprijină în această luptă nedreaptă! Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să contribuim la victorie și la construirea unui viitor mai bun, în pace! România este și va fi alături de Ucraina”, încheie șeful statului.