Iohannis spune că în actuala guvernare nu se mai vorbeşte despre descentralizare - Au acuma pâinea şi cuţitul, doar că le-o-ncuiat în dulap

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că în actuala guvernare nu se mai vorbeşte despre descentralizare, ceea ce i se pare "foarte ciudat". " Culmea este că cei cu care am vorbit acum câţiva ani şi care au fost foarte vocali ar avea acuma pâinea şi cuţitul, doar că le-o-ncuiat în dulap", a spus el, potrivit news.ro.

"Despre descentralizare, fiindcă fără ea anumite lucruri se rezolvă greu, am tot vorbit. Culmea este că cei cu care am vorbit acum câţiva ani şi care au fost foarte vocali ar avea acuma pâinea şi cuţitul, doar că le-o-ncuiat în dulap. Deci nu se mai vorbeşte în actuala guvernare despre descentralizare. Mie, cel puţin, mi se pare foarte ciudat", a afirmat Klaus Iohannis la dezbaterea privind "Viitorul oraşelor româneşti în contextul european al conceptului de dezvoltare locală”, organizată de Asociaţia Oraşelor din România.

El a adăugat că fără o descentralizare reală şi dusă până la sfârşit primarii nu vor avea instrumentele pentru a răspunde cetăţenilor, spunând că ar trebui să se revină la un lobby foarte intens pe acest subiect.

Iohannis a vorbit şi despre buget, spunând că a fost prezentat în februarie de către Guvern.

"Eu am fost foarte nemulţumit cu acel buget, l-am numit din capul locului bugetul ruşinii naţionale, că sunteţi de acord sau nu cu această chestiune, dar vă spun că sume importante s-au tăiat de la voi, nu de la administraţia centrală. Ca să nu mai vorbim de sarcini suplimentare care au ajuns tot la voi. Au fost luate de la administraţia centrală, date la administraţia locală, nota bene fără sursa de finanţare. Amintiţi-vă, asta a fost una dintre temele grele de al început, să nu se facă descentralizare, să nu se dea sarcini administraţiei locale fără sursa de finanţare aferentă. Au ignorat-o, n-au avut niciun fel de treabă. Cred că cei care au scris bugetul, cel puţin unii, ar fi trebuit să înţeleagă cum merg primăriile, alţii oricum habar n-au avut vreodată cum e cu administraţia locală, dar aşa cum e acuma e prost reglementată", a spus Iohannis.

El a afirmat ca a trimis bugetul la Parlament pentru a fi îmbunătăţit, ceea ce nu s-a întâmplat, iar el a afost acuzat că l-a întârziat.

"Eu l-am întârziat două zile: o zi mi-a luat până m-am hotărât să-l trimit la Curte şi o zi mi-a luat până am scris materialul şi l-am trimis înapoi în Parlament. Restul, trei luni de la Guvern, plus probabil încă două-trei săptămâni din procedurile de la Curte şi de la Parlament. Una peste alta, m-am aşteptat sincer de la primari să explice un pic guvernanţilor de ce nu este bine aşa, dar poate urmează şi asta. (...) De ce a întârziat Guvernul bugetul - eu am un singur răspuns şi vă spun ca şi fost primar că ştiu pe urmă cum urmează agenda: nu vor să dea bani la investiţii. Că aşa, cu bugetul unde suntem acuma, este aprobat în martie, ştiţi bine până se fac defalcările se face aprilie, până ajunge la judeţ e mai, până ajunge la voi e sfârşitul lui mai - începutul lui iunie. Ce investiţii mai începi, la jumătatea anului? Nici nu merită să te apuci că ieşi cu procedura dincolo, în anul 2020", a susţinut Iohannis.