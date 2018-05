Iohannis trece la amenințări după ce Dăncilă a anunțat că nu-și va da demisia: 'Ar face bine să facă ce i se spune'

Preşedintele Klaus Iohannis a spus sâmbătă la Blaj, întrebat dacă a discutat cu premierul despre demisie, că Viorica Dăncilă „ar face bine să facă ce i se spune”.

„Nu am mai discutat aceste chestiuni și cred că ar face bine să facă ce i se spune”, a spus Klaus Iohannis, care i-a solicitat de două ori demisia premierului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la întâlnirea cu pensionarii social-democraţi, că nu îşi va da demisia din funcţie atâta timp cât are sprijinul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, şi al coaliţiei de guvernare.

„Nu îmi voi da demisia sub nicio formă, atâta timp cât am sprijinul preşedintelui partidului, atâta timp cât am sprijinul coaliţiei de guvernare şi atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră”, a spus Viorica Dăncilă, la şedinţa Consiliului Naţional al Pensionarilor social-democraţi.