Prima reacție a lui Iohannis după achitările lui Victor Ponta și Toni Greblă. Schimbare de discurs cu privire la activitatea DNA

Președintele Klaus Iohannis a spus sâmbătă, la Blaj, că nu comentează achitările decise de ÎCCJ în cazul fostului premier Victor Ponta și în cazul fostului judecător CCR Toni Greblă.

„Nu pot să am în public nicio părere despre ce decizii ia sistemul de justiție. Știți foarte bine că am făcut două afirmații și am plăcerea să le repet. Am toată încrederea în justiția din România și sunt ferm convins că justiția trebuie să fie și să rămână independentă. În niciun caz nu voi accepta o imixtiune a politicului în actul de justiție.”, a spus Iohannis.

Întrebat dacă este la fel de mulțumit de activitatea DNA după valul de achitări, Iohannis a declarat: „Aceasta este cu siguranţă o chestiune care va trebui analizată şi în interiorul DNA, dacă s-au făcut sau nu greşeli, nu pot să mă pronunţ asupra acestor chestiuni. Dacă se doreşte o discuţie la CSM, de asemenea se poate, fiindcă CSM răspunde de independenţa justiţiei şi, dacă este - atenţie! dacă este - nevoie, acolo trebuie purtate aceste discuţii, nu în zona politică”.

Întrebat dacă îi va cere scuze fostului premier Victor Ponta căruia i-a solicitat demisia, Klaus Iohannis a spus că „nu”. În 2015, preşedintele Klaus Iohannis anunţa că, în condiţiile în care DNA a comunicat că premierul de atunci, Victor Ponta, este învinuit de fapte penale, i-a solicitat demisia acestuia, el spunând că, în opinia sa, este o „situaţie imposibilă” pentru România ca premierul să fie învinuit de fapte penale.