Ion Cristoiu, PALMĂ pentru SRI - DIPI e cel mai puternic SERVICIU secret din România

Ion Cristoiu răstoarnă percepția publică și afirmă că DIPI, și nu SRI este cel mai puternic serviciu secret din România. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gândurile lui Cristoiu” că Direcția Generală de Protecție Internă din Ministerul de Interne nu se află sub nici un control, scrie Mediafax.

Jurnalistul a explicat că puterea unui serviciu secret este dată de prezența sau absența unui control asupra sa. “În primul rând, primul criteriu de apreciere a unui serviciu, dacă e puternic sau nu, este câte de mult scapă controlului. În timp ce SRI, chiar și SIE, sunt sub atenția presei, a ce vreți, a ONG-urilor, a comisiei parlamentare, de exemplu aceste servicii departamentale, cum e al armatei sau cum e DIPI, Direcția de protecție internă, de fapt serviciul de informații a Ministerului de Interne, nu le controlează nimeni. El este, până la urmă, poate să fie în mâna ministrului de Interne, dacă un ministru de Interne este unul mai bun, cum era Gabriel Oprea, adică îi stăpânește. Nu știu, poate îi stăpânește și Carmen Dan. Sau poate fi al partidului de guvernământ. De asta, acest serviciu este cel mai puternic”, a precizat Ion Cristoiu.

Un alt element important care dă puterea unui serviciu secret este rețeaua, iar din acest punct de vedere DIPI, care se ocupă de infracțiuni, beneficiază de o rețea foarte puternică, comparativ cu SIE și SRI, spune jurnalistul.

“Al doilea lucru care dă puterea unui serviciu în România este rețeaua. Adică, în timp ce SIE e în afară, e greu, face și pe teritoriul României, dar e foarte greu să facă operațiuni, pentru că e în afară. SRI-ul face, dar are limitată tematica... Justificarea lor, de ce vă ascultă pe dumneavoastră, e destul de grea, pentru că trebuie să arate... Pe când DIPI se ocupă de infracțiuni... Și atunci el are o rețea foarte puternică în Poliție, în penitenciare, ca informații....O rețea mare și care pătrunde în țesătura societății. Adică până la nivelul de jos, prin polițistul de sector, prin informatorii pe care îi are în lumea interlopă, prin informatorii pe care îi are în fetele de pe șoseaua de centură. Poate să știe în orice moment, dacă e un bărbat, dacă s-a dus la fete”, a explicat Ion Cristoiu..

El a adăugat pe lista serviciilor secrete puternice și SPP, care, ocupându-se de paza și protecția demnitarilor, poate recurge la pretexte pentru a ancheta și oameni de rând.

“SPP-ul, la rândul lui, în afară de SPP-iști care bănuiesc că dau raportul seara ce face fiecare ministru pe care îl protejează, are un serviciu de informații, care sub pretextul că dumneavoastră îl cunoașteți pe ministrul X, poate să vă ancheteze pe dumneavoastră. Adică obținere de informații”, a spus jurnalistul.

Ion Cristoiu a subliniat că din punct de vedere al culegerii de informații, DIPI a ajuns și un subiect de controversă, cu un dosar deschis la DNA și ulterior clasat.

“Din acest punct de vedere, de-asta DIPI este foarte puternic și a fost și marele subiect de controversă. SRI-ul a pus un șef de la DIPI și a venit doamna Mirică de la DNA și, ați văzut, a făcut acea anchetă, care până la urmă s-a clasat”, a spus Ion Cristoiu.

El s-a referit la un dosar instrumentat de procurorul DNA Florentina Mirică, în care fostul șef al Poliției Române, Petre Tobă, foștii șefi ai Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI) Gelu Oltean, Nelu Zarnica, Gheorghe Nicolae, Rareș Văduva și alți 10 ofițeri din acest serviciu secret au fost acuzați că au deturnat fondurile destinate activităților operative, operațiuni de filaj și plata informatorilor pentru cumpărarea de cadouri pentru diverși oficiali sau plata unor note la restaurant.

DNA a închis dosarul, motivând că "din probele administrate în cauză nu a rezultat că persoanele respective și-ar fi însușit sumele de bani, ci dimpotrivă, că acestea au avut destinația acoperirii unor nevoi operative care țin de desfășurarea activității instituției și care au existat în realitate. Mai mult decât atât, folosirea sumelor de bani s-a circumscris unor cheltuieli operative prevăzute de ordinele MAI și hotărârile CSAT".

Întrebat care este interesul ca aceste servicii să nu poată fi controlate, Ion Cristoiu a explicat că până în prezent nu există o lege modernă a siguranței naționale care să reglementeze activitatea acestor servicii.

“Noi nu avem până la ora actuală, cei de la SRI au dreptate, noi din 1990 și ceva nu avem o lege a siguranței. Noi nu mai avem o lege modernă, care să reglementeze și activitatea acestora. Cei de la armată sunt în subordinea, cred, a șefului de stat major, cei de la DIPI la Ministerul de Interne, deci noi nu avem... numai SRI are un control democratic, să zicem. Cel parlamentar și, mă rog, e în atenția tuturor. Dar noi ar trebui să facem acum o lege a siguranței naționale, prin care să se reglementeze și câte servicii avem, cine are dreptul să facă, să ancheteze”, a afirmat jurnalistul.

“SPP nu ar trebui să aparțină președintelui, ci ar trebui să fie al Parlamentului. Eu nu văd ce, ce treabă are președintele. SPP protejează pe toți. Dar, în același timp, SPP e un serviciu puternic. Pe de o parte, el poate să facă informații, poate să strângă informații, sub pretextul protecției demnitarilor. Domnul președinte, dau un exemplu, merge pe drumul București – Sibiu. În orice moment poate să vină SPP și să spună că pe drumul acela e casa dumneavoastră, a Monicăi Mihai, și noi avem semne că ea pregătește, nu știu, să dea cu ouă în președinte. Și atunci vă anchetează”, a susținut jurnalistul.

El a atras atenția că informațiile obținute de aceste servicii sunt folosite în bătălia politică, ca instrument de manipulare. „Că informațiile lor sunt folosite în altă parte, e foarte greu din acest punct de vedere să poți să îi pui sub control, pentru că aceste servicii, sub diferite pretexte - lupta împotriva corupției, sau altceva - pot să obțină informații care n-au nici o legătură și care, apoi, sunt folosite în bătălia politică. Nu spun că informațiile sunt folosite să ne aresteze. Sunt folosite în bătălia politică. Ce slăbiciuni are cineva, chiar și jurnaliștii.... Ca monedă de manipulare. E foarte important”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a arătat și cum se strâng informații cu ajutorul cărora se creează profilul unui personaj, inclusiv cu slăbiciunile sale, speculate ulterior pentru obținerea altor informații.

“Am studiat foarte mult dosarul DIPI. Știți că eu i-am apărat pe ei atunci. Și vă dau un exemplu de un caz. Acolo, unul din ofițerii DIPI trebuia să obțină informații, dar nu informații secrete. Trebuia să se ducă la cineva care cunoștea foarte bine activitatea Guvernului. Și l-au studiat și au aflat că îi plac ceasurile. Și i-au cumpărat un ceas...Studiază profilul. Cristoiu....dacă te duci și spui că i-ai citit azi noapte cartea, el o să leșine și o să marșeze pe asta. Ei câștigă încrederea cuiva și tu nici nu știi că, nu știu, doamna care a venit atât de elegantă este, de fapt, ofițer SRI, SIE, etc. Zici că a venit o profesoară și era încântată și mi-a spus că citește toate editorialele mele, nu-i mare lucru să le citească, și îmi spunea că sunt un mare scriitor șamd. Profilul trebuie să spună așa: lui Cristoiu îi place să îi spui că e mare scriitor. Să nu cumva să îi spui jurnalist, cum îmi spuneți dumneavoastră. Și atunci mă seduce, în sensul că mă manipulează. Și eu încep să ascult de ce spune ea. Mai trimite și e-mail-uri. Sunt operații simple cu noi, civilii. Mai greu e dacă noi am fi de partea celorlalți și atunci ne-am apăra și noi. Nu știm să ne apărăm de ei. Cine știe ce facem noi? Noi nu știm că facem exact în sensul în care vor ei”, a explicat Ion Cristoiu.