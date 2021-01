Ion Cristoiu a făcut TOP 10 personalități și evenimente ale anului 2020

Publicistul şi scriitorul Ion Cristoiu a realizat, la solicitarea postului Tv Aleph News, Top 10 evenimente şi Top 10 personalităţi care au marcat anul 2020. În topuri apar Dumnezeu şi Donald Trump, pandemia şi alegerile, instalarea Guvernului Cîţu şi moartea lui Diego Maradona.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„La solicitarea postului Tv Aleph News, am alcătuit un Top 10 al personajelor şi evenimentelor din anul 2020. Sub titlul Topul lui Cristoiu, înregistrarea video a textului a fost difuzată pe parcursul zilei de joi, în cadrul emisiunilor dedicate bilanţului de la fine de an. Reproduc acest top în Gîndurile lui Cristoiu de pe cristoiublog.ro, pe post de comentariu publicistic, din credinţa că el trebuie pus şi la dispoziţia cititorilor noştri.

Personaje

Dumnezeu, pentru c-a bătut pe puternicii zilei cu votul şi nu cu ciomagul.

Donald Trump, pentru c – a vorbit în premieră de fraudarea alegerilor în ţara model de Democraţie.

Boris Johnson, pentru că prin Brexit a adus Marii Britanii cît mai mult peşte pentru cît mai mult fish and chips.

Klaus Iohannis, pentru c-a fost înfrînt la Bucureşti, pe 6 decembrie 2020, ca şi Napoleon la Waterloo, de o tipă cu hachiţe, pe numele ei Istoria.

Marcel Ciolacu, pentru că i-a făcut sîc lui Klaus Iohannis prin victoria PSD la alegerile parlamentare.

Ludovic Orban, pentru c-a a supravieţuit în fruntea PNL în ciuda dezastrului de la scrutinul din 6 decembrie 2020.

Gabriela Firea, pentru că deşi a pierdut alegerile locale din 27 septembrie 2020, a vrut să ne convingă că le-a cîştigat.

Arhiepiscopul de Constanţa, Teodosie, pentru c-a declanşat primul conflict postdecembrist Biserică- Stat.

Diana Şoşoacă, pentru c-a devenit vedeta televiziunilor de ştiri fără să fi ucis pe nimeni.

Adrian Marinescu, pentru c-a reuşit să ne vorbească despre Pandemie fără a fi Cioclu Apocaliptic.

Evenimente

Pandemia, pentru c-a a schimbat faţa lumii mai ceva ca un Război Mondial.

Declararea Stării de urgenţă în România, pentru că ne-a reamintit cît de uşor putem renunţa la libertăţile cîştigate în decembrie 1989.

Alegerile din America, pentru c-au pus capăt reality showului care a fost preşedinţia lui Donald Trump.

Aducerea Vaccinului în România, pentru c-a făcut un eveniment naţional din descărcarea unor cutii dintr-un camion.

Alegerile locale din 27 septembrie 2020, pentru că seara era Revoluţie, iar a doua zi dimineaţa, Fraudă generală.

Decizia de purtare obligatorie a măştii, pentru c-a dat naştere victoriei AUR în alegerile parlamentare.

Alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, pentru c- au înfrînt ambiţiile lui Klaus Iohannis de a avea puterea absolută.

Moartea lui Maradona, deoarece ne-a arătat încă o dată că toţi românii se pricep la fotbal.

Sărbătorirea zilei naţionale la 1 decembrie 2020, pentru că ne-a reamintit cît de mare e Arcul de Triumf prin comparaţie cu Klaus Iohannis.

Formarea noului Guvern, pentru că vom fi obligaţi de acum încolo să înţelegem ce spune Florin Cîţu”.