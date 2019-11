Ion Cristoiu a răbufnit la Marius Tucă Show: 'Pentru prima dată după 1990, eu nu știu cu cine să votez. Această campanie a fost făcută dinadins pustiită'

Ion Cristoiu a afirmat, la emisiunea Marius Tucă Show, că alegerile prezidențialele de duminică sunt complet inutile, fiind prima dată în postdecembrism când acest scrutin nu există din cauza președintelui Iohannis care ar vrea să câștige al doilea mandat cu un scor zdrobitor, dar fără să facă nimic.

“Noi ar trebui să face o dată o discuție despre sistemul ăsta infernal creat în cele două mandate ale lui Traian Băsescu, preluat de Klaus Iohannis și putem vorbi de un al treilea mandat al lui Klaus Iohannis pentru că Klaus Iohannis a avut un mare avantaj, el a luat la cheie”

„Toată lumea a pus pe seama binomului SRI-DNA, țineți minte că eu am inventat acest termen , tot ce s-a întâmplat. Nu e adevărat, pe vremea lui Traian Băsescu s-a creat o mașinărie care era alcătuită pe de o parte din presă, apoi SRI, apoi DNA, apoi alte instituții de forță”.

„În noaptea respectivă, până era dus la judecător, victima era fezandată de presă prin diferite documente date (…) ăla era deja criminal, ați văzut, analfabeți, se dădeau stenograme din discuțiile lui care n-aveau nicio legătură cu speța. Deci din punctul acesta de vedere presa militară, unităților militare a fost un factor de abuz, el a fost factorul”.

„Prima dată sub domnia lui Emil Constantinescu ne-au ras pe noi, adică ăștia mai, să zicem, mai bătrâni, cu experiență, mai independenți. După asta au ras trusturile. Acea campanie dusă împotriva mogulilor a lui Traian Băsescu a fost catastrofală pentru presă”.

„ Au distrus trusturile de presă arestând pe toți mogulii și în locul lor au pus fie site-uri, fie dacă ați observat un fenomen în felul următor, x pleca de la trustul y și i se dădea un blog, un site pe care eu nu l-aș putea face cu toată pensia mea la un loc, dar el e unu. Și atunci s-au creat trei mii de asemenea, ați înțeles, asemenea unități, fiecare din ei e slab dar la un loc fac opinia”.

„Nimeni nu câștigă un război cu presa în democrație, unu, există societate civilă care apără presa, există oameni, milioane de oameni conștienți de faptul că au nevoie de presă. Noi suntem din 1990 încoace o democrație tot mai de fațadă”.

„Cazul Dan Barna este un caz revoltător de victimă a acestei mineriade a generalilor. Pentru că în primul rând... dacă descompunem, radiografiem vom găsi foarte multe trucuri. (…) În cazul lui Dan Barna avem de-a face cu o anchetă, o anchetă care începe în timp. Acea anchetă, măi, culmea, se termină brusc în plină campanie”.

„Klaus Iohannis vrea să câștige cu 80 la 20, cred că asta vrea. Și pentru asta s-a pus la lucru o întreagă mașinărie a instituțiilor de forță, a generalilor, o întreagă mineriadă (…) pentru că el are nevoie de o victorie ritualică asupra stângii, asupra comunismului”.

„Klaus Iohanis vrea să câștige cu două condiții practic imposibile, practic. Anume, să nu facă nimic și, doi, să câștige la un scor uriaș. Pentru că este foarte greu să realizezi aceste două condiții și atunci generalii din instituțiile de forță sunt obligați să facă, nu știu, lucruri supraomenești.

„Toate greșelile, toate compromisurile, toată această mutare a lui Transgaz, cum să-l mute la Secretariatul General al Guvernului care e cu hârtiile. E clar că domnul Ludovic Orban are nevoie de aceste făcătoare de bani la el”.

„PSD a fost îngrășat dinadins în decembrie 2016, știu că spun un paradox, lui i s-a dat voturi prin softul STS”.

„Cu Klaus Iohannis a fost ideal pentru că Klaus Iohannis n-avea decât niște mici ranchiune, ușor de rezolvat în România de azi, și, în rest, ei au făcut ce au vrut”.

„Pentru prima dată după 1990, eu, Ion Cristoiu, nu știu cu cine să votez. Mă duc la vot cu sentimentul de groază că trebuie să mă duc că sunt jurnalist”

„Această campanie a fost făcută dinadins pustiită, dinadins inexistentă pentru ca domnul Klaus Iohannis, pentru ca să se repete 2014. Mai țineți minte în 2014 cum Iohannis era un portret?”

"Noi avem o problemă Pro România, nu mai putem semna prezența în secții, ați înțeles șmecheria? Deci pe Diaconu îl rad cu asta, nu îl rad prin imagine”.

„Klaus Iohannis a evitat, este extraordinar, orice ieșire în mediul nesecurizat. S-a întâlnit numai cu partidul”.

„Mi-am dat seama că Ludovic Orban este mai rău decât Boc, este Ludovicul lui Klaus Iohannis. Emil Boc nu l-a lăudat atât de tare pe Traian Băsescu”.

„Mi se pare aberant ca noi să ne ducem acolo și președintele nostru să dea din cap. Unele lucruri poți să le faci, eu nu cred că cineva ne împiedică să trimitem un ministru la Moscova”.

„Prima dată în istoria post-revoluționară când prezidențialele nu au existat, ceea ce este o adevărată crimă împotriva democrației… măcar atmosferă... nu dezbateri...Trebuie să modificăm neapărat legea aia aberantă în campanie, trebuie puse poze, creează atmosferă”.



Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o nouă ediție specială ”Marius Tucă Show”, invitatul meu din această seară domnul Ion Cristoiu. Bună seara, bine ați venit.

Ion Cristoiu: Bună seara.

Marius Tucă: Cred că îmi aduc aminte prima emisiune am făcut-o acum aproape 25 de ani, au trecut repede.

Ion Cristoiu: Făceam amândoi..., un clișeu.

Marius Tucă: Am făcut istorie, acum nu ne mai bagă nimeni în seamă, adică e ca și când caracterul emisiunilor noastre ar fi confidențial. Probabil că ne uităm noi, rude, frați, surori, cam atâta, nu? Sau...

Ion Cristoiu: E o șmecherie... Mă întreba cineva, fusesem eu la o sindrofie inutilă pentru mine și erau mai mulți cetățeni, erau chiar lideri politici care mă întrebau, probabil din curtoazie, dacă nu mă tem, și am zis că nu mă tem pentru că ei ne lasă pe câțiva...

Marius Tucă: Ca unii care trebuie să existe să nu fie unanimitate.

Ion Cristoiu: Gândiți-vă la următorul lucru, eu am aproape patru emisiuni pe săptămână și în prime-time, scriu în fiecare zi și pe blog și la Evenimentul Zilei, dar vocea mea nu se aude, în schimb dacă scrie cineva pe Facebook...

Marius Tucă: Cinci rânduri...

Ion Cristoiu: Cinci rânduri, imediat e viral, vorba ălora de la Pagina de Media, toate sunt virale.

Marius Tucă: Dar ce trebuie să faci ca să devii viral în România?

Ion Cristoiu: Trebuie să te înscrii într-o asociație, într-o unitate...

Marius Tucă: Non-profit...

Ion Cristoiu: Nu, într-o unitate militară a presei și atunci rândul respectiv, textul, SMS-ul respectiv este imediat preluat, amplificat, făcut, luat...

Marius Tucă: Deci în spate există totuși o mașinărie bine pusă la punct, unsă, o mașinărie care amplifică noua voce aproape necunoscută până la a devenii viral, că până la urmă asta e explicația.

Ion Cristoiu: Noi ar trebui să face o dată o discuție despre sistemul ăsta infernal creat în cele două mandate ale lui Traian Băsescu, preluat de Klaus Iohannis și putem vorbi de un al treilea mandat al lui Klaus Iohannis pentru că Klaus Iohannis a avut un mare avantaj, el a luat la cheie. Deci Traian Băsescu a tot lucrat la ea, a reglat-o...

Marius Tucă: Zece ani de zile a lucrat.

Ion Cristoiu: A lucrat-o, dar când să o folosească i s-a terminat mandatul și atunci toată această mașinărie la cheie a venit singură la... știți cum vin generalii...

Marius Tucă: La stăpân.

Ion Cristoiu: Eu îi spun camarila cu epoleți. Și au venit și, e foarte important ca să înțeleagă telespectatorul, aici toată lumea a pus pe seama binomului SRI-DNA, țineți minte că eu am inventat acest termen , tot ce s-a întâmplat. Nu e adevărat, pe vremea lui Traian Băsescu s-a creat o mașinărie care era alcătuită pe de o parte din presă, apoi SRI, apoi DNA, apoi alte instituții de forță de ce spun, pentru că dacă acum am face o analiză a abuzurilor binomului vom observa că se întâmpla așa, victima era dictată de către SRI la DNA, era chemată la DNA pe ușa din față, țineți minte din jurnalul Elenei Udrea problema cu cealaltă ușă, erau anunțate unitățile mobile din presă, vedeți că x vine, veneau fătucile, unele din ele inconștiente, cum spune CIA idiotul util, erau folosite că știți, întrebau, de ce ai furat? Ce ai făcut?

Marius Tucă: Da, întrebările erau de multe ori de genul ăsta.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă era și undeva... și este o frustrare de tip bolșevică a fătucii care vede că Marius Tucă face emisiuni și ea săraca aleargă acolo...

Marius Tucă: Pe teren și atunci era un fel de răzbunare.

Ion Cristoiu: Da, nu, am dat un exemplu. Și după spectacolul ieșirii în cătușe, unul dintre cele mai sălbatice spectacole de la teroarea franceză încoace, și în timp ce ele erau acolo, am anchetat foarte mult aceste abuzuri, cum povestea și Bica la un moment dat, în timp ce omul era acolo sau Berca de la...

Marius Tucă: PNL.

Ion Cristoiu: Nu, care a fost la PDL, fostul ministru de Interne.

Marius Tucă: Da, fostul ministru de Interne.

Ion Cristoiu: El nici n-apucase să intre și deja pe toate burtierele televiziunilor circula ”A fost chemat la DNA și a fost arestat preventiv” și se dădeau. Omul era reținut, e foarte important mecanismul pentru că cheia era presa nu ei. Era reținut în noaptea respectivă și trebuia să fie dus la un judecător. În noaptea respectivă, până era dus la judecător, victima era fezandată de presă prin diferite documente date. Deci în momentul în care el ajungea la judecător era și el... era foarte atent... oricum era sub presiunea publică, ăla era deja criminal, ați văzut, analfabeți, se dădeau stenograme din discuțiile lui care n-aveau nicio legătură cu speța. Deci din punctul acesta de vedere presa militară, unităților militare a fost un factor de abuz, el a fost factorul.

Marius Tucă: Vă gândeați acum 30 de ani că presa va ajunge în starea asta?

Ion Cristoiu: Nu.

Marius Tucă: Adică presa unităților militare pentru că asta e expresia. Din care noi nu am făcut niciodată parte.

Ion Cristoiu: Acum țineți minte că am fost în prima linie între 90 și 96 a bătăliei împotriva lui Iliescu, să știți că regret vremurile alea. Chiar 90, 91, 92 au fost...

Marius Tucă: Știți că în 96 noi am avut o emisiune și am fost sancționați de CNA pentru că am făcut o emisiune în care despre Ion Iliescu și candidatura lui, în anul ăla pierzând alegerile prezidențiale.

Ion Cristoiu: Da, dar în acei primi ani, în 90, Ion Iliescu și FSN-iștii erau niște activiști cu complexul presei și cu complexul democrației, foarte interesant, ei șezuseră prin birouri, mă rog, umblaseră prin lume și atunci culmea că în acel an 90 a fost infinit mai multă democrație decât este acum, erau și sub complexul ăsta ”ei sunt comuniști” să fie democrați.

Marius Tucă: E adevărat.

Ion Cristoiu: Când a venit dreapta la putere, când au venit democrații la putere, domnul Marius Tucă, ne-au arătat ei ce-i aia dictatură. Uite că am formulat și eu o chestie, notați-o.

Marius Tucă: Îmi notez tot ce spuneți.

Ion Cristoiu: Când au venit democrații la putere ne-au arătat ei ce înseamnă dictatură.

Este o chestiune, întotdeauna mașinăriile care n-au viață se întorc împotriva ta dacă le creezi.

Marius Tucă: Ce înseamnă dictatura. Întotdeauna la democrație. Nu, dar erau alte vremuri, cred că niciunul dintre noi doi nu gândea că în anul de grație 2019 se întâmplă ceea ce se întâmplă, tocmai mecanismul ăsta pe care îl explicați mai devreme. Adică să existe, sigur, cu ghilimelele de rigoare, o secție militară a presei, și aici vorbim de cea mai mare parte, pentru că dacă ne vrea cineva capetele se dezlănțuie un tăvălug, se scrie despre noi o sută de zile în fiecare zi. Plus că poți fi chemat la DNA, poți fii chemat la Parchet, poți fi chemat la, cum se cheamă asta cu averile că văd că au scos-o, n-au mai folosit-o în ultima vreme?

Ion Cristoiu: ANI.

Marius Tucă: ANI au fost o armă, apropo de ce vorbeam, de binom și alte instituții...

Ion Cristoiu: Prima dată a fost CNSAS, apoi ANI, apoi DNA și acum nu știu ce dracului înființează.

Marius Tucă: Dar totuși, ne întoarcem un pic în timp, Traian Băsescu a cam fost măcelărit într-un fel sau altul de toate organismele, de toate structurile, de toate instituțiile de care s-a folosit la un moment dat. Vorbim de CNSAS acum vedem că Petrov există, de parcă n-am fi știut întotdeauna. În nenumărate emisiuni ale mele spunea că a scris nu știu câte note informative pentru că pleca în străinătate și așa mai departe. Încă nu am văzut nimic la DNA, dar am văzut la parchet, pentru că dosarul este la Parchetul general și așa mai departe. Până la urmă victimă, nu, într-un târziu sau vom vedea dacă se va întâmpla asta a acestui sistem pe care l-a creat.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă, istoria arată că fiecare care creează sisteme sunt victime, trebuie să reamintesc telespectatorilor de regina din Urzeala Tronurilor care pune la cale o întreagă mașinărie de robespierre-ianiști, de sergenți majori mesianici, parcă erau Florian Coldea toți, mai țineți minte? Toți tunși scurt, și ei trebuie să pună la punct moravurile. Îi folosește și vine o vreme când mașinăria se întoarce împotriva ei. Deci este o chestiune, întotdeauna mașinăriile care n-au viață se întorc împotriva ta dacă le creezi.

Marius Tucă: E adevărat. Monștri care te devorează până la urmă. A apărut deja pe blogul dumneavoastră articolul de mâine, cum ar veni, că ajungem la subiectul emisiunii ediției speciale de astăzi alegerile prezidențiale. Bine, o plictiseală... n-am mai văzut niciodată în acești 30 de ani. Și ce scrieți dumneavoastră aici, plec de la titlu, ”mineriada generalilor pentru ca mareșalul Klaus Iohannis să câștige cu un scor de Nicolae Ceaușescu”. Până să intrăm în subiectul ăsta, domnul Cristoiu, sunt atâția oameni care se uită la noi, da, sunt atâția oameni care se uită la ce se întâmplă pe scena politică, cum ar fi dacă cei mai mulți dintre ei s-ar gândi, i-a uite-i și pe ăștia doi, vin să ne vorbească de generali, de binomi, de securiști și așa mai departe. De divizia militară sau securistă din presă, nu am putea părea cumva demodați? Nu am putea părea cumva în afara timpului vorbind despre toate lucrurile astea , când Klaus Iohannis este creditat cu aproape 50% încă din primul tur? Vă întreb?

Ion Cristoiu: Nu, domnul Marius Tucă pentru că dacă mai țineți minte, nu demult, adică cred că pe parcursul acestui an, niște domni de la USR făceau niște pancarte, mai țineți minte? Penalii, penalii, penalii. Și ei introduseseră în judecarea unui om, a unei personalități fapte...

Marius Tucă: Au sau nu au un dosar penal...

Ion Cristoiu: Nu, nu, era penal cel chemat la DNA. Bun, nu cel condamnat, nici măcar cel trimis în judecată.

Marius Tucă: Păi asta am zis, avea un dosar, i se făcea un dosar probabil.

Ion Cristoiu: Noi, ăștia care trăncăneam pe acolo, pălăvrăgeam, băi, nu e adevărat că DNA-ul este... zicea că suntem penali, suntem colaboratorii penalilor. Acum, inclusiv o parte din presa lor încep să zică, băi, stai puțin, e ceva în neregulă, cum adică în plină campanie electorală că pe mine chiar mă revoltă, clar, un candidat cu șanse să intre în turul doi sau poate chiar să-l bată pe președintele în exercițiu...

Marius Tucă: Da, vorbim despre Barna.

Ion Cristoiu: Dan Barna să fie victima și o să vedeți că asta e tema mea numărul unu, știți foarte bine, n-am o simpatie pentru Dan Barna, dar ce s-a întâmplat cu Dan Barna în această campanie este unic în postdecembrism și în istoria democrației. Pentru că este inacceptabil pentru un candidat și dacă era candidatul de pe locul 20. Nu, în timpul campaniei există o convenție nescrisă, în toate campaniile domnule problemele, dosarele penale, anchetele de presă, dezvăluirile se amână, ori le dai înainte, ori după. Este un tablou halucinant al campaniei împotriva lui, adică s-a constituit un cartel de presă alcătuit și din colegi de-ai noștri, din așa-zisa presă independentă și televiziuni independente un cartel care este foarte interesant, alcătuit din unitățile militare care...

Marius Tucă: Definiți, unități militare înseamnă oameni care sunt plătiți de servicii?

Ion Cristoiu: Nu, e impropriu spus...

Marius Tucă: Sunt în solda sau cum?

Ion Cristoiu: Nu, domnul Marius Tucă, sunt crescuți de mici de servicii și puși în funcții.

Marius Tucă: Adică au funcții în presă nu au funcții.

Ion Cristoiu: Nu, funcții în presă, e foarte important.

Marius Tucă: Sunt și ofițeri acoperiți?

Ion Cristoiu: Nu. Ofițeri acoperiți, să fim serioși, nu.

Marius Tucă: Am înțeles.

Ion Cristoiu: Care este esența, e foarte important, de aia și fenomenul, deci prima dată sub domnia lui Emil Constantinescu ne-au ras pe noi, adică ăștia mai, să zicem, mai bătrâni, cu experiență, mai independenți.

Marius Tucă: Șefi de ziare care făcuseră presă și...

Ion Cristoiu: După asta au ras trusturile. Acea campanie dusă împotriva mogulilor a lui Traian Băsescu a fost catastrofală pentru presă pentru că trustul de presă este o instituție puternică. Chiar dacă mogulul x se bătea cu mogulul y și concurau, erau până la urmă... se năștea, unu, o concurență, doi, în interiorul redacției, în interiorul trustului un sentiment de profesionalism adică te întâlneai cu el pe coridor spuneai i-a uite ce ai făcut și atunci le-au distrus arestând pe toți mogulii și în locul lor au pus fie site-uri, fie dacă ați observat un fenomen în felul următor, x pleca de la trustul y și i se dădea un blog, un site pe care eu nu l-aș putea face cu toată pensia mea la un loc, dar el e unu. Și atunci s-au creat trei mii de asemenea, ați înțeles, asemenea unități, fiecare din ei e slab dar la un loc fac opinia pentru că la un loc când zice băi, fii atent, despre...

Marius Tucă: Deci într-un fel sau altul toți cei plecați din trusturile de presă au beneficiat de construcția unui site...

Ion Cristoiu: Iar unora lipsiți total de talent, și asta spun ca un om care am descoperit aceste talente, li s-au dat funcții în presă, și atunci ce poate să facă el pentru că dacă îl dă afară de la site-ul x unde are salarii, unde are putere, el ce face, moare de foame. Ați observat că niciunul din cei plecați, nu știu, au plecat de la un trust sau de la un ziar, cad în picioare? Eu n-am auzit până acum pe unul...

Marius Tucă: Să rămână... să moară de foame, să rămână pe drumuri măcar.

Ion Cristoiu: Nu. Imediat i se găsește un site, i se inventează un săptămânal, i se inventează un ziar, eu așa ceva n-am pomenit.

Marius Tucă: Da, dar asta ține de slăbiciunea presei până la urmă. Și apropo de asta, până la urmă se vorbea de faptul că niciodată nu câștigi un război cu presa. Uite să Traian Băsescu a câștigat războiul cu presa, până la un moment dat. adică în nouă ani de mandat a câștigat războiul cu presa. A trimis la închisoare toți patronii, toți mogulii, cum li se spunea, da, i-a trimis la închisoare sau i-a decapitat, oricum nu au mai existat, da? Doi, nu a pierdut niciun proces în tot acest mandat până la pozele cu Elena Udrea și Bica la Paris a controlat, aș spune, în mod absolut tot ce s-a întâmplat în România, chiar din punct de vedere al presei, cu toate că au existat și trusturi și televiziuni, mai ales, dar și site-uri care au scris în fiecare zi împotriva lui Băsescu.

Ion Cristoiu: E o propoziție care nu e valabilă la noi, anume că se pierde orice război cu presa.

Marius Tucă: Păi asta spun.

Ion Cristoiu: Este vorba de o propoziție valabilă în democrație. Pentru că se pierd... nimeni nu câștigă un război cu presa în democrație, unu, există societate civilă care apără presa, există oameni, milioane de oameni conștienți de faptul că au nevoie de presă. Noi suntem din 1990 încoace o democrație tot mai de fațadă și atunci toate zvonurile sunt crezute și în general nu mai reacționează nimeni dacă cuiva din presă... Dacă vreți să ne întoarcem la Dan Barna.

Marius Tucă: Ne întoarcem imediat. Bun, și ar fi ceva de făcut într-o propoziție legat de starea presei în momentul ăsta?

Ion Cristoiu: Nu.

Marius Tucă: Nu mai e nimic de făcut. Pentru că nu cred în oameni providențiali, oameni care nici în politică și chiar nici în presă... nu mai e nimic de făcut?

Ion Cristoiu: Nu mai e nimic pentru că totuși oamenii din presă trebuie să trăiască și atunci au de ales...

Marius Tucă: Mai ales în vremuri atât de grele.

Ion Cristoiu: Da. Adică spuneți-mi și mie un ziar, un trust care trăiește din profit propriu, adică din profit. Nu.

Marius Tucă: Nu știu dacă în momentul ăsta mai există, mai ales trusturi care sunt în bătălia asta politică într-un fel sau altul.

Ion Cristoiu: Da, dar este foarte greu pentru că, ce se întâmplă, în momentul în care tu spui adevărul și ești corect riști la un moment dat, cum să zic...

Marius Tucă: Păi ce vorbeam mai devreme...

Ion Cristoiu: Devii la un moment dat ca să fii cu capul pe butuc ca să eu o trimitere din nou la Ned Stark din Urzeala Tronurilor, mai țineți mine, era corect...

Marius Tucă: Sunteți fascinat domnul Cristoiu de...

Ion Cristoiu: Nu, sunt fascinat de...

Marius Tucă: De scenariile filmelor până la urmă.

Ion Cristoiu: Acest serial este un serial puternic politic este o lecție uriașă de politică și de aia am zis, care e lecția de acolo? Ned Stark e om de treabă, cinstit, dar ajunge cu capul pe butuc? Ajunge. Și ticăloșii nu ajung.

Marius Tucă: Asta e dreptatea pe lume, aici să fie?

Ion Cristoiu: Așa e în politică.

Marius Tucă: Păi, ne întoarcem la cazul Dan Barna. Când v-am întrebat dacă noi nu putem părea cumva în afara timpului ca doi bătrâni din Muppets sau de unde vreți dumneavoastră, mi-ați zis nu pentru că vă dau exemplul lui Barna. În momentul în care se spunea fără penali în funcții publice și asta a fost campania pe care o duc și în momentul ăsta cei de la USR ne-am trezit că Dan Barna, chiar liderul USR, a avut parte de o execuție aproape în direct...

Ion Cristoiu: Corect.

Marius Tucă: Vreau să vă continuați ideea legată de Dan Barna, tot ce s-a întâmplat în cazul lui.

Ion Cristoiu: Eu am tot studiat... cazul Dan Barna este un caz revoltător de victimă a acestei mineriade a generalilor. Pentru că în primul rând... dacă descompunem, radiografiem vom găsi foarte multe trucuri. În primul rând au ales un site din partea dreaptă, n-au ales un site sau o televiziune care era independentă sau suspectă...

Marius Tucă: Sau care să fi fost împotriva lui Dan Barna și a USR-ului.

Ion Cristoiu: Da. Doi, în cazul unui candidat la președinție i se poate întâmpla pe parcursul campaniei niște lucruri, nu știu, omoară un om, și atunci tu, presă, n-ai ce face, s-a întâmplat. Dar în cazul lui Dan Barna avem de-a face cu o anchetă, o anchetă care începe în timp. Acea anchetă, măi, culmea, se termină brusc în plină campanie, ăia puteau să spună...

Marius Tucă: Campania era de mult terminată, adică de mult era scrisă.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă, eu nu publicam textul ăla. Unu, nu era nicio afacere comercială și, doi, nu e corect. Adică acum pentru că eu...

Marius Tucă: De ce nu a fost acum trei luni, de ce nu a fost acum patru luni?

Ion Cristoiu: Eu le spuneam celor din redacție, cum să spun, adică le reaminteam o obsesie a noastră din perioada comunistă. Iertați-mi expresia, să nu ne facem de rahat, foarte important, adică încercam...

Marius Tucă: E adevărat. Dar și după 90 a fost.

Ion Cristoiu: Era o perioadă în care anumite lucruri trebuia să le faci.

Marius Tucă: Nici eu nu publicam ancheta despre Dan Barna sau nu o dădeam publicității atunci. Puteam să o dau acum trei luni, acum șase luni, șapte luni, mai ales că este vorba despre evenimente, fapte și așa mai departe derulate acum nu știu câți ani.

Ion Cristoiu: Dar după asta ea a fost amplificată, amplificată de sesizarea DNA, deci ați văzut că na fost suficientă publicarea...

Marius Tucă: Și lui Dan Barna nu-i dă cineva două palme să-i spună, trezește-te, ai avut parte de o execuție. Da, a fost amplificată pentru că până la urmă s-a deschis dosar, nu? S-a anulat ideea de încetare a dosarului de la Alba Iulia, parcă era, nu?

Ion Cristoiu: Da, s-a anunțat că se autosesizează și la un moment dat cititorii n-au mai înțeles... E foarte important următorul lucru, dacă Dan Barna, care pe mine m-a dezamăgit din acest punct de vedere, nu intră în turul al doilea, nu știu, dacă, ba mai mult, dacă se clasează, cum văd eu că si se pregătește, pe locul patru sau cinci principalul vinovat este el. Pentru că am stat de vorbă și cu corporatiști care până nu demult îl votau și îl votează acum pe Iohannis. De ce? N-a fost bărbat domnul Tucă, poți să faci o fișă a reacțiilor lui imposibil de gândit. Adică, e clar că ți-au pus-o la cale ăia, ce-mi spun ei mie. El vine și spune, nu, vai, a pus-o la cale PSD-ul. Hai! Păi, nu, stai.

Marius Tucă: Deci își merită soarta.

Ion Cristoiu: Păi nu, în loc să folosească asta, un lider politic, un bărbat așa, spune, chiar dacă nu era adevărat, folosea și spunea Klaus Iohannis a făcut cutare, a pus...

Marius Tucă: Absolut.

Ion Cristoiu: El, ați văzut...

Marius Tucă: A fost mielușel.

Ion Cristoiu: Un alt moment de ne bărbăție a fost atitudinea față de noul guvern. Adică au zis la început că sunt condiții, că nu, că nu, că nu, și aveau dreptate că nu votează, după asta au început să zică, da domnule, votăm, am semnat un acord, deci toate aceste...

Marius Tucă: Dacă i-a fost teamă până la urmă și de alte dezvăluiri? Dacă această campanie pur și simplu l-a speriat atât de tare, l-a inhibat atât de tare încât n-a mai avut nicio reacție.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă, când unul numit Iulius Cezar a intrat în Senat știa că va fi înjunghiat, dar a zis nu pot să fiu atât de laș și să nu mă duc.

Marius Tucă: Asta înseamnă să fii om politic până la urmă și nu politician și om de stat până la urmă.

Ion Cristoiu: Pot să dau un exemplu care va deranja pe unii telespectatori, dumneavoastră credeți că Nicolae Ceaușescu nu putea să facă frumos în fața lui Virgil Măgureanu și a ălora de acolo? Cai de mine, dar putea să o facă, să trăiți, se ploconea. Nu s-a ploconit, a murit. Oricum murea. Nu, dar putea.

Marius Tucă: Da. Și a știut asta, putea să facă asta.

Ion Cristoiu: Da, am dat un exemplu, asta e piesa, când intri într-o asemenea piesă, bătălie trebuie să...

Marius Tucă: Și eu vă întreb acum, dacă lucrurile au fost atât de bine puse la punct, cine le-a pus la punct? E prima întrebare...

Ion Cristoiu: Stați să mai adaug ceva, că n-a fost numai... Eu am urmărit presa. După asta a început campania Dan Barna se prăbușește de unde știm că... Ajutată de sondaje, în care eu nu cred, și de lideri de opinie și colegi de-ai noștri, gata, Dan Barna... Al treilea a fost vânarea lui Dan Barna cu poze în străinătate cum a fost, mai țineți minte Victor Ponta când s-a dus în Dubai, când era ceva incredibil, poză publicată de un domn numit Rareș Bogdan mai țineți minte? Deci el se duce, un ospătar de la un restaurant de lux din Dubai, îi face poză.

Marius Tucă: Corect.

Ion Cristoiu: Ați observat că același scenariu s-a folosit și la povestea din Spania?

Marius Tucă: Și se folosește în continuare. Pentru că astăzi a fost...

Ion Cristoiu: Am văzut, nu-mi vine să cred adică...

Marius Tucă: Azi au apărut niște imagini, un bătrân căruia i s-a făcut rău și... n-ați văzut imaginile de astăzi?

Ion Cristoiu: Nu, am văzut titlul. Am văzut și povestea cu Jenei, stați un pic că acolo omul... Domnul Marius Tucă, eu mă pot întâlni cu dumneavoastră și pot spune în glumă vă dau un autograf.

Marius Tucă: Campania s-a văzut că a fost țintă.

Ion Cristoiu: Dar rău de tot.

Marius Tucă: Adică în ceea ce privește pe Dăncilă n-am avut parte de nicio dezvăluire.

Ion Cristoiu: Nu. Dar nici ceilalți candidați, stați un pic, foarte important de nuanțat, n-a fost vorba de o judecată a tuturor candidaților, nu mai spun de Klaus Iohannis. E vorba de el.

Marius Tucă: Bineînțeles. Dar de ce ținta predilectă a fost Dan Barna, pentru că era cel care avea cele mai multe șanse să-l învingă?

Ion Cristoiu: Nu. Nu-l învingea în turul doi.

Marius Tucă: Dar atunci de ce?

Ion Cristoiu: Calculul este mult mai, mai...

Marius Tucă: Luminați-mă.

Ion Cristoiu: Vă spun de ce cred. Unu, Klaus Iohannis vrea să câștige cu 80 la 20, cred că asta vrea. Deci tot ce se întâmplă acum, cum spun și eu în editorial, nu e faptul că el vrea să câștige, că oricum câștiga. Este vorba că el vrea să câștige și pentru asta s-a pus la lucru o întreagă mașinărie a instituțiilor de forță, a generalilor, o întreagă mineriadă. El vrea să câștige următoarele două condiții practic imposibile, practic. Anume, să nu facă nimic și, doi, să câștige la un scor uriaș. Așa se explică, domnul Marius Tucă, tot ce vedem noi acum, tot primitivismul acestei campanii. De regulă era mai subtil, mai țineți minte. Totuși în 2009, mai țineți minte, Traian Băsescu era la limită, nu, acum nici nu se mai discută, sondajele 45% adică nu se mai discută. De ce? Pentru că este foarte greu să realizezi aceste două condiții și atunci generalii din instituțiile de forță sunt obligați să facă, nu știu, lucruri supraomenești.

Marius Tucă: Dar de ce să vrea asta? 50%, de ce?

Ion Cristoiu: Păi vrea el 50%. Uite vrea el.

Marius Tucă: Să fie o demonstrație de forță, uite, ia 50% e singurul președinte?

Ion Cristoiu: Da, n-ați înțeles, e greu, nu, n-am cum să explic ce vrea el. Vrea el să fie acum mare adică a câștiga, pentru el i se pare puțin.

Marius Tucă: Atunci să câștige la modul absolut.

Ion Cristoiu: Da, o să câștige, o să vedeți că victoria lui va fi proclamată drept căderea adevărată a comunismului, deja se pregătește. Dar atenție la Dan Barna, toată lumea spune că această campanie împotriva lui Dan Barna este că se teme. Nu e adevărat oricum îl bătea în turul doi că e greu de presupus că electoratul de dreapta se ducea către Dan Barna și nu către Iohannis. În primul rând prin raderea, lichidarea lui Dan Barna i se iau voturile lui Dan Barna și trec la Iohannis. Toate sondajele pe care le cunosc eu...

Marius Tucă: Încă din primul tur, că asta e ideea.

Ion Cristoiu: Toate sondajele secrete, că sunt sondaje nu numai pe încredere, sunt sondaje și care arată tendințe arată că încetul cu încetul voturile pentru primul tur de la Barna, de la dreapta, ele erau împărțite până acum între Klaus Iohannis și Dan Barna, i se iau voturi, v-am spus, am auzit mulți corporatiști care trec la Iohannis, că numai de acolo poate să ia. Doi, e foarte important, Klaus Iohannis și sistemul au un mare interes să fie Dăncilă în turul doi.

Marius Tucă: De ce?

Ion Cristoiu: Nu pentru că o bate, ci pentru că el are nevoie de o victorie ritualică asupra stângii, asupra comunismului. Ați înțeles, în sensul ăsta, da?

Marius Tucă: Sunt foarte mulți colegi de breaslă care vorbesc că în sfârșit a căzut comunismul în România.

Ion Cristoiu: Nu în ultimul rând, este foarte important ce spun acum, acest guvern al lui Ludovic Orban este tras la indigou cu un guvern PSD, n-are absolut nimic din ce visau tefeliștii...

Marius Tucă: Da, că o să vină niște miniștri luminați, că o să fie competenți.

Ion Cristoiu: Pe măsură ce va trece timpul, după o zi două, mai ales după alegeri, teza dezastruoasei moșteniri, se va întâmpla un lucru, domnul Marius Tucă, foarte important, toate greșelile, toate compromisurile, toată această mutare a lui Transgaz, cum să-l mute la Secretariatul General al Guvernului care e cu hârtiile. E clar că domnul Ludovic Orban are nevoie de aceste făcătoare de bani la el. Că dacă dădeau unui minister trebuia să... bun. Toate acestea se duc în favoarea USR-ului. Și USR-ul, există un mare pericol, și după degringolada PSD USR-ul să câștige...

Marius Tucă: Deci credeți că va capitaliza USR-ul.

Ion Cristoiu: Ei iau în calcul din sondaj că va capitaliza și atunci îl omoară de mic.

Marius Tucă: Pe Barna.

Ion Cristoiu: Nu numai pe Barna, omoară și campania lor împotriva penalilor pentru că...

Marius Tucă: Omoară toată ideea pe care s-a construit USR-ul, da? Împotriva penalilor și așa mia departe.

Ion Cristoiu: Da, dar această ideea era primejdioasă pentru disponibilitatea noului regim de a fura. Nu știu dacă ați înțeles. Deci s-a creat foarte interesant o frăție a furăcioșilor și din PSD și din PNL și Iohannis care a zis, ”băi, noi avem niște tipi care stau acolo și ne arată pe noi cu degetul că furăm, ei lasă că le arătăm noi, și voi furați”. Așa se explică de ce l-au luat pe Barna...

Marius Tucă: Deci practic înăbușirea unei idei, da?

Ion Cristoiu: Așa, a unei formațiuni

Marius Tucă: De protest pentru că USR-l asta era.

Ion Cristoiu: Și care reprezenta o generație care nu mai suporta...

Marius Tucă: și lasă că ți-arătăm noi, da?

Ion Cristoiu: Că și voi sunteți.

Marius Tucă: Sau voi sunteți în primul rând pentru că președintele vostru, al USR, uite ce penal e.

Ion Cristoiu: În momentul în care USR-ul va spune, păi cum domnule, l-ați pus pe senatorul ăla Grindă acolo, păi stai puțin, voi vorbiți, mă, cu Dan Barna? Ia stați! Mai are curaj acum să se ducă cu lozinca fără penali? Păi el nu e penal?

Marius Tucă: Credeți că în perioada următoare se va mai capitaliza la USR ceea ce se întâmplă cu guvernarea?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că pe Dan Barna îl va chema la DNA pe bune.

Marius Tucă: Am înțeles. Va capitaliza PSD-ul sau e prea devreme să pun întrebarea asta?

Ion Cristoiu: PSD-ul este prea devreme să capitalizeze pentru că el nu are tema penalilor asta nu înseamnă domnul Marius Tucă chiar dacă dispare...

Marius Tucă: Am citit un articol de-al dumneavoastră, eu vă citesc cu sfințenie, dacă se instalează guvernul ăsta, la anul, în 2020, PSD v-a câștiga alegerile parlamentare, vă aduceți aminte.

Ion Cristoiu: Da, în absența unui USR, dacă PSD-ul trece, cum spun eu, la slăbit. PSD a fost îngrășat dinadins în decembrie 2016, știu că spun un paradox, lui i s-a dat prin softul STS... De regulă PSD-ul...

Marius Tucă: Păi și acolo s-a folosit softul, domnul Cristoiu? Să câștige alegerile parlamentare? Păi, dar de ce să le câștige PSD?

Ion Cristoiu: Pentru că președintele care trebuie să fie acum era gândit din 2016.

Marius Tucă: Ca să fie încă cinci ani Klaus Iohannis.

Ion Cristoiu: Și atunci s-a întâmplat în felul următor. Partidul Social Democrat, cu excepția FSN-ului, nu este un partid care depășește 30-35%, n-are, rar. Brusc a câștigat 45%, un câștig foarte înșelător domnul Marius Tucă pentru că n-au fost oameni la vot. Adică ei nu au câștigat un număr de voturi...

Marius Tucă: Cu un număr mare de participanți.

Ion Cristoiu: După părerea mea așa cum spus și unui lider PSD mai deștept decât mine...

Marius Tucă: Nu cred că există unul mai deștept ca dumneavoastră, cu atât mai puțin PSD-ist.

Ion Cristoiu: Citez, spuneau așa: ”La 26 mai ni s-a luat ce ni s-a dat”.

Marius Tucă: La alegerile europarlamentare.

Ion Cristoiu: Deci, ce au făcut? L-au îngrășat, l-au crescut și PSD-ul când...

Marius Tucă: Cine domnul Cristoiu, că v-am întrebat mai devreme?

Ion Cristoiu: Cei care pun... generalii care acum îi asigură lui Klaus Iohannis...

Marius Tucă: Bun, și toți generali stau în spatele lui Klaus Iohannis, spuneați, da?

Ion Cristoiu: Camarila. Eu am nuanțat, nu am spus niciodată numai din servicii. Este vorba de la STS și de la SPP și de la Armată și SRI și SIE, sunt mai mulți și eu voi renunța la formularea camarila cu epoleți de la Cotroceni în momentul în care voi vedea anchetat un singur general, măcar unu din acest sistem, unul.

Marius Tucă: N-o să vedeți niciodată.

Ion Cristoiu: Unu măcar rezervist.

Marius Tucă: De ce nu s-a gândit camarila să-l sprijine pe Barna ci din potrivă să-l execute?

Ion Cristoiu: Păi, și dumneavoastră dacă ați fi fost în camarilă, venea Barna cu camarila lui?

Marius Tucă: A, deci făceau parte din camarilă ăștia și atunci nu aveau cum. Camarila construită de Traian Băsescu, spuneți, da?

Ion Cristoiu: Mașinărie care... nu, atenție, foarte important...

Marius Tucă: Și care a fost, mai mult decât atât, spuneți dumneavoastră, că a fost perfecționată în mandatul lui Iohannis.

Ion Cristoiu: E o nuanță foarte importantă. Traian Băsescu din cât am stat eu de vorbă foști, lucrând la acest sistem, măcar îi ținea tot timpul, nu știu, ei se temeau cel mai mult de telefoanele de la Traian Băsescu, seara. Cu Klaus Iohannis a fost ideal pentru că Klaus Iohannis n-avea decât niște mici ranchiune, ușor de rezolvat în România de azi, și în rest ei au făcut ce au vrut, adică Traian Băsescu le mai zicea, hai măi să mai facem ceva, nu știu, măcar hai să-i găsim pe jurnaliștii ăia, de aia le convine...

Marius Tucă: În primii cinci ani, au fost la dispoziția lui Traian Băsescu, era jupânul absolut și îi trimitea după țigări sau după rachete sol-sol.

Ion Cristoiu: Da domnul Marius Tucă, și acum au fost în al treilea mandat, dar ăsta nu le-a cerut nimic.

Marius Tucă: Nu le-a cerut nimic pentru că a stat liniștit că o să vină al doilea mandat și atunci n-a mai cerut nimic.

Ion Cristoiu: Nu că a stat liniștit, nu le-a cerut nimic deosebit să mai facă ceva pentru țară pentru că e greu, operațiune de contra-spionaj...

Marius Tucă: Domnul Cristoiu, discutam zilele trecute și îmi spuneați un lucru care cumva m-a speriat, că înainte mai aveau grijă, că mai făceau ceva, erau atenți chiar la detalii să nu se întâmple... totul era împachetat...

Ion Cristoiu: Cum zicea Nicu Ceaușescu...

Marius Tucă: Săracul, totul era împachetat perfect, că aproape că nici noi nu sesizam că am primit un cadou perfect împachetat, pe când acum se vede de la o poștă lucrarea, da?

Ion Cristoiu: Da. Dinadins.

Marius Tucă: Vedem cazul Dan Barna. E făcută cu agresivitate ași cu tupeul că ”noi suntem aici și facem ce vrem”...

Ion Cristoiu: Pentru a institui frica. Domnul Marius Tucă, am studiat fenomenul vikingilor, o să râdeți. Vikingii nu erau...

Marius Tucă: Și eu am citit Eric cel roșu, acum și eu am...

Ion Cristoiu: Vikingii nu erau atât de sângeroși cum pare, își creaseră o imagine și în momentul în care ajungeau la o cetate englezească, anglo-saxonă aia ceda imediat de teama că vin ei și nu știu ce le face. Așa au fost și hunii. Deci din punct de vedere psihologic trebuie să vâri spaima. Mai țineți minte că Securitatea, acum, nu era atât de puternică?

Marius Tucă: E adevărat.

Ion Cristoiu: Dar toată lumea spunea, aoleu, ne arestează, ne face și...

Marius Tucă: Dar legenda era mult mai puternică...

Ion Cristoiu: Păi, da, și acum ei au nevoie de o legendă. Legenda este ăștia nu mai țin cont de nimic și asta înseamnă că bagă spaima în cei care ar pute a să li se opună. Păi, nu, e foarte important. Că totuși trăim în democrație. Deci toți candidații cu care stați de vorbă și toți.. până și presa lor tefelistă sesizează că e ceva în neregulă în campanie.

Marius Tucă: Nu pe deplin. Încă spun stați să vedem, că o să-și demonstreze nevinovăția, apropo de Barna.

Ion Cristoiu: Ce se întâmplă acum, da? Domnul Klaus Iohannis a participat în chip anticonstituțional la două ședințe de guvern și la patru instalări. Sunteți de acord?

Marius Tucă: Da.

Ion Cristoiu: Bun. Nu numai că a participat dar a și dat semnale electorale, adică în timpul participării a zis PSD-ul e așa, așa.

Marius Tucă: Cea mai importantă e cea de la Palatul Victoria, când s-a dus în seara aia.

Ion Cristoiu: Da. Și după asta s-a dus și a doua zi.

Marius Tucă: Dar vedeți că acolo era totul pus la cale și pentru că sunt foarte atenți la detalii și în egală măsură nu le mai pasă, exact ce spuneați dumneavoastră?

Ion Cristoiu: Spuneți-mi și mie ce candidat a făcut plângere la BEC? În momentul...

Marius Tucă: Apropo de chestia asta, nimeni.

Ion Cristoiu: În momentul în care o mașină a lui Barna...

Marius Tucă: Ce candidat a făcut plângere că președintele Klaus Iohannis nu a respectat Constituția, că nu a respectat ceea ce i-a dat Curtea Constituțională? Nimeni, nimic.

Ion Cristoiu: Am stat de vorbă în multe redacții cu oameni mai tineri și toți vorbeau de un boicot al presei față de aceste alegeri. Nu s-a făcut nimic.

Marius Tucă: Absolut nimic.

Ion Cristoiu: Și atunci văzând că se poate, dacă nu se întâmplă nimic, mai sunt două zile și de fapt noi, practic... De fapt eu, Ion Cristoiu...

Marius Tucă: Păi nu a existat nicio campanie. A existat o campanie în care l-au rezolvat pe Dan Barna.

Ion Cristoiu: Pentru prima dată după 1990, eu, Ion Cristoiu, nu știu cu cine să votez. Înțelegeți?

Marius Tucă: Încep cu întrebarea asta că era oarecum de televizor, cu ce sentiment vă duceți la vot Domnul Cristoiu?

Ion Cristoiu: Cu sentimentul de groază că trebuie să mă duc că sunt jurnalist și trebuie să mă duc că altfel nu m-aș duce și acolo nici nu știu cu cine să votez. Vorbesc serios.

Marius Tucă: E adevărat, da. Vă înțeleg perfect.

Ion Cristoiu: Adică nu am nicio opțiune pentru că nu m-a convins nimeni.

Marius Tucă: Ce ne scriu oamenii și ne pot scrie în continuare la 0747800800, atât prin SMS cât și prin WhatsApp. Site-urile nu au un impact atât de mare în impunerea unei opinii ci mai ales Facebook, acolo sunt cohorte de formatori de opinie, cei mai vizibili plătiți, unii chiar conturi false moderate de roboți care la ordin se activează și susțin un anumit punct de vedere. O întrebare: Ce calități a lui Iohannis l-au făcut să fie ales de camarilă, ce profil ar putea avea persoana care îi va succeda peste cinci ani? E o bună întrebare. E docil, nu pune probleme, nu le cere lucruri nemaiîntâlnite, extraordinare.

Ion Cristoiu: Sunt ușor de rezolvat problemele lui, are niște hachițe și le rezolvă repede, dar nu e cineva care să îi și țină, cum făcea Traian, bă dar nu așa...

Marius Tucă: Nu există, sistemul controlează acolo, Traian Băsescu îi chema și îi trimitea după...

Ion Cristoiu: Da, adică controlează și se simte bine, pentru că nu găsește, deci nu aveam nimic împotrivă dacă ei...

Marius Tucă: Și nu îl deranjează foarte tare, iar el la rândul lui nu îi deranjează aproape deloc.

Ion Cristoiu: Da, nu î i deranjează punându-i să facă ceva pentru că domnul...

Marius Tucă: Ceea ce pentru ei este ideal.

Ion Cristoiu: În România, ca SRI să trimiți unu la DNA și este foarte greu să prinzi un spion rus, să nu îmi spună mie, vreau să îi văd pe ei bătându-se cu spionii ruși, nu cu...

Marius Tucă: Doamne ferește.

Ion Cristoiu: Păi nu, vă dau un exemplu, păi le-am spus și eu, eu dacă aș fi ofițer la...

Marius Tucă: Am văzut cazul Caracal ce au făcut serviciile și nu numai și miliția...

Ion Cristoiu: Bătălia pe care o duc, așa zisa bătălie e așa de ușor de acești corupți din România, nici măcar nu te împușcă, iertați-mă.

Marius Tucă: Dacă ar trebui să o facă nu ar fi în stare, dar...

Ion Cristoiu: Bun, dar e mult mai ușor să faci asta decât să te bați cu spionajul, v-am dat un exemplu străin.

Marius Tucă: Ce se întâmplă spuneți-mi, ce rămâne după acești cinci ani cu Klaus Iohannis?

Ion Cristoiu: Nimic.

Marius Tucă: Pentru că asta e o altă discuție, vorbim despre PSD, instalăm miniștri, luptăm împotriva comunismului, gata s-a terminat cu PSD-ul și în curând și cu comunismul și scăpăm și de ciuma roșie, dar un bilanț al celor cinci ani de mandat?

Ion Cristoiu: Păi asta a fost o altă, eu o spun în editorial, este fals, încă o dată, este falsă teza, greșită teza că această campanie nu a avut dezbateri și din cauza asta. Nu această campanie a fost făcută dinadins pustiită, dinadins inexistentă pentru ca domnul Klaus Iohannis, pentru ca să se repete 2014. Mai țineți minte în 2014 cum Iohannis era un portret? Nu știam nimic despre el. Acum am crezut eu mă rog în idioțenia mea ca să spun așa zic domnule: anul ăsta nu mai merge, anul ăsta o să îl întrebăm ce e cu casele, ce e cu aia, ce e cu cutare. L-am întrebat? Nu, pentru că ei au aranjat o asemenea pustiire a campanie dominată de niște, inclusiv de căderea guvernului.

Marius Tucă: Șefi ai serviciilor, generali în camarilă.

Ion Cristoiu: Da. Au făcut o asemenea atmosferă încât nu s-a discutat nimic, nu numai că nu s-a discutat nimic despre el...

Marius Tucă: S-a discutat despre guvern, despre căderea guvernului, despre învestirea...

Ion Cristoiu: Dați-mi voie să vă mai spun încă o dată, nu este vorba despre faptul că el nu a participat, el are dreptul să nu participe. Problema e că ei au creat o asemenea împingere în plan secund a campanie încât noi nici nu știm că vor fi alegeri, în așa fel încât nimeni să nu se lege de el, adică să se repete șmecheria din 2014.

Marius Tucă: Câteva discursuri ale Vioricăi Dăncilă...

Ion Cristoiu: Păi nu, la Viorica Dăncilă nu avea nici o eficiență.

Marius Tucă: E adevărat. Dar apropo de asta, mi-am adus aminte campania din 2014, știți că atunci generalii, sau divizia generalilor sau camarila cum vreți să îi spuneți, care erau foarte bine pregătiți să îl preia pe Klaus Iohannis...

Ion Cristoiu: De prin 2013.

Marius Tucă: Mult mai pregătiți decât Klaus Iohannis, vă spun și de ce, pentru că atunci era un portret Klaus Iohannis și nu am descoperit în campanie să fie altceva, a fost o singură sau două confruntări cu Victor Ponta și nu s-a spus nimic. Ba a spus el singur în vreo două emisiuni când vorbea despre casele pe care le au și așa mai departe plus că... vă dați seama că din seara asta băieții se ocupă de noi, mult mai temeinic...

Ion Cristoiu: Nicio problemă, nu se ocupă. Nu va zice nimeni nimic.

Marius Tucă: Și îmi aduc aminte atunci, știți care a fost mobilizarea dată de către generali, că oamenii din afară nu sunt lăsați să voteze, da, din Diaspora. Vă aduceți aminte că a fost o campanie... ?

Ion Cristoiu: Nu a fost nici o mobilizare.

Marius Tucă: Bineînțeles, în momentul în care au anunțat asta și au spus de nenumărate ori că nu sunt lăsați să voteze afară, păi nu era ideea că nu a avut loc mobilizarea că asta o știm.

Ion Cristoiu: Nu, asta era pretextul.

Marius Tucă: Era pretextul, dar apropo de pretext, Klaus Iohannis după turul întâi a ținut o conferință de presă și a spus una alta, a mai întrebat, a mai ținut... știți ce a uitat să spună? Exact ideea pretextului, a plecat și s-a întors, și-a adus aminte ceva, ah, mai e ceva, să fie românii lăsați să intre... e inadmisibil ce s-a întâmplat, Corlățean sau nu știu să își dea demisia pentru că românii nu sunt lăsați să voteze în străinătate. Deci el uitase de fapt care era tema și ideea pretextului pentru ca în turul doi să se întâmple ce s-a întâmplat.

Ion Cristoiu: Radu Portocală, traduce în cartea aia în cinstea lui Decembrie, ”Căderea lui Ceaușescu”, scria că în lovitura de stat din 1989, cartea lui celebră, românul care e la Paris, următoarea chestiune care e extraordinară, că voi v-ați ocupat și vă ocupați de revoluție, de lovitura de stat, zice „nu ieșirea oamenilor în stradă a dus la căderea... ieșirea era pretextul pentru a spune, băi, da cum a căzut Ceaușescu, păi a căzut că eu ieșit în stradă”, de fapt el era deja căzut. În cazul de față în 2014 nu e adevărat că în turul al doilea au venit atâția, când au fost întrebați păi mă cum de a câștigat, păi a câștigat în turul doi că era lume. Știți care e acum cu Barna, mă cum dracu, dacă se v-a întâmpla ca Barna să fie pe locul 4, băi nu se poate. Păi cum să nu se poată domnule, ați văzut... el plătește dezvăluirile.

Marius Tucă: Dar avem și o mică problemă cu Victor Ponta, adică au trădat mulți atunci când a căzut guvernul și era până la urmă previzibil nu?

Ion Cristoiu: La poartă a fost... nu, un alt candidat lucrat de acolo. Deci băieții s-au uitat la sondaje, da? Cine ar putea să intre în turul doi sau Diaconu sau Barna, la Diaconu dacă ați observat...

Marius Tucă: A deci l-au lucrat prin Ponta ziceți?

Ion Cristoiu: Nu, l-au lucrat... Au fost două faze, prima care nu a reușit adică hai să creăm imaginea că Pro România și ALDE nu mai sunt cu el și atunci... ori el ori Diaconu a fost suficient de deștept să meargă pe cont propriu, dar astăzi, astăzi a venit celebrul domn Mihai Tudose și a spus așa. Noi avem o problemă Pro România, nu mai putem semna prezența în secții, ați înțeles șmecheria? Deci pe Diaconu îl rad cu asta, nu îl rad prin imagine.

Marius Tucă: Dar observația dumneavoastră că Ponta și-o luase în cap că el este liderul opoziției și că el hotărăște când cade guvernul și când se învestește, l-au rezolvat băieții și dumneavoastră vorbiți aici despre brigada mobilă, asta îmi place mult.

Ion Cristoiu: Da, o echipă care ... Victor Ponta a...

Marius Tucă: Brigada Mobilă care face parte din Pro România.

Ion Cristoiu: Da și care va pleca unde poate să plece la PSD, nu ai de unde să știi, pentru că Victor Ponta m-a surprins prin faptul că el nu a făcut un partid dacă ați observat, a fost o mare greșeală. Dacă eu făceam un partid Pro România, cu autoritatea lui, mă rog, luam unul doi parlamentari mai cinstiți și o luam prin țară și făceam filiale, sedii...

Marius Tucă: Cum se face un partid de la zero.

Ion Cristoiu: Cu partid, și la parlamentare eram deja. El cade repede în capcana vedetismului și a prim planului și atunci i-a luat pe ăștia care ei au primit ordin, bă vă duceți la ăla și în momentul în care ăia au primit ordin...

Marius Tucă: Când în România a devenit o țară de acoperiți și în ceea ce privește sau mai ales în politică?

Ion Cristoiu: Pentru că ei se duc la ei.

Marius Tucă: Adică nu îi cheamă nimeni, ei singuri se pun la dispoziție.

Ion Cristoiu: Păi nu ei se ajută, ei cer ajutorul în bătălie interne, știți cum erau, adică bizantinii cereau uneori ajutorul turcilor știți.

Marius Tucă: Deci a fost dublă lovitura, o dată că nu a fost nevoie să apeleze la acoperiții din PSD și al doilea au folosit brigada mobilă o dată că au investit guvernul și doi că i-au arătat lui Ponta că nu e ceea ce...

Ion Cristoiu: Și trei că l-au ras pe... încearcă să îl radă pe Diaconu.

Marius Tucă: Este și asta. Viorica Dăncilă, PSD? Ce se întâmplă cu ei? Vi se pare o întrebare grea?

Ion Cristoiu: E o întrebare grea pentru că ne mai fiind premier, nu e în prim plan și nu știu nimic ce se întâmplă, adică teoretic...

Marius Tucă: Va intra în turul doi?

Ion Cristoiu: Este obligatoriu...

Marius Tucă: Pentru că altfel nu mai există PSD, practic poate să fie...

Ion Cristoiu: Nu, e obligatoriu din punct de vedere al sistemului, ea trebuie să intre neapărat, acuma nu știu, se pot întâmpla, știți că...

Marius Tucă: Până duminică nu se mai poate întâmpla nimic domnul Cristoiu.

Ion Cristoiu: Păi nu, eu tot spuneam, trăncăneam si cu dumneavoastră că nu va fi cvorum, mai țineți minte, păi ăsta era scenariu, ultimul episod, deși mi s-a atras atenția, că la fel ca în toate serialele ultimul episod nu a fost scris nici de scenariști, nu știu.

Marius Tucă: Dar îl aveau în minte.

Ion Cristoiu: Da, nu știu, poate că scenariul este să intre Diaconu în turul doi, nu știu, că toată lumea inclusiv Dăncilă a rămas șocată că nu s-a respectat scenariul, că a fost un scenariu acolo la Cotroceni se schimbă, nu este exclus, eu nu spun că Barna nu va intra sau nu va intra...

Marius Tucă: Și atunci au schimbat scenariul din mers, din timpul scrisului ca să spun așa și au folosit brigada mobilă din Pro România.

Ion Cristoiu: Pentru a explica că acest guvern a trecut pentru că nu a trădat PSD, ci a trădat Pro România și eu vă spun ce ar fi rațional, dar repet...

Marius Tucă: Celălalt scenariul de care spuneți din cauza lui ar fi avut de pierdut Klaus Iohannis că nu își trecea guvernul lui, că e guvernului lui doi totuși.

Ion Cristoiu: Nu...

Marius Tucă: A, că nu era cvorum, nu că nu ar fi ajuns, am înțeles.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă erau două scenarii, două posibilități.

Marius Tucă: Deci lipsa cvorumului nu votul propriu zis.

Ion Cristoiu: De a amâna până după prezidențiale, după primul tur poate votul și îl dădea PSD, problema era că în ambele situații erau avantaje și dezavantaje. Un avantaj era faptul că veneai și mobilizai la primul tur electoratul spunând bă veniți ca să scăpăm de ăștia da?

Marius Tucă: Da.

Ion Cristoiu: Poate să fie o problemă prezența, poate să fie da? Însă Klaus Iohannis și-a dat seama și de un lucru, că trebuie să îi aducă pe ăștia repede ca ei să pună flașneta cu moștenirea dezastroasă, ați observat?

Marius Tucă: A început asta, e în plină desfășurare.

Ion Cristoiu: Păi de aia face parte tot din 60 de ani fără PSD, adică...

Marius Tucă: Nu, cum 30 de ani fără PSD?

Ion Cristoiu: Nu, o anchetă internă făcută...

Marius Tucă: Că a condus România PSD 30 de ani asta e ideea.

Ion Cristoiu: Da, asta e teza că dezastrul României veți întâlni această frază la Klaus Iohannis repetată, l-a învățat cineva...

Marius Tucă: Bine, nu au fost 30 de ani, dar asta e altă discuție și nu mai intrăm, dă foarte bine.

Ion Cristoiu: Și a doua frază este faptul că PSD egal partidul comunism.

Marius Tucă: Da și scăpăm de comuniști și de comunism, în sfârșit după 30 de ani, adică vă salvez eu Klaus Iohannis.

Ion Cristoiu: Propaganda din al doilea tur seara.

Marius Tucă: Care va fi? Că ni-o notăm și urmărim.

Ion Cristoiu: Va fi în Piața Victoriei, sărbătoarea căderii comunismului în România în sfârșit.

Marius Tucă: Doamne ajută, mergem și noi, chiar dacă dumneavoastră sunteți comunist recunoscut în timp.

Ion Cristoiu: O secundă, știți... ați observat că Klaus Iohannis a evitat, este extraordinar, orice ieșire în mediul nesecurizat.

Marius Tucă: Păi nu a ieșit nicăieri, a ieșit numai cu partidul.

Ion Cristoiu: S-a întâlnit numai cu partidul. Vreți să vă dau un exemplu că ăsta... Deci a făcut asta din teamă? Astăzi la Academie...

Marius Tucă: Cum să îți fie teamă? Aici e un paradox incredibil, vă las imediat, să îți fie teamă să ieși în public tu care ești creditat cu 50% în primul tur?

Ion Cristoiu: Păi nu, nu numai că să îi fie teamă, nu îi e teamă că pierde, îi e teamă că nu vrea să strige unu la el.

Marius Tucă: Păi e mai rău decât atât, adică nu vrea să-l deranjeze cineva în timpul campaniei electorale.

Ion Cristoiu: Ascultați-mă o clipă, astăzi la Academie a avut loc o ceremonie, nu știți, care... ăia de la Academie, că am fost acolo, ăia de la Academie au adus un fragment din zidul Berlinului de patru tone, l-au pus într-o parcare, că o să vedeți e ceva sinistru, au spus că temporar și a avut loc astăzi o inaugurare la care a venit Orban, nu ... păi normal era să vină Klaus Iohannis, păi da dar era nesecurizat. Puteam să ies eu din biblioteca Academiei și să strig alo, domnule Iohannis.

Marius Tucă: Sunteți genul, vă văd în stare.

Ion Cristoiu: Am dat un exemplu, ați înțeles?

Marius Tucă: Da, uitați la mesaje: „Klaus Iohannis poate să devină nerelevant în următorii cinci ani” parcă mai contează, pentru că generalii vor prelua puterea totală pe modelul Coldea- Băsescu, vedeți pozele de la Paris cu Udrea și Bica. În acest context care este reacția posibilă din partea societății românești? Poate să apară extrema dreaptă stânga? E o bună întrebare.

Ion Cristoiu: Mie îmi este foarte greu să răspund, deocamdată nu a apărut nimic, am dat ca o contra-reacție, nu știu. Eu nu cred ce spuneți dumneavoastră, nu cred în ieșirea spontană din decembrie, nu cred. Nici asta din Piață, că acuma nu mai iese nimeni în Piață.

Marius Tucă: Domnule Tucă vă rog să răspundeți sincer dumneavoastră și domnul Cristoiu, în democrație presa poate să manipuleze, să scrie la comanda patronului? Să fie habarnistă mincinoasă, imorală, să se prostitueze moral și profesional și să se mai fie credibilă?

Ion Cristoiu: Este o prostie, de mult nu se mai scrie la comanda patronului, scrie la comanda sergenților majori mesianici, asta e nenorocirea.

Marius Tucă: Și despre domnul Orban ce părere aveți? Că îl cunoaștem, vorba aia, de 30 de ani, îmi aduc aminte când îi luam amândoi apărarea cu accidentul ăla, credeți că ne mai bagă și pe noi în seamă în sensul că ne răspunde la vreo întrebare?

Ion Cristoiu: Nu, eu vreau să vă spun de unde am pornit divorțul meu de el, că fac o mărturisire.

Marius Tucă: În direct, atenție, lumina mai mare.

Ion Cristoiu: ...Că nu trăiam cu el. Eram în relații destul de normale, eu...

Marius Tucă: Eu sunt în continuare, în sensul că nu am mai vorbit de vreo 10 ani.

Ion Cristoiu: Nu, el e un băiat vesel, cântă la mandolină, nu asta, adică... nu. Eu nu m-am..., dar am înțeles că la petrecerile astea de tehnicieni, de ingineri vine din când în când unul care întreține atmosfera, cântă, face tumbe, spune bancuri, așa, bun. Am fost la o emisiune la Cristache și, mă rog, înainte de emisiune mi-a strâns mâna mi-a zis domnule...

Marius Tucă: Ah, v-ați văzut cu el în emisiune, până să devină prim ministru.

Ion Cristoiu: Da, era președinte sau... și în emisiune a început să bată câmpii, dar spunea numai niște clișee de alea cu Uniunea Europeană, până când l-am întrerupt în mod politicos și cred că a ridicat tonul la mine și atunci mi-a sorit troleul, pentru că spunea prostii. Adică domnul Marius Tucă, era plin de clișee, nu spunea nimic nou, adică repeta papagalicește ce spunea la Cotroceni...

Marius Tucă: Atunci a avut loc divorțul. Și v-ați enervat?

Ion Cristoiu: Nu, mi-am dat seama că omul este mai rău decât Boc, este Ludovicul lui Klaus Iohannis.

Marius Tucă: Sunteți foarte rău domnule...

Ion Cristoiu: Stați un pic, că Emil Boc nu l-a lăudat atât de tare pe Traian Băsescu, sunteți de acord?

Marius Tucă: E adevărat, iar episodul, acest lung serial începe de acolo, cine e generalul care... aia e genială.

Ion Cristoiu: Nu numai, e groaznic.

Marius Tucă: Da, nu știu, nu mă pricep, nu sunt de aici pentru că acum am sosit în localitate.

Ion Cristoiu: Păi dumneavoastră v-a luat... v-ați gândit vreodată, v-ați pus în situația lui Iohannis când vine în public... groaznic, e ceva grețos...

Marius Tucă: Aș intra în pământ, m-aș ridica și aș pleca, sincer, eu asta aș face, mai bine să îmi dea un cap în gură decât să mă laude cineva.

Ion Cristoiu: Din când în când mai primesc și eu așa pe postări acolo de genul prostia aia vă felicit...

Marius Tucă: Nu suntem atât de fățarnici, uneori ne place să mai fim periați, dar nu în văzul lumii, dacă îmi dă cineva un SMS în seara asta chiar ar fi drăguț.

Ion Cristoiu: Da, dar uneori mă întreb ce vrea.

Marius Tucă: A, cu siguranță. Haideți să vedem ...

Ion Cristoiu: Nu mai cred de mult în SMS-uri sincere.

Marius Tucă: Mai ales că mai trimitem și noi unele, apropo. Haideți să difuzez o melodie, o să vedeți, acum că tot vorbim despre campania... luați-o ca