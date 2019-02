Ion Cristoiu: Aducerea lui Nicolae Popa în țară–parte dintr-o mai amplă Operațiune politico-mafiotă

Jurnalistul Ion Cristoiu emite o teorie interesantă, potrivit căreia aducerea lui Nicolae Popa în țară a făcut parte dintr-o amplă operațiune politico-mafiotă. Jurnalistul îl indică principal beneficiar de imagine în acest caz pe fostul președinte Traian Băsescu.

Redăm integral textul publicat de jurnalistul Ion Cristoiu pe blogul www.cristoiublog.ro/



Potrivit Comunicatului din 15 februarie 2019, dat publicității de Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (cel adevărat și nu cel mînărit de Augustin Lazăr), Codruța Kovesi e acuzată de mărturie mincinoasă, abuz în serviciu și luare de mită. Despre prima acuzație am scris pe cristoiublog.ro de duminică, 17 februarie 2019. Pe 10 aprilie 2017, în cadrul anchetei declanșate de mărturiile lui Traian Băsescu despre cum a fost aranjat procesul lui Dan Voiculescu, fosta șefă a DNA, convocată ca martor, a comis eroarea capitală de a nega existența unei relații altfel decît instituționale între ea și Sebastian Ghiță, contrazicînd în fața procurorului existența fotografiei de la sindrofia invocată de exilatul la Belgrad. După depunerea Denunțului din 3 decembrie 2018, Sebastian Ghiță a oferit procurorilor fotografia și filmul petrecerii, probe zdrobitoare că fosta șefă a DNA se dăduse în stambă la ziua de naștere a lui Sebastian Ghiță.

Singura șansă a Codruței Kovesi ar fi să invoce și să probeze că era colegă de Unitate cu Sebastian Ghiță și că sindrofia s-a petrecut într-o locație SRI sub acoperire și ca acțiune operativă.

Celelalte două acuzații vizează implicarea Codruței Kovesi de pe vremea cînd era procuror general în aducerea lui Nicolae Popa în țară cu un avion privat de lux și nu cu un avion de linie, așa cum cere Legea, implicare ilegală, deoarece Parchetul General nu are ce căuta într-o operațiune strict polițienească. Acuzația de abuz în serviciu se bazează pe probe menite a dezvălui, printre altele, că a dispus suportarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care aveau obligația să asigure aducerea în ţară a lui Nicolae Popa, unele legal desemnate, altele ilegal, cum ar fi de exemplu , cei doi ofițeri SRI.

Punctul principal al acestei implicări îl constituie afacerea Sebastian Ghiță. Laura Codruța Kovesi - potrivit Secției, - ar fi pretins și obținut de la Sebastian Ghiță achitarea unei sume necesare închirierii unui avion privat de lux pentru aducerea unui extrădat. Fosta șefă a Parchetului General ar fi comis acest abuz în serviciu pentru a-și crea un beneficiu de imagine. Temeiul acestei acuzări are ca punct de plecare denunțul lui Sebastian Ghiță din 3 decembrie 2018,. Potrivit acestui denunț, Laura Codruța Kovesi i-ar fi ”solicitat personal” să efectueze plata avionului în virtutea ”relației de prietenie”.

Atît denunțul, care reia acuzații formulate de Sebastian Ghiță în confesiunile sale din 2 ianuarie 2017, după fuga din țară, cît și Comunicatul Secției , concentrează exclusiv aducerea lui Nicolae Popa în chip ilegal pe seama Codruței Kovesi.

Din punct de vedere juridic, o fi corect.

Din punct de vedere al Adevărului, e incorect, și putem suspecta întreaga tărășenie drept o circumscriere forțată a unei Operațiuni complexe, în care Codruța Kovesi a fost doar una dintre rotițe, la o singură persoană. Că e vorba de o Operațiune de circumscriere, în genul celor folosite pe larg de Binomul SRI- DNA pentru scoaterea din joc a unui personaj ( vezi dosarul Referendumului în care Liviu Dragnea pare a fi singur în România) ne avertizează amănuntul cu cele două cadre SRI. Potrivit dosarului deplasarea lor a fost plătită prin osîrdia Codruței Kovesi. Dar acceptul de a se deplasa cine l-a dat? Sau mai precis, fiind vorba de ofițeri SRI, ordinul de la deplasare cine l-a dat? Că doar n-o să credem ipoteza unei Codruțe Kovesi care comanda și SRI! Apoi Ministerul de Interne, aflat în subordinea partidului de Guvernămînt care era atunci PDL-ul lui Traian Băsescu, acceptă în chip ilegal să acopere cu acte false achitarea unei părți din sumă de către Sebastian Ghiță

Nu trebuie cine știe ce agerime a minții pentru a-ți da seama că aducerea lui Nicolae Popa pe alte căi decît cele legale a fost o Operațiune în care au fost implicate și alte instituții decît Parchetul General și mai ales o Operațiune ordonată de Președintele de atunci al României, Traian Băsescu. Doar o astfel de acțiune explică implicarea și a altor instituții – SRI, Ministerul de Interne- în afara Parchetului General. Care Parchet, între noi fie vorba, prin Codruța Kovesi, era o anexă a SRI în cadrul Binomului SRI-Parchetul General.

Din punct de vedere al Adevărului, Dosarul scîrție la capitolul explicarea motivelor. Codruța Kovesi nu numai că pare singură în toată România, dar și un fel de factotum al Sistemului. Cît despre beneficiul de imagine el a revenit la vremea respectivă exclusiv lui Traian Băsescu. Să ne reamintim că din aducerea infractorilor Traian Băsescu își făcuse un punct de glorie, iar din afacerea FNI, un moment crucial al mandatului. E limpede că Codruța Kovesi a acționat în cadrul unui plan ordonat de Traian Băsescu în realizarea căruia s-au implicat Florian Coldea, coordonatorul Operațiunii, dar și Sebastian Ghiță, în calitatea sa de om de afaceri prin care SRI își rezolva multe probleme altfel decît pe cale oficială. Plata avionului n-a fost făcută la rugămintea Codruței Kovesi (vi-l imaginați pe Sebastian Ghiță, omul fără sentimente, mașinăria de putere, sedus de rugămințile persoanei feminine Codruța Kovesi?), ci în cadrul planului coordonat de SRI.

Operațiunea Aducerea lui Nicolae Popa cu un avion privat a avut drept scop nu numai sporul de capital politic pentru Traian Băsescu.

Operațiunea a avut și scopul de a face presiune psihologică asupra lui Sorin Ovidiu Vântu pentru a ceda Realitatea tv.

Un capăt de fir în argumentarea acestei ipoteze ne dă chiar Sebastian Ghiță în Denunț. El susține că Codruța Kovesi i-a cerut să efectueze ” plata unei sume de bani pentru urgentarea unui caz (dosar penal) de care aceasta se ocupa în mod direct și personal, caz de notorietate care ar fi ajutat-o foarte mult în cariera sa profesională dacă se finaliza în modul dorit de ea.”

Despre ce caz e vorba?

Despre punerea sub acuzare și arestarea preventivă a lui Sorin Ovidiu Vântu în dosarul Șantajarea lui Sebastian Ghiță.

Dezvăluie Sebastian Ghiță în confesiunile din 2 ianuarie 2017:

„Mai vreți încă o dovadă a relației cu Laura Codruța Kovesi? Vreți să fiți siguri că eu și dînsa am fost implicați în acest dosar Realitatea Media? La cererea doamnei Kovesi, o firmă de construcții din Ploiești, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a plătit avionul pentru aducerea domnului Nicolae Popa, fostul director al FNI, din Indonezia, din Jakarta. ”

Am scris despre afacerea politico-mafiotă Preluarea prin forță a Realității tv în mai multe rînduri. Ultima oară am făcut-o după dezvăluirile lui Sebastian Ghiță din decembrie 2016-ianuarie 2017. Sub titlul Dezvăluirile lui Sebastian Ghiță sau Cum e folosită Justiția pentru răfuieli politico-mafiote din Evenimentul zilei, marți, 17 ianuarie 2017, demonstram că lui SOV i s-a pus la cale o înscenare de către Sebastian Ghiță sub îndrumarea Codruței Kovesi pentru a fi pus sub acuzare și propus spre arestare preventivă în 21 aprilie 2011, pentru că-l șantajase, vezi Doamne!, pe Sebastian Ghiță. Potrivit mărturiilor sale din 28 decembrie 2016, dar și din cadrul interviului luat de mine la Belgrad și difuzat începînd cu 15 martie 2018, Codruța Kovesi e cea care-l pilotează pe Sebastian Ghiță astfel încît SOV să fie pus sub acuzare pe 21 aprilie 2011:

„Practic, doamna Kovesi îmi spunea, îmi cerea hîrtii, date, documente, denunţuri, care să îl acuze pe Vîntu şi care să o ajute pe dînsa în acest dosar. Îmi spunea negru pe alb faptul că doreşte mai mult, că doreşte un contract prin care să se vadă că familia mea e ameninţată, sau un supliment de contract la contractul de pază, care să justifice, conform legii, de ce eu am făcut acea plîngere.”

După o anchetă declanșată în urma unui e-mail trimis de Sebastian Ghiță Parchetului General, în 3 aprilie 2011, la capătul unei investigații de o rapiditate amețitoare, joi , 21 aprilie 2011, Sorin Ovidiu Vântu e reținut de Parchetul General și propus spre arestare preventivă.

Concomitent, după cum ne arată documentele, are loc Operațiunea Aducerea lui Nicolae Popa astfel încît acesta să fie în țară la țanc.

Și e!

Pe 22 aprilie 2011, la ora 2, 20, pe un aeroport privat aterizează avionul companiei Țiriac care-l aduce pe Nicolae Popa la București din Indonezia. Nicolae Popa e spaima de moarte a lui SOV.

E vreo legătură între cele două fapte?

Cum să nu fie?

SOV știa că Nicolae Popa era pentru el o bombă nucleară. Cît timp e reținut i se spune că Nicolae Popa e pe drum spre București și nu cu un avion de linie, ci cu unul privat. Lesne de imaginat că timp de 17 ore, cît a durat călătoria, Nicolae Popa a fost iscodit suficient în legătură cu FNI și cu finanțarea sa în Indonezia. Venirea lui Nicolae Popa exact în ziua punerii sub acuzare (dacă venea cu un avion de linie nu garanta nimeni promptitudinea, dar mai ales siguranța că va veni la fix) a fost parte din Operațiunea preluarea Realității.

Din această Operațiune, așa cum recunoaște în interviul dat mie în martie 2018, a făcut parte și Sebastian Ghiță. A fost o Operațiune planificată și condusă de SRI. În cadrul ei atît Codruța Kovesi, cît și Sebastian Ghiță au acționat la ordin.

Pe 29 aprilie 2011, SOV e arestat preventiv în urma recursului la Tribunal.

Pe 2 mai lovitură de teatru:

Într-o conferință extraordinară de presă, afaceristul Elan Schwartzenberg anunță că e noul proprietar al Realitatea TV, cu 92% .

Atenție!

Contractul de management al lui Sebastian Ghiță se păstrează.

Realitatea fusese preluată prin forță!

Ulterior, cei doi se despart.

Comentariul lui Sebastian Ghiță în interviul luat de mine la Belgrad:

„Au ales pe altcineva, pe Elan Schwartzenberg, iar eu am ales să construiesc România TV.”

Să mai spună cineva că aducerea lui Nicolae Popa n-a fost parte dintr-o Operațiune politico-mafiotă!