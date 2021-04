Ion Cristoiu anunță ÎN AVANS destrămarea coaliției: E ÎNCEPUTUL unei guvernări de formă

Ion Cristoiu afirmă că decizia premierului Florin Cîţu de a-l demite pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii, fără să se consulte cu USR PLUS, marchează începutul unei guvernări de formă, fără forţa de a mai reseta statul român, şi îngroparea marilor reforme anunţate de Klaus Iohannis, conform Mediafax.

Evenimentul numărul unu al săptămânii, dar – după părerea mea – şi al Coaliţiei de guvernare îl reprezintă demiterea lui Vlad Voiculescu şi a Andreei Moldovan de la Sănătate, printr-un act de forţă, ce s-a vrut ostentativ de forţă, al lui Florin Cîţu cu aprobarea lui Klaus Iohannis sau poate la ordinul lui Klaus Iohannis.

Un moment care a stat sub semnul secretomaniei de tip securistic a regimului Klaus Iohannis. Decizia a fost luată fără ca USR PLUS să ştie, amintind de o lovitură de stat în genul celei prin care Ion Iliescu a scăpat de premierul Petre Roman.

Deşi a avut două intervenţii publice, Florin Cîţu n-a explicat poporului român de ce l-a demis pe Vlad Voiculescu.

Abia spre seară am aflat motivul, când Florin Cîţu, interimar la Sănătate, a revocat Ordinul prin care ministerul Sănătăţii lovea interesele baronilor locali ai PNL de a-şi păstra fiefurile în zona verde făcând dinadins testări puţine.

Dacă vom adăuga şi deranjul făcut Generalilor din Instituţiile de forţă prin denunţarea centrelor speciale de vaccinare şi mai ales prin iniţiativa de a trece spitalele rezervate nomenklaturii generalilor în subordinea ministerului Sănătăţii vom dibui motivele.

Acest eveniment în derulare a stârnit multe discuţii. Pentru a-i înţelege importanţa se impune o scurtă recapitulare a evenimentelor din Coaliţia de Guvernare.

La alegerile din decembrie 2020, spre stupoarea lui Klaus Iohannis, Partidul Naţional Liberal a obţinut un scor catastrofal, clasându-se pe locul doi. Şi în aceste condiţii calculul privind un Guvern al Meu cu o majoritate de 40 şi ceva la sută PNL, la care se adăugau partide mici precum, că aşa era calculul, PMP, USR PLUS, UDMR, un guvern după formula PSD plus ALDE după alegerile din 2016 a căzut. Şi locul unui Guvern de tipul PSD-ALDE l-a luat un guvern de colaborare, mult asemănător cu guvernul CDR-PD-UDMR după alegerile din 1996 cu un preşedinte de Centru Dreapta Emil Constantinescu.

În aceste condiţii principala caracteristică a premierului trebuie să fie capacitatea de a negocia. Dacă PNL, care a dat premierul, ar fi avut 45%, şi-ar fi îngăduit să trateze pe ceilalţi parteneri de guvernare cu lejeritate, ştiind că orice criză în coaliţie nu e periculoasă pentru supravieţuirea la Putere. Cu atât mai mult se impunea acest lucru cu cât motorul acestei coaliţii PNL-USR PLUS a venit în faţa alegătorilor de Centru Dreapta cu un program de resetare a Statului Român, de reformă în toate domeniile.

Pentru a face reformă e nevoie de o înţelegere perfectă între PNL şi USR PLUS.

O înţelegere depăşind simpla colaborare guvernamentală.

De la început această înţelegere nu a funcţionat. Pe de o parte pentru că PNL nu a conştientizat faptul că nu a câştigat alegerile, că a avut un scor catastrofal şi că Guvernul e de colaborare, pe de altă parte pentru că, USR PLUS, fără experienţa guvernării, a găsit prilejul în această guvernare de a administra pumni PNL, de a arăta că el este partidul care guvernează.

Fiecare dintre cele două partide, în loc să purceadă la un dialog şi se mai lase de la el, au plecat într-o competiţie Cine e mai mascul în această guvernare.

Gestul lui Florin Cîţu de a-l demite pe Vlad Voiculescu este un act al unui PNL care se vrea Masculul Coaliţiei. El are legătură şi cu bătălia din interiorul PNL. Florin Cîţu vrea să candideze la preşedinţia partidului şi trebuia să arate acum că este un Premier forţos.

Gestul de demitere a avut această semnificaţie:

Eu sunt şeful, Eu sunt premierul Guvernului, toţi miniştrii ascultă de mine, nu ascultă de şef de partid, Eu fac şi dreg.

O a doua realitate de care trebuie să ţinem cont în analiza evenimentului din cadrul Coaliţiei trimite la imaginea lui Vlad Voiculescu. Repet, de imagine, singura care contează în bătălia politică.

Vlad Voiculescu a fost trimis la Ministerul Sănătăţii şi sprijinit de electoratul USRLPLUS, dar şi de electoratul de Centru Dreapta ca un luptător împotriva mafiei din Sănătate, ca un om care va reforma acest minister.

Minister care a fost şi se vrea sursa Mafiei din Sănătate şi chiar şi din România.

În aceste condiţii a-l demite pe Vlad Voiculescu fără argumentare, fără o comunicare publică are semnificaţia unui PNL care a acţionat în interesul Mafiei. Cu atât mai mult s-a accentuat această imagine cu cât PSD a anunţat o a doua moţiune împotriva lui Vlad Voiculescu. Deci Ciuma Roşie este principalul adversar, cel puţin în imaginea publică, a lui Vlad Voiculescu. Şi împotriva lui Vlad Voiculescu a dus o campanie Antena 3. Trustul lui Dan Voiculescu are o imagine proastă în rândul electoratului de Centru-Dreapta. Oricine e atacat de acest post, mai ales din partea Dreaptă, e considerat un erou de electoratul anti-PSD.

Nu în ultimul rînd Vlad Voiculescu a beneficiat urieşeşte de sprijinul public al lui Dan Barna şi al USR PLUS. În consecinţă, demiterea lui apare ca un act de ostilitate, ca un act al Mafiei care a câştigat în bătălia cu Forţele Binelui.

A treia realitate de care trebuie să ţină cont este următoarea: într-un guvern de colaborare nu poţi să demiţi pe un om care este pus de un partid din Coaliţie fără a te consulta sau măcar fără a cere părerea partidului. Actul lui Florin Cîţu a fost un act de forţă în raport cu USR PLUS. În aceste condiţii USR PLUS este pus în situaţia de a reacţiona prin retragerea sprijinului acordat lui Florin Cîţu. Pentru că pe viitor acest lucru se poate repeta. PNL, prin premierul Florin Cîţu, poate să impună orice întregului Guvern şi deci întregii Coaliţii.

PNL e suspectat de electoratul USRPLUS ca fiind un partid vechi, dominat de baronii locali, corespondentul pe Dreapta al PSD.

Cine garantează miniştrilor USR PLUS că vor mai face reforme în domeniile lor de activitate?

În orice moment, premierul, exponent al intereselor obscure, poate interveni.

Am reprodus aici raţionamentul celor din USR PLUS şi nu raţionamentul meu. Am explicat astfel de ce Coaliţia de Centru-Dreapta a murit.

Chiar dacă finalul va fi o rămînere a USR PLUS la guvernare, divorţul a avut loc. O săptămînă, două nu se va întâmpla nimic. Cuplul s-a refăcut. Dar cu prima ocazie scandalul va izbucni, pentru că USR PLUS va pândi momentul revanşei. Orice om ştie din viaţă că în viaţa unui cuplu astfel de momente lasă o urmă de neşters. Chiar dacă respectivul cuplu nu se destramă deocamdată.

Poate că actuala Coaliţie va supravieţui acestui divorţ.

Da, dar căsnicia dintre PNL şi USR PLUS va fi doar de formă.

Coaliţia va supravieţui.

Coaliţia va guverna.

Da, dar nu va mai avea forţa în stare să reseteze statul român.

Marile reforme despre care a vorbit Klaus Iohannis înainte de alegeri, pentru care a cerut românilor să-i dea Guvernul Meu, au murit înainte de a se naşte.