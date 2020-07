Ion Cristoiu: Asta e singura șansă pentru ca PSD să nu aibă soarta PNȚCD

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că pentru a nu avea soarta PNŢCD, PSD trebuie să-şi asume o viziune modernă, prin care să atragă tinereretul, atras acum de USR, iar asumarea unei astfel de viziuni presupune împingerea actualilor baroni locali în plan secund şi promovarea unor noi lideri.

Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Luni, 27 iulie 2020, invitatul interviului de la cristoiuTv a fost Decebal Făgădău, primarul Constanţei. Pe Decebal Făgădău l-am văzut întîia oară în viaţă cu prilejul acestui interviu. Nu ştiu dacă s-a produs pînă acum la vreo televiziune de ştiri. La cît de multe şi cît de inutile sînt televiziunile noastre de ştiri, numărul celor care ar trebui să acopere trăncăneala numită talkshowuri de dimineaţă pînă noaptea tîrziu l-ar depăşi pe cel al cetăţenilor cu drept de vot. În aceste condiţii, presupun că vreuna din televiziunile de ştiri îl va fi invitat în direct pe primarul Constanţei, mai ales că domnia sa administrează şi vacanţele românilor, inclusiv ale românilor ziarişti. Eu însă n-am timp de pierdut la vîrsta asta ca să mă uit la televiziunile de ştiri. De aceea, afirm că l-am văzut întîia oară în viaţă pe Decebal Făgădău abia luni seara şi atunci numai şi numai pe cristoiuTv.

Numărul celor care au trecut ca invitaţi pe la cristoiuTv, televiziune ivită în condiţiile Pandemiei, care au cerut dialogul la distanţă, prin zoom, a atins cu Decebal Făgădău cifra de 84. Numele invitaţilor nu sînt rodul unui calcul politic, nici măcar mediatic, deoarece cristoiuTv nu depinde de rating, ci de pensia mea, din care se finanţează lunar. Prin urmare, cei mai mulţi invitaţi au ajuns să-mi acorde un interviu prin recomandarea unor colegi de breaslă, care ştiu că eu mă dau în vînt după oameni interesanţi. Decebal Făgădău mi-a fost recomandat de o vedetă tv în ale cărei criterii de apreciere a politicienilor cred. N-o să vă pară rău, mi-a zis distinsa, e un tip mişto. Pentru tînăra generaţie, tip mişto poate fi Iulius Cezar, cînd trece Rubiconul, sau chiar Robert Deniro cînd îl înjură pe Donald Trump. Doar cînd îl înjură pe Donald Trump şi nu şi cînd îl interpretează pe Travis Bickle în Taxi Driver.

După interviu, ştiind conţinutul noţiunii de tip mişto (la Logică clasică, la Filsosofie, am învăţat că noţiunea are sferă şi conţinut) am fost de acord că mi-a fost făcută o recomandare bună. Pentru mine interviurile de la cristoiutv joacă rolul hîrtiei de turnesol în materie de autenticitate a personalităţii. Din răspunsurile la întrebări, care întrebări provin din documentarea mea riguroasă în vederea emisiunii, îmi dau seama de profunzimea, dar mai ales de modernitatea gîndirii interlocutorului. În cazul lui Decebal Făgădău, despre care nu ştiam mare lucru, în afara faptului că va candida din nou la postul de primar, că baronul Felix Stroe nu-l vrea, deşi e vorba de un primar PSD cu mari şanse de a fi reales, că se va confrunta cu Vergil Chiţac, cel care, deşi o bombă Coronavirus, a reuşit să nu infecteze nici un lider PNL, nici măcar pe cei cu care s-a pupat în stil balcanic. Documentarea mi-a atras atenţia asupra unui primar modern, obsedat de digitalizarea administraţiei, de pătrunderea tehnologiilor moderne în viaţa constănţenilor. Încîntat, am vrut s-o sun înainte de interviu pe vedeta tv, pentru a-i spune că am descoperit un lider PSD european, diferit de baronul local PSD, clasic, cel care-şi alegătorii asemenea unui ciocoi de treabă slugile convocate la culegerea viei sau a livezii.

Interviul a abordat, evident, şi problemele de bază al PSD. Decebal Făgădău a sesizat printre altele în cadrul dezbaterii pe care mi-am propus s-o organizez ca jurnalist în perspectiva Congresului PSD, una dintre problemele evidenţiate şi de alţi lideri PSD, invitaţi pe cristoiuTv:

Impresia de pomană lăsată de măsurile sociale ale PSD.

Bătălia pentru creşterea pensiilor, pentru mărirea alocaţiilor, pentru un salariu decent ţin de esenţa unui partid de Stînga. Partidul de Stînga, ajuns la putere, măreşte pensiile, se ocupă de victimele tranziţiei, pentru că aceasta e datoria unui partid de Stînga. Să apere pe cei mulţi şi săraci de ravagiile capitalismului sălbatic. Din nenorocire, aflat sub puterea baronilor locali pe post de ciocoi, PSD de pînă acum a transformat în pomeni ceea ce defavorizaţii erau îndreptăţiţi să primească de la un partid de Stînga. Tot ca o problemă de fond a PSD, Decebal Făgădău a evidenţiat pierderea dramatică a electoratului tînăr, care a migrat la USR. Fără a neglija electoratul pensionarilor – a zis în emisiune Decebal Făgădău – PSD trebuie să-şi propună cucerirea tinerilor. E un adevăr al Stîngii moderne că electoratul ei de bază e alcătuit nu din pensionari, ci din tineri. Pentru aceasta PSD trebuie să se adreseze inimii şi nu burţii, cum a făcut-o pînă acum. L-am ascultat atent pe Decebal Făgădău vorbind despre noul PSD ca despre un imperativ nu numai al PSD,dar şi al României moderne.

Nu e nici primul, nici singurul lider PSD care mă surprinde prin viziunea modernă asupra PSD.

Această viziune modernă trebuie să fie asumată de PSD.

Numai aşa PSD are şanse să nu împărtăşească soarta PNŢCD.

Asta înseamnă trecerea în prim plan a unor lideri precum Decebal Făgădău.

Şi împingerea în plan secund a baronilor locali, cei care pînă acum au garantat Partidului voturi, dar nu viitor”.