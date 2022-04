Ion Cristoiu avertizează: Situaţia cea mai complicată la ora actuală nu e a Republicii Moldova, e a noastră

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că R. Moldova este un subiect delicat pentru România, care are interesul să o ţină cât mai departe de războiul din Ucraina şi avertizează că teza unirii celor două ţări este foarte periculoasă.

Ion Cristoiu spune că provocările din Transnistria generează instabilitate în R. Moldova, chiar dacă la Tiraspol este un regim separatist.



“Trebuie precizate două lucruri foarte importante. Transnistria face parte, constitutional, din R. Moldova. Orice instabilitate acolo este considerate o instabilitate a R. Moldova. Doi, R. Moldova, graţie unui lucru pe care l-am apreciat şi îl apreciez la Maia Sandu, având în vedere complexitatea acestei ţări, mult mai mare decâr a noastră, a încercat să navigheze în aceste vremuri tulburi fară a înclina balanţa într-o parte sau alta. R. Moldova are înscrisă neutralitatea în Constituţie. Am văzut acum, inclusiv demnitari moldoveni, fostul lor ambasador în SUA, care sunt iresponsabili. Sunt două categorii. Unii susţin ca R. Moldova să renunţe la neutralitate. În ce sens? Neutralitatea înseamnă că nu se înscrie în nicio alianţă militară. Ea renunţă la neutralitate şi care e afacerea că nici Ucraina nu a intrat în NATO, da? Din acest punct de vedere, eu aş pune o neutralitate ca acum, în sensul să evite, şi Maia Sandu a avut grijă de asta, orice implicare militară agresivă în acest război”, a explicat publicistul vineri seara la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la Smart Tv.



Ion Cristoiu susţine că venirea Maiei Sandu la conducerea R.Moldova a avut acordul Moscovei, scopul fiind de a scăpa ţara de grupurile de interese.



“Este limpede că dobândirea preşedinţiei de către ea şi ceea ce a făcut ulterior cu corupţia a avut şi acordul Moscovei. Pentru că şi Moscova a fost interesată în eliminarea acelor grupuri de interese care la ei chiar măcinau Moldova, nu numai că măcinau, dar orice altă mare putere are interesul să stea de vorbă cu conducerea ţării, nu cu tot felul de grupuri de interese”, a afirmat publicistul.



Ion Cristoiu mai spune că Maia Sandu i-a deranjat foarte mult pe ucraineni prin depunerea cererii de aderare a R. Moldova la UE.



“R. Moldova este subiectul cel mai delicat pentru România. Maia Sandu a deranjat foarte mult pe ucraineni. S-a dat un sondaj IMAS şi 43% din moldoveni sunt de acord cu războiul. Relaţiile dintre R. Moldova şi Ucraina nu au fost cele dintre Ucraina şi România. A deranjat, şi Zelenski chiar a şi declarat, prin lipirea de înscrierea pentru aderarea la UE. Pentru că Zelenski trebuie să se prezinte în faţa poporului ucrainean că numai Ucraina intră repede. După părerea mea, înscrierea rapidă a Georgiei şi a R. Moldova a fost o sugestie. Mai uşor intri în NATO decât în UE, care e totuşi o comunitate economică. Maia Sandu a reacţionat correct, nu a dat vina pe nimeni, desi la conferinţa de presă au fost întrebări şi în legătură cu Ucraina. Cred că în faza următoare dacă este suficient, şi este, de inteligentă, discută, chiar dacă ei nu recunosc în această fază autonomia Transnistriei. Trebuie să stai de vorbă şi cu ei. Se pare că nici liderii de la Tiraspol nu sunt de acord cu ideea unei destabilizări, că fac şi ei afaceri”, a susţinut publicistul.



Ion Cristoiu crede că nici Rusia nu este interesată să destabilizeze Transnistria, scopul ei fiind să cucerească sudul Ucrainei.



“Nu e interesul Rusiei. Are o foarte mare problemă cu cucerirea sudului. Sigur, există nişte interese obscure ca acest conflict să se extindă, dar pot să pariez că interesul Rusiei acum, care s-a concentrat pe sud, nu este de a se mai complica cu încă ceva. E foarte greu. Dacă aţi observat, în sud, războiul a devenit aproape război de secolul XIX, pe teren, cu baioneta, cu tancul. Nu-ţi foloseşte la nimic nici rachetele de croazieră, nici sateliţii. Şi în aceste condiţii, orice extindere, deranj într-o parte înseamnă să iei trupe de acolo”, a explicat publicistul.



În opinia sa, ruşii au ca scop să cucerească litoralul din zona Crimeei până luna viitoare şi transformarea războiului într-un conflict îngheţat, cel puţin până în toamnă când ar fi de aşteptat o ofensivă a ucrainenilor.



“După părerea mea, interesul major al ruşilor este să termine cât mai repede, pentru că, cu cât se lungeşte războiul acolo în sud, cu atâta vin arme noi, orice război este imprevizibil. Scopul lor este ca în mai să cucerească litoralul, nu cred că vor urca în sus, şi atunci va fi ca şi la Crimeea, un conflict îngheţat, în primă fază. Rămâne întrebarea, dacă din toamnă, aşa cum spun surse, va începe un război în sensul că ucrainenii vor ataca. Şi după părerea mea aşa este, pentru că dacă te gândeşti bine la armamentul care se trimite acum sau are de gând să se trimită este greu de presupus că este folosit acum”, a afirmat publicistul.

“Până acum am avut o politică bună, de a nu vorbi prea mult”

Pe de altă parte, Ion Cristoiu avertizează că, dacă teza unirii R. Moldova cu România, reluată în ultimele zile, va prinde, ea va fi foarte periculoasă, punând România într-o situaţie complicată.



“Dacă teza unirii R. Moldova cu România prinde, şi poate să prindă, este foarte periculoasă. Noi nu avem voie la ora actuală… situaţia cea mai complicată la ora actuală nu e a R.Moldova, e a noastră. Noi avem un mare interes să ţinem Moldova departe de conflict pentru că în momentul în care R. Moldova intră într-un turbion, chiar şi cu Transnistria, în România începe o bulbuceală. Ce facem noi, de ce nu facem, vine USR… Nu, preşedintele Iohannis nu trebuia să iasă pentru că până acum am avut o politică bună, de a nu vorbi prea mult. Cred că ajutorul care se dă, se dă pe sub masă. Serviciile noastre, şi sunt sigur, ajută serviciile moldoveneşti pentru a vedea ce e acolo. Noi nu ştim până acum ale cui sunt provocările. Ruşii să facă provocări pentru a avea pretextul să ocupe Transnistria, nici nu e nevoie de pretext că au armată acolo. Problema lor este să facă joncţiunea, dar nu cred că merg încoace spre Odesa. Ei merg pe varianta ruperii teritoriului ucrainean de R. Moldova, de Transnistria şi de noi”, a explicat publicistul.



Ion Cristoiu nu crede că Rusia va extinde conflictul atacând cu rachete România şi Polonia, aşa cum a scris publicaţia rusă Pravda, informaţiile fiind, în opinia sa, manipulatoare.



“Ideea unei extinderi a conflictului de către ruşi este manipulatoare. Interesul este în felul următor. Subiectul Ucraina începe să fie monoton, mai ales că ruşii deplasându-se acolo în sud, nici nu mai ştim ce este. Una a fost când era Kievul, mediatic, şi atunci în ce priveşte antrenarea unor alte ţări membre NATO, ruşii au un mare interes să nu facă aşa ceva. În spatele Rusiei este o coaliţie tăcută, India, China. În momentul în care, mediatic şi politic, a avut loc agresiunea din Ucraina, China, India nu au fost obligate să condamne, că era ceva ambiguu. În momentul în care ataci Modova sau Polonia sau România, în acel moment Rusia rămâne singură. Nu are ce să facă nici India, nici China, trebuie să ia atitudine. Ar fi prea grav”, a subliniat publicistul.

“Războiul a scăpat de sub control, are o logică proprie”

Ion Cristoiu spune însă că războiul din Ucraina a scăpat de sub control şi are o logică proprie care ar putea duce la un război nuclear.



“Însă eu iau în serios această chestiune cu escaladarea războiului. Sunt unul dintre adepţii tezei că războiul a scăpat de sub control, are o logică proprie. Ştiu că mulţi nu cred, dar această logică proprie ar duce la război nuclear. Există multe tentaţii şi la Moscova, şi la Washington. S-a ajuns la următoarea concluzie. Existenţa armelor nucleare într-o ţară, cum e Coreea de Nord, face ca ţara aceia să nu mai fie controlată de o mare putere. S-a născut după Hiroshima complexul apocalipsei. Există această tentaţie, să vedem până la urmă ce o fi”, a punctat publicistul.



Ion Cristoiu mai spune că următoarea etapă a războiului va aduce o confruntare cu arme sofisticate demne de Războiul stelelor, deoarece nici ruşii, nici americanii nu au pus la bătaie ce au mai bun.



“Nu există ieşire. Războiul se duce către escaladare şi după părerea mea replica pe care a dat-o Putin la Senat că noi avem şi arme pe care nu le-am folosit. Nu se referee la arma atomică. Până acum războiul a fost al doilea Război Mondial un pic modernizat. Nu s-a folosit nimic din războiul stelelor, nu s-au folosit sateliţii, nu s-a folosit orbirea. Singura dată când s-a folosit a fost la crucişătorul acela, înarmat cu radare care declanşa automat o replică în momentul în veneau rachete. El a fost orbit de americani, nu de ucraineni. (…) Nu s-a folosit până acum războiul cibernetic. După părerea mea, şi ruşii, şi americanii îşi păstrează pentru următoarea etapă a războiului arme ca la jocurile video”, a mai spus publicistul.