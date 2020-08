Teoria lui Ion Cristoiu: Candidatul ales de Pro Romania nu o încurcă pe Gabriela Firea

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că Pro România a optat pentru un candidat tehnocrat, şi nu politic pentru Primăria Capitalei, motiv pentru care nu va afecta candidatura Gabrielei Firea, Ioan Sîrbu urmând să ia voturi de la nehotărâţii şi chiar de la PNL.

Ion Cristoiu spune că pentru ca Gabriela Firea să fie dezavantajată de candidatul Pro România, Ioan Sîrbu, în cursa pentru Primăria Capitalei, trebuiau îndeplinite anumite condiţii.

“Trebuie să judecăm înscrierea altor partide în această campanie electorală prin capacitatea de vot politic. În cazul Pro România, votul politic ar fi însemnat ca la Primăria Capitalei candidat să fi fost un fost lider PSD, înrăit, om de stânga care să ducă în campanie o bătălie pe tema PSD şi Gabriela Firea nu reprezintă electoratul de stânga, noi reprezentăm electoratul de stânga. În acel moment s-ar fi rupt voturi pentru că mulţi dintre alegătorii PSD sau nehotărîţi s-ar fi dus către noua stea de stânga. O campanie cu un candidat politic, pentru că dl Sîrbu nu e politic, ar fi afirmat în această campanie Pro România. Aceste două condiţii nu au fost îndeplinite prin lansarea de astăzi”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu subliniază că, oricât ar părea de paradoxal, candidatul Pro România intră în competiţie cu Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS, şi nu cu Gabriela Firea.

“Prin domnul Sîrbu, lansarea de astăzi mizează pe om, adică bucureştenii să voteze între, deocamdată, trei posibili gospodari. Dl. Sîrbu este prezentat ca manager, nu ca om politic, nici nu este. El intră în concurenţă cu managerul Nicuşor Dan şi manageriţa Gabriela Firea. Este limpede că, din acest punct de vedere, oricât ar părea de paradoxal, dl. Sîrbu e un adversar nu al Gabrielei Firea, ci al lui Nicuşor Dan, pentru că probabil el va angaja campania pe problema strictă a gospodăririi Bucureştiului la care Nicuşor Dan e slab”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că prin lansarea candidaturii lui Ioan Sîrbu, fost director al Spitalului Militar Central, Victor Ponta a făcut un pas înapoi evitând să aleagă un om politic care ar fi atacat PSD-ul şi pe Gabriela Firea.

“Aici este o dare înapoi a lui Victor Ponta, circulă şi zvonul că s-a făcut o înţelegere cu Gabriela Firea, oricum e clar: candidatura dlui Sârbu nu afectează cu nimic candidatura Gabrielei Firea, eventual poate să ia din nehotărâţi, poate chiar şi din electoratul PNL. Nu cred că ia din electoratul PSD şi sigur că la o confruntare strict pe gospodărirea Bucureştiului, pe care liberalii şi useriştii nu şi-o doresc, Gabriela Firea câştigă. Este primar în exerciţiu şi este foarte greu să baţi primarul în exerciţiu pe un vot pe persoană, pe administrarea Bucureştiului. Din acest punct de vedere, principala confruntare rămâne între Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Dl. Sârbu s-ar putea să ia, dar noutatea este faptul că dl Ponta a evitat un om politic care ar fi fost automat constrâns să atace PSD. Pe când dl Sârbu nu are cum să atace PSD, e un tehnocrat şi probabil va vorbi cum va organiza el militariceşte Bucureştiul”, a explicat publicistul.

Alianţa Pro Bucureşti 2020 îl susţine pentru Primăria Generală a Capitalei pe dr. Ioan Sîrbu, a anunţat, miercuri, Victor Ponta, lider al Pro România.

"Alianţa Pro Bucureşti 2020 îl va susţine pentru funcţia de primar general pe domnul doctor Ioan Sîrbu. Este nevoie poate mai mult ca niciodată de cineva în Bucureşti care să nu facă politică. (...) Este o persoană care aproape un deceniu a condus unul dintre spitalele de marcă din România - Spitalul Militar Central. Are o experienţă şi medicală şi administrativă importantă şi o persoană cu care Alianţa Pro Bucureşti 2020 încearcă să ofere o alternativă", a declarat Ponta într-o conferinţă de presă susţinută alături de partenerul de alianţă, Robert Negoiţă, primar al Sectorului 3.

Prin această alianţă, potrivit lui Ponta, se doreşte constituirea unei alternative pentru Bucureşti.

"Sunt bucureştean şi bucureştenii nu vor să fie obligaţi prizonieri: dacă nu votezi cu Nicuşor, iese Firea; dacă nu votezi cu Firea, iese Nicuşor. Cred că obligaţia noastră a fost să creăm o alternativă pentru Bucureşti, pentru sectoarele Capitalei, pentru echipa de consilieri", a adăugat liderul Pro România.

Victor Ponta şi Robert Negoiţă au anunţat totodată care vor fi candidaţii cu care Alianţa Pro Bucureşti 2020 va candida la alegerile locale pentru sectoarele Capitalei.

Astfel, candidaţii pentru primăriile de sector sunt: Adina Alberts - Sectorul 1, Florin Manea - Sectorul 2, Robert Negoiţă - Sectorul 3, Gabriel Ispas - Sectorul 4, Ştefan Pirpiliu - Sectorul 5 şi Anca Bălăşoiu - Sectorul 6.

"Sunt oameni cu experienţă administrativă şi care cred că formează o echipă nu doar pentru Bucureşti 2020, ci, ca să fiu foarte direct, pentru Bucureşti 2024. Şi bătălia, experienţa de până acum în aceste condiţii speciale ne va ajuta. Peste tot în ţară vreau să construim o alternativă. Vreau să scăpăm din acest prizonierat; "Scăpăm de PSD, vine PNL; scăpăm de PNL, vine PSD". Această înţelegere între cele două partide mari de a avea alegeri într-un singur tur şi de a omorî practic orice fel de alternativă se va reflecta din păcate în rezultate, dar în acelaşi timp ne dă ocazia, celor de la Pro România, să construim alternative. (...) Avem convingerea că nu va fi o competiţie corectă, pentru că unii au banii şi puterea administrativă, noi avem oameni şi proiecte, dar cu atât mai mult bătălia va fi importantă", a afirmat Victor Ponta.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a pledat pentru constituirea unei alternative reale.

"Cu toţii suntem conştienţi că este nevoie de o alternativă. Nu este uşor să construieşti o alternativă, orice început are dificultăţile aferente. Vreau să transmit un mesaj către foarte mulţi oameni capabili în această ţară - nu este suficient să constatăm că ceea ce se întâmplă în zona politică este rău. Fără implicare, lucrurile vor rămâne aşa. Fapte, nu vorbe, muncă - 99%, politică - 1%. Am depăşit în ultima săptămână acest procent. (...) Am întâlnit foarte mulţi oameni capabili, nemulţumiţi de ceea ce întâmplă, dar ezită să pună umărul, să se implice în ideea de a schimba ceva. Nu vom ridica nivelul stând pe margine, trebuie să conştientizăm chestiunea aceasta. Nu este suficient să fim nemulţumiţi, trebuie să arătăm cum se poate face", a spus Negoiţă.

Dr. Ioan Sârbu a precizat că este medic militar în rezervă, cu grad de general maior, şi a condus Spitalul Militar Central, pe care l-a predat "cu rangul de spital universitar", cu tot ceea ce presupune aceasta - medici instruiţi, echipamente medicale adecvate.

"Vin la Primărie pentru că acum este nevoie mai mult ca oricând de un medic, este nevoie de sănătate în primul rând, pentru că sănătatea este cea mai zdruncinată astăzi în Bucureşti şi în toată ţara. (...) Am condus şi Direcţia Medicală a Armatei, care administrează şi gestionează întreg serviciul medical militar. Primăria, astăzi, are nevoi absolut imperioase. Am aflat că Primăria are astăzi conturile blocate. Şi două zile dacă lucrurile astea dăinuiesc, consecinţele le vom suporta cu toţii", a spus Sârbu.

El a promis o capitală europeană, în care sănătatea cetăţenilor să fie protejată, o capitală în care "să fie curat", apreciind că "administraţia de astăzi parcă şi-a luat mâna de pe Capitală".

Pe 26 iulie, Pro România, partid condus de Victor Ponta, şi formaţiunea lansată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, Partidul Bucureşti 2020, au anunţat constituirea unei alianţe în perspectiva alegerilor locale.