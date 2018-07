Ion Cristoiu: ’Donald Trump marchează adevăratul sfârșit al Războiului Rece’

Ion Cristoiu vorbește, pentru MEDIAFAX, despre ce s-a întâmplat la summit-ul NATO din aceste zile și cum trebuie înțeleasă reacția lui Donald Trump în ceea ce privește bugetele pentru apărare. Jurnalistul îl critică pe Iohannis pentru că vinde "fantezii" atunci când vorbește despre unitatea NATO.

"Fanteziile pe care le transmite președintele Klaus Iohannis sunt deosebit de periculoase pentru România, deoarece președintele ne îmbată cu apă rece spunându-ne că Alianța transatlantică merge mai departe fără nicio fisură."

"Cred că trăim, prin Donald Trump, un moment istoric de care nu ne dăm seama și anume adevăratul sfârșit al Războiului Rece"

Sunt câteva dintre ideile jurnalistului Ion Cristoiu. Într-o declarație, peentru MEDIAFAX, acest spune că "din punctul de vedere al istoriei, ea este de gen feminin și are hachițe. Trebuie să ne împăcăm cu ideea că Alianța transatlantică s-ar putea rupe".

Redăm interviul cu Ion Cristoiu:

MEDIAFAX: Ce concluzie tragem astăzi, după ce Donald Trump a bătut cu pumnul în masa NATO și a cerut bugete mai mari pentru apărare din partea statelor UE?

Ion Cristoiu: E multă lume care afirmă că Donald Trump este un zurliu și că aceste prestații sunt de starletă însă eu, care am comentat pe larg viziunea de politică externă a lui Donald Trump încă din 2016, ba chiar am și publicat din cartea sa fragmentul privind politica externă, susțin că președintele american dă seamă de o întreagă tendință a politicii din SUA. El o face în stilul lui, cam smucit, dar indiferent cine ar fi fost în locul lui ar fi ridicat această mare problemă pentru America, la ora actuală, anume, suportarea de către America a cheltuielilor uriașe cerute de NATO, în condițiile în care la decenii după încheierea Războiului Rece, mari puteri europene, precum Germania, alocă sub 2% pentru bugetul de apărare, își lasă bani la dispoziție pentru investiții, cheltuieli sociale, din credința că le va apăra NATO, în speță America. Așa cum arată în cartea sa Donald Trump (trebuie remarcat uluitoare consecvență a acestui politican în aplicarea programului electoral, un exemplu din care ar trebui să învețe toți politicienii noștri), America se confruntă cu mari probleme de lucrări publice. Acest probleme sunt puse pe seama rolului Americii de jandarm mondial într-o lume în care locul jandarmului mondial îl ia investitorul mondial, precum China. E normal ca americanii, nu spun doar Donald Trump, să ceară unor țări, care concurează cu America din punct de vedere economic, să investească în propria apărare sau cum spune brutal Trump: <>. În concluzie, marile puteri europene se iluzionează crezând că un alt președinte de la Casa Albă va proceda altfel și că ele vor scăpa de responsabilitatea de a-și spori bugetul de apărare.

MEDIAFAX: La ce să ne așteptăm dacă cerințele liderului american nu vor fi îndeplinite în ceea ce privește bugetele statelor membre NATO? Se poate ajunge la destrămarea Alianței Nord-Atlantice?

Ion Cristoiu: În acest context, aș vrea să fac o paranteză. Fanteziile pe care le transmite președintele Klaus Iohannis sunt deosebit de periculoase pentru România, deoarece președintele ne îmbată cu apă rece spunându-ne că Alianța transatlantică merge mai departe fără nicio fisură. Cred că trăim, prin Donald Trump, un moment istoric de care nu ne dăm seama și anume adevăratul sfârșit al războiului rece. În timpul Războiului Rece alianța între Europa Occidentală și America a fost impusă de dușmanul comun numit comunismul din Uniunea Sovietică, nu de Uniunea Sovietică. O alianță nu supraviețuiește, este legea istoriei. Alianța transatlantică a supraviețuit, în chip straniu, încă 28 de ani, dar acum este limpede că America are interese inclusiv economice altele decât Uniunea Europeană, că țările occidentale au interese care le deosebesc. Dacă spuneai cuiva în 1943 că va veni o vreme când America se va certa cu Uniunea Sovietică și se va alia cu Germania și Japonia, probabil că te-ar fi crezut nebun. Suntem tentați ca oameni să credem în lucruri veșnice. Din punctul de vedere al istoriei, aceasta este de gen feminin și are hachițe. Trebuie să ne împăcăm cu ideea că Alianța transatlantică s-ar putea rupe și, repet, incercările lui Klaus Iohannis de a ne liniști, de a ne spune că nu se va întâmpla nimic deosbit, pot avea rolul nefast al unui troc indus poporului român care trebuie pregătit și pentru eventualitatea unei opțiuni între Germania și America, de exemplu.

MEDIAFAX: Președinții României și Americii ar fi trebuit să aibă o întrevedere joi dimineața. Aceasta a fost anulată pe ultima sută de metri, dar totuși, după summit, Donald Trump a avut o întâlnire cu președintele ucrainean Petro Poroșenko? Ce să înțelegem din asta?

Ion Cristoiu: Nu știu dacă știrea privind întâlnirea bilaterală era atât de certă. Am înțeles că era și in programul delegatiei americane. Raportând la intâlnirea cu Poroșenko, Donald Trump a trebuit să reducă la sânge întâlnirile bilaterale. A păstrat-o pe cea cu președintele Ucrainei pentru că era foarte importantă. A noastră era probabil un lobby făcut tot din partea noastră, cum a fost acela de pe pajiștea de la Casa Albă. Am auzit de atâtea ori transformarea unor astfel de evenimente într-un succes național. Că a intrat Bush în bucătărie și a dat mâna cu premierul nostru... Dacă la noi s-a renunțat repede, la ucraineni nu, avea un interes în acea zonă. Președintele Iohannis s-a lăudat mai mult cu faptul că suntem mare bază militară, că trimitem în Afganistan. Mă uimește transformarea în victorii ale unor lucruri care erau dorite de NATO, nu de noi.