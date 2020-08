Ion Cristoiu explică ce stă, de fapt, în spatele candidaturii lui Călin Popescu Tăriceanu pentru București: 'Faceţi-vă cruce!'

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, deşi Călin Popescu Tăriceanu are o biografie demnă de un candidat la prezidenţiale, liderul ALDE nu s-a înscris de formă în cursa pentru Primăria Capitalei, ci din convingerea că are ceva de spus şi mai ales de făcut pentru Bucureşti.

Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Călin Popescu Tăriceanu a fost invitatul lui cristoiuTv de vineri, 7 august 2020. Liderul ALDE a mai fost prezent la dialogurile angajate cu mine în fiecare după-amiază de lucru, de la 18 la 19. E vorba de dialogul din 20 aprilie 2020. De regulă, un invitat la cristoiuTv nu mai este convocat a doua oară. Emisiunea îşi propune să prezinte telespectatorilor o personalitate şi nu să dezbată teme social-politice ale actualităţii. De ce l-am invitat totuşi pe Călin Popescu Tăriceanu?

Joi, 6 august 2020, în cadrul unei conferinţe de presă extraordinare Călin Popescu Tăriceanu şi a anunţat candidatura la primăria Bucureştiului la localele din acest an. Momentul n-a stârnit interesul presei, ba chiar nici al clasei politice, deşi după opinia mea a fost vorba de un eveniment, unul care mare eveniment, care ar fi meritat întors pe o parte şi pe alta la dezbaterile din prime time.

Pun neglijarea anunţului de către presă pe două cauze:

a. Presa nu e capabilă să discearnă interesantul dintr-un fapt dacă acesta nu se prezintă din start ca senzaţional, cum ar fi de exemplu, înmormântarea numitului Pian din lumea interlopă.

b. Deşi oficial nu suntem în campania electorală din media, faptele şi evenimentele legate de alegerile locale trec în presa noastră ca ţinând de publicitatea electorală. Şi cum ea se face contracost, nu trebuie să ne mirăm că site-urile prezidenţiale şi evident Digi 24 îl scaldă în miere sfinţită pe Nicuşor Dan şi o înjură pe Gabriela Firea. Anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu n-a convenit ambelor galerii de chibiţi din presă. Site-urile şi televiziunile pro Nicuşor Dan au văzut primejdia înscrierii în cursă a unei personalităţi care poate deplasa confruntarea din plan politic pro sau contra PSD, în planul gospodăriri Bucureştiului. Site-urile şi televiziunile pro Gabriela Firea au identificat pericolul ruperii unei bucăţi din capitalul candidatei PSD.

Eu însă cred că anunţul se constituie într-un eveniment al bătăliei pentru locale şi chiar pentru anul electoral 2020. Drept pentru care am vrut să desluşesc eu dintr-un dialog direct cu Călin Popescu Tăriceanu semnificaţiile deosebite ale acestui moment. Ce am desprins eu din interviu, de fapt, ce mi-a confirmat interviul?

a. Călin Popescu Tăriceanu e una dintre personalităţile de anvergură ale postdecembrismului. Ca toate personalităţile e un personaj controversat. Are multe lucruri bune făcute, cum are şi multe lucruri mai puţin bune. Cernerea o va face Istoria. Dacă ne gândim însă la destinul postdecembrist al lui Călin Popescu Tăriceanu nu putem spune însă că nu e un politician deja legendar. A fost premier al României între 2004 şi 2008, preşedinte al PNL între 2005 şi 2009, preşedinte ALDE din 2015, preşedinte al Senatului, fondator al PNL, îndeplinind funcţia de preşedinte executiv. Istoria va păstra în memoria ei imaginea prezenţei în balconul Palatului Victoria a lui Călin Popescu Tăriceanu alături de Dinu Patriciu ca membru al delegaţiei Opoziţiei care organizase faimoasa demonstraţie din 28 ianuarie 1990, semnul clar că în România democratică, la o lună de la Căderea lui Ceauşescu, puteam vorbi de o Opoziţie temeinică. Am ţinut să precizez acest moment pentru că el ne dezvăluie în Călin Popescu Tăriceanu unul dintre puţinii politicieni din anii de început ai democraţie noastre rămas în joc până azi. Cine a mai supravieţuit politic dintre cei care au făcut Istoria anului 1990? Unii au murit ( Corneliu Coposu, Dinu Patriciu, de exemplu ), alţii s-au retras din viaţa politică ( Ion Iliescu, Petre Roman). A fost ministru în Guvernul Ciorbea, deputat PNL, ales la scrutinul din 20 mai 1990, (ce vechime!), candidat la preşedinţie, deputat şi senator. Am prezentat această biografie pentru a sublinia premiera înregistrată prin anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu. Candidaţi la primăria Bucureşti au fost numeroşi în postdecembrism. Niciunul n-a intrat în cursă cu o asemenea biografie postdecembristă. Cu o asemenea greutate în politică se intră doar în cursa prezidenţială. Dacă Traian Băsescu se va înscrie în cursă am putea spune că l-ar concura într-un fel pe Călin Popescu Tăriceanu. Noutatea candidaturii e dată şi de faptul că nici un lider de partid n-a cutezat să se înscrie în bătălia de la locale. Ludovic Orban, deşi ar fi avut şanse importante să ajungă primar, a considerat că nu e de valoarea sa înscrierea în cursa pentru primărie, mai mult ca sigur el gândindu-se la înscrierea în cursa pentru prezidenţiale. Victor Ponta, deşi ar fi putut trage Pro România în sus, a evitat o confruntare în care risca să piardă. Traian Băsescu, deşi ameninţă cu înscrierea în cursă, nu cred că va avea curajul să-şi asume un asemenea risc.

b. Candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu a primit multe interpretări. În cadrul interviului, invitatul a polemizat cu ipoteza, una dintre ele, lansată de mine cu titlul de ipoteză despre care se şuşoteşte pe la colţuri, potrivit căreia a fost şantajat, pentru a a-i micşora şansele Gabrielei Firea. A fost şi interpretarea că după eşecul negocierilor cu PSD, trezindu-se cu ALDE lăsat de unul singur, Călin Popescu Tăriceanu a decis să candideze pentru a trage partidul în sus. Toate ipotezele presupun însă un Călin Popescu Tăriceanu angajat în cursă din alte cauze decât propria-i dorinţă. Oricât ar părea de ciudat, Călin Popescu Tăriceanu s-a înscris în cursă pentru că-i place să candideze la localele din Bucureşti. Nu ştiu dacă speră că va câştiga. Ştiu însă sigur, după interviul de la cristoiuTv, că preşedintele ALDE vede candidatura nu ca pe îndeplinirea unei sarcini sau a unui ordin, ci ca pe o provocare a personalităţii. Am rămas surprins să descopăr un Călin Popescu Tăriceanu cu o viziune modernă asupra Bucureştiului, un candidat cu care am putut să discut aproape jumătate de oră interviu despre nevoia de arhitectură ultramodernă în Bucureşti, de gândirea de ansamblu a unor întregi zone, care ar trebui să devină precum MediaHarbour din Dusseldorf obiective de vizite turistice pentru îndrăzneala arhitecturală în gândirea ansamblului, despre raportul între păstrarea Bucureştiului vechi şi naşterea unui Bucureşti nou, despre faptul că în postdecembrism capitala n-a avut primari decişi să rămână în istoria oraşului, precum Tache Protopopescu, ci politicieni care au văzut în funcţia de primar treapta de pe care să facă saltul la preşedinţie.

Dacă Călin Popescu Tăriceanu nu se va răzgîndi, prezenţa sa în competiţie ar putea păstra în chip fericit dezbaterea electorală în planul proiectelor pentru Bucureşti, şi nu în cel al confruntării politice isterice Pro sau contra PSD”.