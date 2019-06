Ion Cristoiu: ’Marian Oprişan e terminat! Huiduirea lui e un moment unic în postdecembrism’

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, este un om terminat după ce a fost huiduit de social democraţii reuniţi sâmbătă la congres, iar pe măsură ce oamenii vor prinde curaj vor spune multe lucruri bune despre fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, afirmă jurnalistul Ion Cristoiu.

Analistul Ion Cristoiu a explicat semnificaţia huiduielilor la adresa liderului PSD Vrancea, Marian Oprişan.

“Eu am fost în sală şi nu am mai fost martorul unui asemenea moment în postdecembrism. Adică congresul tău, congresul PSD, să te fluiere pe tine, Marian Oprişan, lider al PSD, om vechi din PSD... Şi Klaus Iohannis, dacă ar fi vrut să vorbească, ar fi fost lăsat. În primul rând că nu am înţeles ce voia deoarece unii au luat cuvântul şi unii chiar au reuşit să plictisească, gen Rodica Nassar, prezentându-şi candidaturile. Când a terminat Codrin Ştefănescu, ultimul candidat, el a fost şi scurt şi bun, s-a anunţat că vor să ma ia cuvântul doi inşi, Marian Oprişan şi cu Victor Boştinaru. Deci pe lângă uriaşa greşeală de simţ al sălii, sala era deja întârziată şi se duceau să voteze, oamenii ieşeau. Deci asta a fost cea mai mare greşeală. În momentul în care s-a auzit numele lui, sala a început să fluiere şi să strige la el "Huo, ai zis că nu ai votat cu PSD". S-a dus la tribună şi nu a fost lăsat să vorbească, îl fluierau. Şi atunci a zis se pare că nu pot vorbi şi a plecat", a declarat Ion Cristoiu pentru mediafax.ro.

Jurnalistul spune că semnificația comportamentului social democraților la adresa lui Marian Oprișan înseamnă că acesta este "terminat".

"După părerea mea, el e terminat. A fost o reacţie a unui partid viu pentru că Marian Oprişan a făcut greşeala şi în ultimul timp s-a afişat că el a trântit alegerile, cutare.. Ori, partidul a reacţionat, chiar fiind vorba de Oprişan, sala a reacţionat cu violenţă la cineva care trădase. Am fost foarte atent. Sala a aplaudat de fiecare dată când s-a pronunţat numele lui Liviu Dragnea. Deci nu sunt chiar atât de oportunişti cum credem noi. Sala a reacţionat spontan, iar cazul Oprişan trebuie pus în paralelă cu Liviu Dragnea, că a fost şi un fel de sancţiune pentru că el a spus că organizaţia de la Vrancea a votat în aşa fel încât să cadă Dragnea. Deci semnificaţia este foarte importantă. Înseamnă că pe măsură ce va trece timpul şi oamenii vor începe să aibă curaj vor spune multe lucruri bune despre Liviu Dragnea", a completat Ion Cristoiu.

Referitor la discursul lui Codrin Ştefănescu, jurnalistul a precizat: "Şi după părerea mea, reacţia la discursul lui Codrin Ştefănescu a arătat că această temă de schimbare la faţă, impusă de noua conducere, nu va merge. Discursul lui Codrin Ştefănescu a fost şi mai bun decât al lui Pleşoianu, în sensul că se adresa şi spunea „am fost cu tine Olguţa când...” cutare... cutare, adică Codrin a fost bun şi a mers pe un lucru şi mai puternic decât Pleşoianu, a mers pe ideea de partid hărţuit şi de aia a avut succes".

