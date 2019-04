Ion Cristoiu vorbește despre ultima mutare a lui Iohannis: 'Evită o întrebare care să ducă la boicotarea referendumului de către pesediști. Este un șah dat PSD'

Analistul politic Ion Cristoiu spune că anunțul președintelui Iohannis privind lărgirea ariei de cuprindere a referendumului este o mișcare electorală menită să păstreze în atenția. Jurnalistul consideră că o întrebare pe tema legiferării prin oug îl va ajuta pe Iohannis în bătălia cu Cioloș, potrivit mediafax.

Ion Cristoiu este convins că întrebarea la referendum va viza legiferarea prin ordonanțe de urgență, o întrebare benignă care nu va da bătăi de cap în cazul invalidării referendumului și va ținti mai ales electoratul USR-PLUS. Printr-o astfel de întrebare, șeful statului evită dezastrul provocat de o chestionare pe tema independența justiției, un boicot din partea PSD, dar și blocarea intențiilor social-democraților de a da ordonanță de urgență pe Codurile penale, mai spune Ion Cristoiu.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că va adresa Parlamentului o nouă consultare care lărgește aria de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face "mai eficient și mai puternic".

Redăm integral declarațiile jurnalistului Ion Cristoiu:

MEDIAFAX: De ce credeți că a făcut președintele Iohannis această mișcare?

Ion Cristoiu: A făcut această mișcare din două motive. Unu, strict electoral, și care constă în amânarea pe cât posibil a unei întrebări în așa fel încât să se păstreze agitația electorală, să se păstreze în opinia publică tema referendumului. Prin această amânare a întrebării, prin legumirea, dacă putem spune așa, a pașilor. La început a anunțat referendumul, acum a anunțat că va trimite Parlamentului. Întrebarea nu va fi pusă decât după ce va obține de la Parlament lărgirea sferei.

MEDIAFAX: Ar putea fi un tertip ca să renunțe la tema justiției având în vedere un posibil efect de bumerang, despre care ați vorbit și dvs ?

Ion Cristoiu: Nu, în primul rând această lungire face parte dintr-o figurație electorală. Dinadins lungește întrebarea pentru că îi ajută să păstreze în opinia publică ideea, obiectul referendumului. Și din acest punct de vedere, potrivit legii, el nu poate să formuleze întrebarea decât în momentul în care Parlamentul răspunde solicitării sale. Parlamentul poate să răspundă în 20 de zile. E clar că și dezbaterea din Parlament, dar și amânarea care va fi îi va folosi lui să mai iasă în fiecare zi și să spună vreau referendum. Avem de-a face cu o tactică electorală prin care se păstrează și adâncește în opinia publică și mai ales în opinia publică tefelistă imaginea că el se bate pentru acest referendum. În al doilea rând și acum s-a văzut prin insistența pe ordonanțele de urgență în domeniul justiției că intenționează să pună o întrebare referitoare la modificarea legislației din justiție pe calea ordonanțelor de urgență. De asta are și nevoie, ăsta e și al doilea motiv pentru care are nevoie să se adreseze Parlamentului deoarece el a obținut o aprobare numai pe tema corupției. De ce este clar că nu va fi tema corupției și nici măcar a justiției în general. Ci va fi acea temă la care am spus la acea întrebare că mă duc și eu să votez de cinci ori dacă ar fi posibil, prin care să ceară poporului român părerea dacă poate fi sau nu legiferat domeniul justiției cu ajutorul ordonanțelor de urgență. El rezolvă câteva lucruri prin această întrebare.

MEDIAFAX: Care ar fi?

Ion Cristoiu: Unu. Evită pe cât posibil un dezastru pe care l-ar fi dat o întrebare în legătură cu independența justiției. Pentru că așa cum am spus, orice rezultat, ar fi fost de ajuns și 1000 de oameni care să fie împotriva independenței justiției și ar fi permis interpretarea că în România sunt cetățeni care nu vor o justiție independentă. Doi. Evită o întrebare care să ducă la boicotarea referendumului de către pesediști. Dacă ar fi o întrebare cu penalul Dragnea sau cu penalii în general, pesediștii ar boicota. Trei. Este un șah dat PSD deoarece, deoarece, spun de trei ori deoarece, PSD a insistat de câțiva ani încoace pe dreptul Parlamentului de a legifera, pe puterea Parlamentului. Ori acuma este foarte greu ca PSD să vină și să spună 'nu suntem de acord cu această întrebare' sau 'noi răspundem NU sau răspundem contrar a ceea ce cere președintele pentru că vrem ca justiția să fie legiferată prin ordonanțe de urgență'. Patru, câștigă în fața electoratului tefelist, userist, invocând, s-a văzut și acum în discurs, faptul că astfel nu mai blochează orice ordonanță de urgență posibilă până la referendum. Eu nu știu dacă PSD vrea sau nu să dea ... eu nu cred că vrea să ordonanță de urgență pe Codurile penale, dar el acum are o justificare de ce pune această întrebare. Pune acestă întrebare deoarece vrea să blocheze intenția care încă nu e confirmată PSD de a da ordonanță de urgență pe Codurile penale. Așa se explică punerea în mișcare a acelei asociații pentru procurori condusă de cea care îl anchetează pe Liviu Dragnea.

MEDIAFAX: Ce se va întâmpla în Parlament și cum ar trebui să reacționeze PSD? Ar fi și pentru partid un prilej de campanie, ca și pentru Iohannis, dar fiecare pe mesajul său.

Ion Cristoiu: Parlamentul nu poate să refuze pentru că, repet, PSD și-a făcut un temei de campanie în 2016, când au fost date cele mai multe ordonanțe de urgență, pe dreptul Parlamentului de a legifera. Acum nu are cum să spună că nu e de acord cu așa ceva. Doi. PSD cred că trebuie să meargă în continuare cu boicotarea referendumului, în sensul că nu se pronunță. Au precizat, am sesizat și eu, că pe ei nu-i interesează referendumul. Vor spune 'domn’le îl interesează președinte'. Nu o să fie nici pro, nici contra. E cu dus-întors. Pentru că și dacă va avea nevoie PNL când va ajunge la guvernare de o legiferare de urgență? Dar oricum este întrebarea cea mai prielnică pentru Klaus Iohannis. Dacă la referendum nu se atinge cvorumul, e posibil prin slaba prezentare la europarlamentare, atunci nu se întâmplă nimic. Ei, și dacă PSD are voie să legifereze prin o ordonanță de urgență justiția, repet. Dacă trece poate să spună că, uite, e o victorie așa, și în plus își îndeplinește această misiune pe care o face în silă, adică această poruncă tefelistă, și din partea USR și PLUS, ca să facă neapărat refendum. În sfârșit face un referendum. Tot ceea ce a făcut el, începând cu discursul de joi și discursul de acum, nu face altceva decât să convingă electoratul USR că asta este întrebarea pe care trebuie el să o pună și nu cea cu penalii. Aici este o mare problemă. E greu de presupus în același timp că după această campanie USR și-ar putea permite să spună 'Nu, vream o întrebare cu penalii'.

MEDIAFAX: Cum apreciați această strategie a lui Iohannis? E bună, e rea?

Ion Cristoiu: Această strategie vizează numai rezolvarea marii problemei pe care a avut-o el și anume de a face un referendum în condițiile în care el nu vrea să facă referendum. E un răspuns la o problemă punctuală cu USR. Alianța 2020 a cerut referendum în ziua europarlamentarelor în speranța că va veni mai multă lume din partea USR, nu a PNL, la vot. Președintele avea două posibilități. Să spună că nu face asta și în acel moment se termina în perspectiva prezidențialelor în favoarea lui Dacian Cioloș sau să fie de acord sau să pună o întrebare care nu duce la boicotarea referendumului de către PSD și nici nu ridică foarte mari probleme constituționale sau probleme politice.

MEDIAFAX: E posibil, din perspectiva ideii de a trage de timp, președintele Iohannis să spună nu am găsit întrebarea și să nu mai facă referendum?

Ion Cristoiu: Nu, în momentul în care se pune această întrebare cu ordonanțele de urgență, de ce să nu facă referendum, pentru că, în primul rând nu e niciun risc dacă cade refrendumul. E vorba de ordonanțe de urgență, e o întrebare din asta... dar este și o întrebare care îl ajută pe el, nu în bătălia cu PSD, îl ajută în bătălia cu Dacian Cioloș, de cucerire a acelui electorat care spune uite eu am dat referendumul și am pus o întrebare concretă care se poate și rezolva. El va susține încă o dată în fața electoratului propriu, ca și acum, următorul lucru: am pus această întrebare pentru ca PSD să nu mai poată da în veci ordonanțe pe justiție. Și va veni cu noaptea ca hoții și propaganda prezidențială pe asta va merge, da? Dacă referendumul trece și avem marea majoritate, ceea ce și cred, a celor prezenți, vor spune că nu sunt de acord cu legiferarea prin ordonanțe de urgență, PSD nu mai poate să facă așa ceva pe Justiție, nu are cum. Chiar dacă referendumul nu e obligatoriu. Ar contrazice voința populară. Faptul că el avertizează PSD să nu dea ordonanțe de urgență, nu ține de intenția reală a PSD, că lui i-ar conveni să dea ordonanță de urgență să poată să mai câștige, nu, ține de justificarea acestei întrebări. Încă o dată, tot ceea ce face el în zilele din urmă nu are legătură cu electoratul PSD. Are legătură cu legitimarea lui în fața electoratului USR și PLUS.