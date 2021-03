Ion Rădoi rupe tăcerea: acuză Ministerul Transporturilor de diversiune

Acţiunea de protest de la metrou a fost organizată ca urmare a nemulţumirilor sindicaliştilor determinate de intenţia Metrorex de a micşora salariile angajaţilor şi de a disponibiliza personal şi nu are legătură cu situaţia spaţiilor comerciale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, preşedintele Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Rădoi.

"Când spui că disponibilizăm oamenii şi micşorăm salariile, nu te aştepţi la ceva bun. Când te lasă fără loc de muncă, când te lasă fără salariu, adică o reducere de 25%, nu prea poţi să accepţi. Iată că au trecut câteva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur până unde merg (sindicaliştii, n.r.) şi iată că s-a întâmplat (acţiunea de protest, n.r.)", a afirmat Ion Rădoi.

Liderul USLM a susţinut că situaţia spaţiilor comerciale de la metrou e speculată politic de conducerea Ministerului Transporturilor.

"Că ei (Ministerul Transporturilor, n.r.) vor să o rostogolească spre tot ce înseamnă societatea asta comercială a sindicatului, cu spaţiile, asta e altă treabă. E o minciună. Ei au speculat politic. Şi povestea cu acea societatea are rolul ei, că nici pe aceea nu o vom lăsa, dar acolo e un proces de 3-4 ani de zile în cel mai rău caz. Deci nu are legătură (cu protestul, n.r.). Ce arde acum e faptul că nu avem oameni pe care trebuie să-i punem pe Magistrala 5, după atâta aşteptare, şi se pare că acum am ajuns într-o problemă drastică şi pe Magistrala 2. Pe lângă asta, vor să mai taie şi din drepturi, venituri care ar veni către salariaţi, pentru că ei muncesc şi zi şi noapte, şi sfârşit de săptămână, şi de sărbători. Acesta este motivul (protestului, n.r.). Că acum au venit şi cu pleaşca asta, să forţeze (eliberarea spaţiilor comerciale de la metrou, n.r.), este pentru că directorul general a fost administrator pe la Piaţa Obor şi el este obişnuit să-şi facă afaceri", a menţionat Ion Rădoi.