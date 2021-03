Scenariu PSD - Intrăm la guvernare până la Crăciun! (surse)

La vârful PSD circulă teoria potrivit căruia social-democrații ar putea intra la guvernare spre finalul anului, au declarat surse din conducerea partidului pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Nu este deloc întâmplător faptul că primele moțiuni simple depuse de PSD în Parlament au vizat miniștrii USR PLUS de la Sănătate (Vlad Voiculescu) și Economie (Claudiu Năsui), spus surse din PSD.

„Klaus Iohannis nu acceptă să nu aibă guvernul lui și peneliștii vor face orice să stea la guvernare patru ani. Cu UDMR stai la masă doar dacă ai voturile și nici atunci nu fac ei primul pas. Useriștii și plusiștii și-au dat seama că sunt ruda pe care nu o suportă nimeni dar sunt izolați la domiciliu. Au nevoie de puțin curaj să iasă din carantină”, a declarat un lider PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Moțiunea de cenzură anunțată de PSD pentru finalul sesiunii parlamentare nu este cotată în partid cu șanse de reușită, dar are un rol important, cred social-democrații.

Planul PSD este ca moțiunea de cenzură să se suprapună cu evaluarea de 6 luni a miniștrilor, moment care va reprezenta o cumpănă pentru coaliția de guvernare, consideră sursele citate: 'Vara asta nu o să treacă fără să se jumulească în Guvern'.

Teoria intrării PSD la guvernare se bazează pe două elemente principale:

1. Congresele PNL și USR PLUS din acest an.

2. Creșterea ratei de vaccinare și o îmbunătățire a situației epidemiologice

'Nici oamenii lui Orban nu sunt mulțumiți, nici Barna și nici Cioloș, toți ar vrea o reîmpărțire a ministerelor. După Congrese cineva o să ceară schimbări”, spun surse din conducerea PSD.

Pariul PSD este că ruperea coaliției de la guvernare va apărea prin ieșirea USR PLUS din Guvern. „USR PLUS are parlamentari cărora le pare rău că au intrat la guvernare”, au declarat surse din PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Situația epidemiologică joacă și ea un rol foarte important în ecuația politică, cred social-democrații. În opinia unor lideri PSD, scena politică se anima direct proporțional cu slăbirea intensității pandemiei. Spre toamnă, spun surse din PSD, estimările sunt că infectările vor scădea și va apărea mai mult spațiu pentru jocurile politice.

Surse din PSD cred că în locul unui scandal permanent cu USR PLUS, o guvernare cu social-democrații ar fi tentantă pentru Klaus Iohannis, una din temele care ar putea să aducă Cotroceniul și PSD la aceeași masă fiind modificarea Constituției.

'Iohannis ține mult la Apărare, Externe și Justiție, pe astea nu le lasă din mâini. În rest, se poate discuta. Nu mai suntem partidul de acum câțiva ani. Acum penalii sunt la PNL, nu mai sunt la noi', a declarat un lider PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.