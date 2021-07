Ion Ţiriac, după ce Ana-Maria Popescu a ratat medalia de aur la Jocurile Olimpice: 'Îmi pare nemaipomenit de rău'

Fostul preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Ion Ţriac, a declarat, luni, că îi pare "nemaipomenit de rău" de faptul că scrimera Ana-Maria Popescu nu a reuşit să câştige medalia de aur la Jocurile Olimpice, fiind învinsă în finala la spadă prin "tuşa de aur" de chinezoaica Yiwen Sun.

"Îmi pare nemaipomenit de rău de scrimă, merita fata aia (n.r. - Ana-Maria Popescu) absolut tot ce putea să-i dea talentul şi Dumnezeu", a afirmat Ţiriac, prezent, luni, la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Tenis, potrivit agerpres.ro.

Întrebat ce părere are despre afirmaţia ministrului Eduard Novak, conform căreia indiferent câţi bani ar fi alocat MTS Federaţiei Române de Scrimă, Ana-Maria Popescu ar fi câştigat tot medalia de argint, Ţiriac a răspuns: "Nu pot să îmi dau cu părerea, nu sunt specialist la scrimă. Domnul ministru are toate sporturile sub dumnealui, deci trebuie să-şi dea o părere... Eu îmi dau o părere de sportiv care a fost acolo, la treaba cu argintul, că niciodată nu am luat aurul. Deci ştiu cum e pe dinăuntru. Deci domnişoara asta merită. Ce e mai trist e că a fost doar la un singur punct (n.r. - de aurul olimpic). Mi s-a întâmplat şi mie treaba asta".

"Scrima e un orfan al sportului românesc. Dacă am avea 5.000 de săli de scrimă poate am avea 5.000 de copii practicanţi în plus faţă de ce avem acum. Şi atunci ai face o selecţie naturală diferită. Însă nu e numai scrima, mai sunt şi alte sporturi în situaţia asta", a adăugat Ion Ţiriac.

Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ''tuşa de aur''.