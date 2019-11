Ion Țiriac s-a dus peste Klaus Iohannis: 'M-am dus ca un olog cu șapca-n mână'. Ce promisiune i-a făcut președintele

Cu un nou mandat câștigat, Klaus Iohannis are de onorat mai multe promisiuni. Una dintre acestea i-a făcut-o lui Ion Țiriac, înainte de campania electorală. Președintele Federației Române de Tenis, dezamăgit și de cei de la Federația Internațională, l-a abordat direct pe Președintele României căruia i-a cerut să numească un om care să fie responsabil numai pentru sport.

Magnatul a dezvăluit că Iohannis nu este primul președinte al țării căruia i-a cerut un astfel de lucru. Țiriac a dat exemple din alte țări, acolo unde sportul este tratat mult mai bine din punct de vedere legislativ.

Avocata lui Dragnea dezvăluie: Cine i-a interzis ILEGAL fostului preşedinte PSD să voteze la prezidenţiale

”Bani nu sunt! Nu sunt nici de sămânță. Orice țară vrei dumneata, de la Azerbaidjan până la Zanzibar, are mai mult decât 0,020% din bugetul statului. Zero virgulă zero! Atâta timp cât cineva nu se trezește...M-am dus ca un olog cu șapca-n mână la președintele țării. Am fost la fiecare, dar ultima dată am fost la Iohannis: ”Nu vreau nimic pentru, mine domnule Iohannis! Domnule președinte, vă rog să angajați un om numai pentru sport!”, a dezvăluit Ion Țiriac, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia de la Gazetă, informează Digi Sport.

Fostul mare jucător de tenis este convins că sportul românesc nu va avea viitor, dacă nu va fi sprijinit și de autorități printr-un plan foarte bine pus la punct.

”De dimineață, până la 6 seara. Poate ne ajutați cumva pentru că dispărem!’. Apoi, l-am văzut într-o zi la Cupa Federației de tenis venind la Galați, cu mașina de la București ’Domnule Țiriac, iau doi oameni!’. Nu i-am văzut!”, a mai spus Țiriac.