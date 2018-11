Ion Ţiriac vorbește despre ce antrenor îi trebuie Simonei Halep: 'Hai, încă o oră. Ia du-te dracului şi du-te acasă. E cumva cu dus şi întors. Nu știu niciunul'

Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că Simona Halep, liderul WTA, are plusuri enorme, dar şi probleme care datează de un deceniu. El a precizat că sportiva este mai puternică psihic decât fizic şi uneori “mentalul se duce deasupra fizicului”.

“Simona Halep are nişte plusuri enorme, dar are şi nişte probleme. Problemele ei sunt din urmă cu 10 ani, când nu a fost învăţată să muncească cantitativ cât trebuie. Şi asta pentru că are mult talent. Mie întotdeauna mi-a plăcut un Villas, un Muster în faţa lui Năstase sau Ivanisesvici, care sunt nişte genii. Deci Simona Halep are o putere de luptă, un mental mult mai zdravăn decât fizicul ei şi mentalul se duce deasupra fizicului. Şi din când în când se rupe”.

Întrebat ce maşină i s-ar potrivi Simonei Halep din colecţia sa de maşini, el a răspuns: “Simonei cred că cel mai mult i s-ar potrivi o trotinetă, ca să dea cât mai mult din picioare. Simona e un mare conducător auto, face drumul până la Constanţa de multe ori şi eu i-aş recomanda o maşină destul de solidă”.

Ţiriac a precizat că el nu cunoaşte niciun antrenor ca să i-l recomande Simonei Halep. “Îi recomand pe oricine găseşte şi e antrenor. Eu nu cunosc niciunul. Un antrenor e acel om care ia un copil la 14 ani, îl duce până la 23 şi îl face numărul 1. Senzaţional. Dar poate antrenorul ăla a avut noroc cu copilul. Adică copilul l-a făcut antrenor pe el. Dacă antrenorul ăla mai ia încă un copil şi încă unul, atunci sigur ştie ceva despre meseria aia. Antrenor la tenis este foarte dificil. E plătit de jucător: ”Vasilică, încă o oră de asta”. Nu, domnule antrenor, sunt obosit. Hai, încă o oră. Ia du-te dracului şi du-te acasă. E cumva cu dus şi întors. Pentru mine e prea târziu, eu i-am făcut pe toţi 25 de ani şi a fost singura meserie pe care am ştiut-o. Eu nu ştiu niciun antrenor. Cu Cahill îi dădeam credit pentru că ştia ceva tenis, a luat câţiva jucători şi i-a dus în sus. Sportul s-a schimbat, nu am nume de antrenor”.

Ion Ţiriac a vorbit şi despre Marius Copil, spunând că acesta a avut un an bun. “Ştiam toţi că Marius Copil serveşte cu 240 de km/h, are un caracter foarte ca lumea. Eu nu ştiu de ce nu a făcut-o până acum. A avut un an bun. Să nu vină potopul la băieţi. Ia spuneţi, care e al doilea? Nici eu nu ştiu. Dacă am ajuns în halul ăsta înseamnă că suntem sărăcuţi de tot. Copil cred că mai are patru ani, dacă se structurează mai bine la gândire eu zic că e de primii 20”.

