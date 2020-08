Ionel Arsene şi-a depus candidatura pentru încă un mandat de preşedinte al CJ Neamț

Preşedintele PSD Neamţ, Ionel Arsene, şi-a depus, luni, candidatura pentru încă un mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, din partea alianţei electorale "Alianţa pentru Modernizarea Neamţului", formată din PSD, ALDE şi PPU-SL.

"Candidez pentru un nou mandat pentru că mai sunt multe de făcut în Neamţ, şi sunt proiecte pe care vreau să le finalizez. Sunt lucruri importante care necesită timp. (...) Am candidat acum 4 ani cu nişte gânduri şi proiecte pentru Neamţ, convins că voi face ceea ce promit oamenilor. Astăzi, am bucuria să vin în faţa nemţenilor, să pot să ţin fruntea sus şi spatele drept, să le spun că am fost serios şi m-am ţinut de cuvânt. Ceea ce voi propune pentru următorul mandat, mă voi ţine de cuvânt şi voi face alături de colegii mei din Consiliul Judeţean. Vom implementa proiecte serioase, mai avem de lucru şi pe partea de infrastructură chiar dacă am reuşit să modernizăm 90% din infrastructura judeţului. Vrem să venim cu proiecte serioase pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Astăzi, judeţul Neamţ, are aproape 200 de şantiere", a declarat Ionel Arsene.

Ionel Arsene a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, în anul 2016, în urma unei majorităţi formată din PSD, ALDE şi PMP.

Tot luni şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ, din partea PSD, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc.