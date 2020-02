Ionel Dancă - Noua variantă a programului de guvernare cuprinde măsuri noi pentru o perioadă limitată de timp

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat, luni, că noua variantă a programului de guvernare al Cabinetului Orban cuprinde măsuri noi pentru o perioadă limitată de timp, potrivit Agerpres.

"În această nouă variantă a programului de guvernare sunt incluse măsuri noi pentru o perioadă limitată de timp care pot fi aplicate în 2020 pe diverse domenii şi au fost eliminate realizările înfăptuite în primele trei luni de guvernare", a declarat liberalul Ionel Dancă, la Parlament.El a indicat că la capitolul justiţie noul Executiv îşi propune finalizarea proiectului de lege pentru desfiinţarea Secţiei speciale pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi constituirea a două grupuri de lucru pentru modificarea legilor justiţiei şi a Codurilor penale, în acord cu recomandările instituţiilor europene.La capitolul ordine şi siguranţă publică vor fi continuate măsurile de eficientizare a MAI pentru îmbunătăţirea activităţii Jandarmeriei şi a Poliţiei."Au fost adăugate măsuri noi pentru componenta de intervenţie în situaţii de urgenţă, în special în ceea ce priveşte componenta aeriană prin operaţionalizarea de noi puncte de operare aeriană în zonele montane şi demararea unui program de finanţare şi de înfiinţare a heliporturilor în mai multe locuri din ţară, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor publice şi Administraţiei", a spus Dancă.În domeniul administraţiei, noul Executiv îşi asumă continuarea PNDL şi câteva obiective de investiţii prioritare în infrastructura de sănătate - finanţarea a 18 obiective contractate, în infrastructura de transport - pregătirea lucrărilor de modernizare a drumului judeţean Câmpina-Valea Doftanei-Săcele prin Compania Naţională de Investiţii, în infrastructura universitară - mai multe cămine studenţeşti şi alte obiective ce vor fi finanţate în acest an şi continuarea investiţiilor la peste 25 de săli de sport, bazine noi şi complexuri sportive."Continuăm finanţarea lucrărilor la Cazinoul Constanţa, un obiectiv deja început", a spus Dancă.În domeniul finanţelor publice, obiectivul principal pentru perioada următoare este încheierea exerciţiului financiar pentru 2020 fără depăşirea ţintei de deficit de 3,6% din PIB şi menţinerea obiectivului de reducere a acestuia sub 3% din PIB în trei ani de zile.De asemenea, liberalul a indicat că, pe lângă informatizarea ANAF, a fost adăugată modificarea statutului CEC şi Exim Bank şi finalizarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru sistemul financiar bancar unde statul este acţionar unic sau majoritar.În domeniul economiei, noul Guvern îşi propune să sprijine îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru stimularea investiţiilor în zona off shore şi dezvoltarea capacităţilor unde statul este acţionar în sectorul energetic."Rămâne un obiectiv important pentru acest an pregătirea listării unui pachet minoritar de acţiuni deţinut de stat la Hidroelectrica", a spus Dancă.În domeniul transporturilor şi al infrastructurii, Executivul Orban II va face toate demersurile pentru avansarea lucrărilor pe drumul expres Craiova-Piteşti şi va grăbi realizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti. Ionel Dancă a indicat că sunt prevăzute şi mai multe obiective de investiţii pentru variante ocolitoare de transport rutier şi feroviar. El a spus că ajutorul financiar acordat Tarom urmează să fie implementat la nivelul companiei şi să fie notificată Comisia Europeană.În privinţa comunicaţiilor, noul Executiv îşi propune crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea licitaţiei pentru spectrele 5G în acord cu condiţiile prevăzute în memorandumul pentru combaterea riscurilor de securitate cibernetică semnat la Washington."După înfiinţarea Autorităţii pentru digitalizarea României, în perioada următoare urmează adoptarea mai multor măsuri pentru operaţionalizarea acestei autorităţi, astfel încât să fie creată capacitatea de implementare a strategiei şi politicilor guvernamentale în domeniul IT&C", a spus Ionel Dancă.La capitolul agricultură, principalele obiective sunt legate de pregătirea Planului strategic naţional pentru perioada 2021-2027.La capitolul fonduri europene se are în vedere pregătirea proiectelor pentru următorul exerciţiu financiar 2021-2027 şi adoptarea unor soluţii pentru a se evita riscul de dezangajare a unor fonduri europene din actualul exerciţiu financiar. Ionel Dancă a menţionat că vor fi lansate noi apeluri de proiecte în cadrul Programului operaţional capital uman care vizează dezvoltarea serviciilor de after-school sau sprijinirea programului Tech Nation.El a indicat că în perioada următoare urmează să fie semnate câteva proiecte de finanţare, precum cel pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în valoare de 648 de milioane de euro. Dancă a mai precizat că la Ministerul Fondurilor Europene se va continua adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea prevederilor din OUG pentru descentralizarea managementului fondurilor europene pentru exerciţiul financiar 2021-2027."La Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va continua analiza într-un grup de lucru, împreună cu partenerii sociali, a discriminărilor din sistemul public de pensii care urmează să fie corectate prin aplicarea principiului contributivităţii în stabilirea dreptului de pensie. Din punct de vedere administrativ va continua reorganizarea activităţii instituţilor din subordine pentru simplificarea şi reducerea poverii birocratice", a adăugat liberalul.Dancă a arătat că la Ministerul Educaţiei se vizează continuarea procesului de debirocratizare, extinderea programului masa caldă în şcoli şi organizarea concursurilor de inspectori şcolari, inspectori şcolari adjuncţi, directori ai caselor corpului didactic.La capitolul tineret şi sport se vizează pregătirea pentru Euro 2020, finalizarea investiţiilor pentru acest obiectiv şi desfăşurarea în bune condiţii a calificărilor pentru Jocurile Olimpice de vară.În domeniul sănătăţii, Ionel Dancă a indicat că vor fi adoptate măsuri ca urmare a promovării OUG privind liberalizarea accesului pacienţilor la programele de sănătate. De asemenea, el a spus că se vor întreprinde măsurile necesare pentru obţinerea finanţărilor europene pentru spitalele regionale de la Iaşi, Cluj şi Craiova."Obiectiv prioritar major va fi negocierea şi încheierea contractelor cadru cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate", a adăugat liberalul.În domeniul mediului, Guvernul îşi propune continuarea finanţării şi a dezvoltării aplicaţiilor în combaterea tăierilor ilegale de păduri, aprobarea a 60.000 de tichete pentru programul Rabla şi pentru sprijinirea maşinilor electrice şi a infrastructurii utilizării acestora.La cultură şi patrimoniu, Ionel Dancă a arătat că urmează noi măsuri privind susţinerea includerii Roşia Montană în patrimoniul UNESCO."Un obiectiv important pentru PNL este acreditarea şi deschiderea Muzeului naţional Brătianu la Vila Florica din Argeş", a adăugat liberalul.El a precizat că în domeniul apărării şi securităţii naţionale vor continua programele de înzestrare a armatei în limita a 2% din PIB, iar în zona de politică externă şi afaceri europene programul de guvernare a fost actualizat cu noile condiţii europene ca urmare a Brexit."Vor fi susţinute negocierile pentru noul pact european ecologic, astfel încât România să poată beneficia de oportunităţile oferite de această nouă politică de mediu a UE, concomitent cu susţinerea unui mecanism de finanţare de tranziţie până la atingerea obiectivelor respective astfel încât să fie gestionate eficient posibilele efecte negative pentru industria românească", a spus Dancă.