Ionel Dancă: 'Chiar şi cu puteri executive limitate, vom continua să guvernăm cu măsuri necesare de schimbare în bine a României'

Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, spune că, în ciuda puterilor executive limitate, Guvernul va continua să ia ”măsuri necesare de schimbare în bine a României”. La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că semnat două ordine pentru simplificarea unor proceduri şi va continua în acelaşi ritm, până la încheierea mandatului. ”VA fi bine, până la urmă. Orice lucru trainic cere trudă şi încredere”, a scris Alexandru pe Facebook, potrivit news.ro.

”Ce se întâmplă mai departe? Continuăm ceea ce am început acum trei luni. Guvernăm în slujba românilor si ne respectăm angajamentele. Chiar şi cu puteri executive limitate, vom continua să guvernăm cu măsuri necesare de schimbare în bine a României”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ionel Dancă.

Acesta a precizat că situaia va dura ”până când ne vom întoarce cât mai repede la votul românilor şi vom avea o nouă majoritate parlamentară”.

”Suntem mândri de ceea ce am reuşit în doar 3 luni de guvernare, am realizat pentru români mai mult decât alte guverne in 4 ani. Guvernul Orban a căzut în picioare şi facem paşi hotărâţi pentru alegeri anticipate care să dea Romaniei şansa unei majorităţi parlamentare PNL pentru următorii ani de reforme liberale necesare”, a mai scris Dancă.

La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că semnat două ordine pentru simplificarea unor proceduri şi va continua în acelaşi ritm, până la încheierea mandatului.

”Astăzi, la noi, #lamuncă, 2 Ordine de simplificare au fost semnate şi voi continua până la finalul mandatului în acelaşi ritm. Ce nu înţelege PSD populat de oameni incapabili să facă altceva decât să stea pe funcţii publice este că eu gândesc aşa: nu m-am născut ministru ci folosesc pârghiile date de poziţia publică pentru a lăsa cât mai multe lucruri schimbate în bine. Poţi să faci bine dintr-o poziţie publică dacă îţi pasă şi dacă nu renunţi iar în măsura în care experienţa publică nu îţi ia minţile, satisfacţia că nu ai trecut degeaba prin viaţă este incredibilă”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Aceasta a continuat: ”O parte a sistemului s-a bucurat astăzi de trecerea Moţiunii împotriva Guvernului L. Orban. Nu mă miră. Această parte nu înţelege sau nu vrea să accepte că suntem pe un drum ireversibil. Cu un PNL asumat care are încredere în români. Căruia nu îi este frică. Nu are de ce”.

”VA fi bine, până la urmă. Orice lucru trainic cere trudă şi încredere”, a încheiat ministrul interimar al Muncii.

Moţiunea împotriva Guvernului Orban a fost adoptată, miercuri, de Parlament.