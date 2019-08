Ionuț Panțîru, după ce a calificat-o pe FCSB în play-off-ul Europa League: 'Să jucăm cu inima și Dumnezeu o să fie cu noi'

UPDATE

Atacantul Florinel Coman a declarat, joi, că este mulţumit de felul în care echipa FCSB a evoluat în meciul cu Mlada Boleslav din Liga Europa.

"A fost un meci foarte greu până la acel roşu. Au început foarte bine, au venit peste noi, ştiam că au talie şi că sunt periculoşi la faze fixe, dar din fericire am trecut peste acele momente. Am avut emoţii, este normal, dacă au avut patru cornere la rând. Am avut emoţii, dar am reuşit să trecem cu bine peste acele momente. Suntem mulţumiţi de cum am evoluat, am reuşit să câştigăm cu 1-0 în faţa unui adversar foarte greu. L-am felicitat pe Panţîru în vestiar", a declarat Coman, la Pro X.

Întrebat despre o informaţie apărută în fanatik.ro, potrivit căreia el şi Florin Tănase sunt nemulţumiţi de şedinţele tehnice ţinute de antrenorul Vergil Andronache, Coman a răspuns: "Este o ştire falsă. Mereu când sunt meciurile se găseşte cineva care să scrie prost, să dea în noi, dar asta este. Este o ştire total falsă, nişte aberaţii. (n.r. - Andronache) Antrenează bine, îşi face treaba, a venit din secund, a preluat postul de principal, ne dă încredere la antrenament, aşa am spus de când a venit pe banca noastră. Eu cred că este un antrenor foarte bun, se implică foarte mult, mai ales la antrenamente, ne dă încrederea necesară. Este foarte bine că am putut să câştigăm, pentru că ne-a dat foarte multă încredere înainte de meci."

Florin Tănase a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi. E de părere că diferenţa s-a făcut la nivel colectiv, iar execuţia lui Panţîru a venit exact când trebuia.

După mai multe meciuri în care nu au arătat foarte bine şi nu au reuşit să câştige, jucătorii FCSB-ului cred că prin această victorie au trecut peste o perioadă destul de dificilă. ”A fost un meci cu o miză importantă, am început greu meciul, iar ei au avut şi o bară în prima repriză. A fost după un meci de tatonare, am avut şi noi o bară ulterior, dar e bine că ne-am calificat în cele din urmă. Sunt mulţumit de jocul echipei, am făcut un joc colectiv foarte bun. Meciul mergea spre prelungiri, dar a venit această execuţie a lui Panţîru. Victoria ne dă încredere şi vom arăta şi mai bine pe viitor, pentru că vor reveni mai mulţi jucători după accidentări”, a declarat Florin Tănase la Pro X, care ulterior a vorbit despre un eventual conflict dintre el şi Andronache.

”Nu ştiu cine poate să scrie aşa ceva. Am rămas şocat când am văzut ştirea. Nu e prima dată când se scriu astfel de lucruri despre noi. Andronache e ca orice antrenor. Vine, ne spune ce avem de făcut, sunt mulţumit de cum ne antrenează. Nu putem să sărbătorim pentru că nu ne-am calificat încă în grupe. Avem joc cu Poli Iaşi acum, trebuie să îl câştigăm pentru că suntem destul de departe de primele locuri”.

Știrea inițială

FCSB a avut meciuri grele cu Mlada Boleslav în turul 3 preliminar al Europa League. Vicecampioana României s-a calificat cu emoții în play-off, după ce nou-venitul Ionuț Panțîru a marcat singurul gol al dublei, în minutul 90+1 al partidei de pe stadionul Lokotrans, din Cehia.

"Roș-albaștrii" au câștigat cu 1-0 și vor lupta în continuare pentru grupele Europa League.

"E cel mai important gol de până acum, sper să mai fie și altele. Mă bucur că am câștigat, că am înscris, dar meritul este al echipei.

Nu mă așteptam (n.red. - să înscrie), eu tot timpul o să încerc să-mi fac treaba cât pot de bine și să dau totul pentru echipă.

Nu mă consider erou, toți am muncit împreună, am alergat la acest meci pentru a obține victoria, toți suntem eroi.

Au avut cei de la Mlada o bară, dar am avut și noi prin Coman. Important este că am câștigat, cred că am dominat parțial jocul și așa a fost să fie", a spus singurul marcator al partidei, Ionuț Panțîru, la PRO X.

FCSB va juca în play-off-ul Europa League împotriva portughezilor de la Guimaraes, care au trecut cu 9-0, la general, de Ventspils, dar "roș-albaștrii" lui Vergil Andronache au încredere că vor trece și de lusitani.

"De ce nu? Normal că avem șanse de calificare. Trebuie să intrăm cu determinare în teren, să jucăm cu inima și Dumnezeu o să fie cu noi", a mai spus Panțâru.

