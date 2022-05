Ionuţ Stroe (PNL): La Congres, am optat pentru un mod mai decent şi responsabil de a face politică

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat că la Congres - unde Florin Cîţu a fost înlocuit de Nicolae Ciucă la conducerea partidului - liberalii s-au îndreptat către un model politic mult mai riguros, mult mai puternic, mult mai bine conturat, serios, decent, responsabil de a face politică în România, el fiind de părere că „oamenii de forţă, oamenii care au vână politică, oamenii fermi, oamenii responsabili şi serioşi sunt cei care vor asigura politica în România viitorilor ani”. El a făcut această afirmaţie sâmbătă, la conferinţa de alegeri a PNL Argeş.

„Aţi văzut foarte bine recentele decizii ale Partidului Naţional Liberal, exprimate de altfel public, la congresul pe care l-am organizat. Am optat şi am schimbat puţin optica şi modul de acţiune politică, ne-am îndreptat – şi bine am făcut – către un model politic, mult mai riguros, mult mai puternic, mult mai bine conturat, serios, decent, responsabil de a face politică în România. Noi credem că oamenii de forţă, oamenii care au vână politică, oamenii fermi, oamenii responsabili şi serioşi sunt cei care vor asigura politica în România viitorilor ani”, a afirmat Ionuţ Stroe în discursul ţinut sâmbătă la conferinţa de alegeri a conducerii PNL Argeş.

El a arătat că Alina Gorghiu, preşedinte interimar al filialei şi candidat la şefia acesteia, se „încadrează în modelul politic” pe care PNL l-a „promovat şi în structurile centrale de conducere ale partidului”.

Cu gândul să o laude cât mai mult pe Gorghiu, Stroe a confundat judeţul Argeş, în care se află, cu Gorjul.

„Cu siguranţă, alături de noul preşedinte Nicolae Ciucă, Alina Gorghiu va fi şi în structura centrală de conducere, şi aici la Gorj (n.r. Argeș), omul de care cu siguranţă avem nevoie cu toţii, şi noi, şi dvs.”, le-a mai spus Stroe liberalilor argeşeni.

Alina Gorghiu a fost aleasă preşedinte al filialei Argeş a PNL. Au fost exprimate 357 de voturi în total. Gorghiu a obţinut 319 voturi, situându-se la mare distanţă de ceilalţi doi contracandidaţi.

Vicepreşedintele Doru Georgescu a fost votat de 27 de delegaţi la conferinţa de alegeri, iar Constantin Zăbavă a avut 5 voturi.

Şase voturi au fost declarate nule.

Alina Gorghiu deţine preşedinţia interimară a filialei de la sfârşitul lui 2021.