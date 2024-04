Ionuţ Stroe: Sunt convins că primarul Secorului 4 Daniel Băluţă va obţine din nou votul cetăţenilor

„Primul patinoar construit de la 0 în Bucureşti în ultimii 70 de ani este încă un succes al administraţiei Sectorului 4. Aici am participat azi la lansarea candidaturii lui Daniel Băluţă şi a listei de consilieri liberali şi social-democraţi. Sunt convins că va obţine din nou votul cetăţenilor, pentru că este un primar al investiţiilor, al proiectelor, cu o viziune mult asemănătoare, dacă n-aş spune identică cu cea pe care noi, liberalii, încercăm s-o promovăm. Am mai spus-o şi o repet, Daniel Băluţă este cel mai liberal primar social-democrat, iar investiţiile vorbesc de la sine!”, a scris Ionuţ Stroe, miercuri pe Facebook.

„Personal, consider că investiţiile pentru sport sunt vitale şi aş vrea să vedem mii de copii care se antrenează pe Patinoarul Berceni Arena, mii de copii iniţiaţi în sport şi în valorile pe care acesta le promovează: spirit de echipă, fair play şi respect”, a continuat liberalul.

„Asta înseamnă copii mai sănătoşi, mai bine educaţi şi, de ce nu, viitori campioni. La sectorul 4 PNL şi PSD au un parteneriat solid, bazat pe un deziderat comun al marilor proiecte. Este nevoie de coeziune politică pentru marile proiecte şi PNL Sector 4 va fi un partener ferm”, a completat Stroe.

Miercuri, PSD a avut lansarea candidaturii primarului Sectorului 4 Daniel Băluţă pentru un nou mandat de edil. La eveniment au participat, liderul PSD Marcel Ciolacu şi candidat PSD şi PNL la Primăria Capitalei Gabriela Firea.