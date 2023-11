Iordania a găsit soluția pentru a păcăli Israelul: cum au furnizat ajutoare în Gaza

Regele Iordaniei a anunțat, prin intermediul aplicației X, că țara sa a parașutat un ajutor medical urgent în Gaza.

Regele Abdullah a dezvăluit că un avion militar a lansat proviziile în apropierea unui spital de campanie din partea de nord a regiunii.

Transportul de ajutoare în Gaza a fost grav perturbat de închiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, care leagă fâșia de Egipt.

@BBCNews If you want to report this get it right.Your Arabic commentator from @BBCArabic misrepresented.We are in no competition with Egypt.The #Jordan army supplied its field hospital in #Gaza with medical supplies. Its been operating in #Gaza since over a decade. End of story. https://t.co/p9H8OFhAVC