Iosefina Pascal prezintă înregistrări HALUCINANTE, cu polițiștii care au venit să o ia de acasă/ VIDEO

Jurnalista Iosefina Pascal prezintă înregistrări cu momentul în care polițiștii au venit să o ia de acasă. Pe înregistrări se aude cum oamenii legii sunt extrem de evazivi și nu știu foarte precis de ce au venit să o ducă pe jurnalistă la secție.

„Avem un e-mail, un telefon, ar trebui să mergem la secție. Nu știți de infracțiuni informatice... Trebuie să verificam daca dvs aveti sau nu aveti... ”, se aud polițiștii sosiți la ușa apartamentului Iosefinei Pascal,

Pe înregistrare se aude și jurnalista care comentează că „nici nu vor să-mi spună. E noaptea minții” (despre acuzațiile ce i se aduc - n.red.).

„Eu nu am fost invitată, ci escrocată de polițiști, când erau doi in uniforma la usa mea si doi jos, sa ma sperie. Și nu și-au dezvăluit identitatea nicio clipă”, a mai declarat Iosefina Pascal.

Într-o altă înregistrare, de această dată, la sediul Poliției, jurnalista Iosefina Pascal declară că nu a văzut niciun proces verbal.

„Eu nu am semnat nimic. S-a făcut un proces verbal pe care nu l-am văzut, nu am semnat nimic”, a declarat, potrivit înregistrării audio difuzate de Realitatea PLUS, în emisiunea de miercuri seară la Culisele statului paralel.