IPOTEZĂ ŞOC - 'Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu trăiesc'. Unde s-ar afla adolescentele răpite

Maria Ghiorghiu susține în continuare că Alexandra și Luiza trăiesc, chiar și după ce Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis.

După ce monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, a recunoscut că le-a ucis pe Luiza și Alexandra, iar ADN-ul celei din urmă a fost găsit în oasele din curte, Maria Ghiorghiu susține în continuare că fetele trăiesc, scrie wowbiz.ro. Într-un articol publicat pe blogul ei, cea mai cunoscută clarvăzătoare din România susține că adolescentele sunt torturate.

„Stiu ca majoritatea celor care o iubesc si o sustin pe Alexandra, fetita de 15 ani rapita de pe strada de Gheorghe Dinca, si-au luat adio de la ea cand au auzit ca ADN-ul fetei s-a gasit in cenusa din butoiul criminalului (el a recunoscut ca este criminal). O fi el criminal, o fi omorat poate alte persoane, dar nu pe ALEXANDRA si pe LUIZA!!! Nu pot sa stau in pat si sa dorm, in timp ce fetele sunt chinuite, afland prin Puterea Duhului Sfant ca fetele traiesc.

Fratilor! ALEXANDRA si LUIZA traiesc !", a scris Maria Ghiorghiu pe pagina ei, subliniind că informația ar fi primit-o chiar de la Duhul Sfânt.

Maria Ghiorghiu spune că fetele i s-au arătat

Clarvăzătoarea a mai scris pe pagina ei că adolescentele ar fi închise într-un buncăr. I s-a arătat în timpul nopții că Luiza privea printr-un geam cu gratii, în timp ce Alexandra era legată de mâini și avea o eșarfă la ochi.

„Și-n această clipă, îmi spuneam: „Doamne, dar parca este un lagăr acolo!" Iar un glas îmi spune răspicat si prompt: „Buncăr. Este un buncăr!", a mai scris Maria Ghiorghiu pe pagina ei.