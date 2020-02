IPS Teodosie, prima reacție după ce a fost achitat definitiv: 'Păcat de osteneala celor ce au întors pe față și pe dos toate acele declarații și acuzații'

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a oferit o declarație de presă după ce fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de corupţie.

„Lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cuprinse de întuneric. Am crezut în Dumnezeu căruia m-am încredințat cu slujirea mea. Am crezut în justiție și iată că rezultatul este pe măsură. Știam că cele pentru care eram cercetat nu există. Păcat de osteneala celor ce au întors pe față și pe dos toate acele declarații și acuzații. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog pentru toți cei ce păzesc dreptatea în această țară să aibă mereu credință lumină și dragoste de oameni. Unii dintre credincioși îmi plângeau de milă și spuneam de fiecare dată că nu sunt supărat. Când te acuză cineva fără să existe un motiv de acuzație îți face un bine și eu le mulțumesc și celor ce m-au acuzat și celor ce m-au achitat. Unii credincioși poate au gândit că am făcut ceva, că nu degeaba sunt chemat la DNA. Vreau să nu vă smintiți, de multe ori iese fum și fără foc. Nu mai este proverbul acest adevărat decât în cele materiale. Focul lui Dumnezeu stinge toată vrăjmășia, toată nedreptatea, toată răutatea. Mulțumesc tuturor celor ce au crezut că nu este nimic să mă incrimineze. Doamne ajută tuturor și să rămânem în pace în iubire și în bunăvoire unii cu alții!”, a spus Teodosie.