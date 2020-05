Iranienii cer SUA să nu obstrucţioneze livrările sale de petrol către Venezuela

Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a avertizat duminică SUA împotriva oricărei acţiuni a marinei americane în Caraibe care ar viza obstrucţionarea livrării de petrol iranian către Venezuela, informează AFP preluat de agerpres.

Sâmbătă, agenţia de ştiri iraniană Fars, apropiată de cercurile ultra-conservatoare, a transmis că deţine informaţii despre trimiterea a patru nave de război americane în Caraibe pentru "o posibilă confruntare cu tancurile petroliere iraniene".Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Zarif a avertizat împotriva "manevrelor de desfăşurare navală ale SUA în Caraibe pentru a interveni şi a obstrucţiona transferul petrolului iranian către Venezuela". Orice astfel de acţiune ar fi "ilegală şi o formă de piraterie", a adăugat el, adăugând că SUA vor fi responsabile pentru "consecinţele oricărei măsuri ilegale".Emisarul american pentru Venezuela Elliott Abrams a declarat la începutul lunii mai că, în absenţa mijloacelor financiare, Venezuela plăteşte Iran ului cu aur pentru a-şi restabili industria petrolieră aflată în dificultate şi a denunţat creşterea cooperării între cei doi duşmani ai săi, regimul de la Teheran şi regimul de la Caracas al preşedintelui socialist Nicolas Maduro.Iranul a respins acuzaţiile, afirmând că intenţia Washingtonului este aceea de a pune presiune asupra celor două ţări şi de a le obstrucţiona legăturile comerciale.Administraţia preşedintelui american Donald Trump a instituit sancţiuni unilaterale menite să pună capăt exporturilor de petrol din Iran şi Venezuela, ambele ţări fiind producători importanţi de ţiţei.Adjunctul ministrului iranian de externe Abbas Araghchi l-a convocat pe ambasadorul elveţian la Teheran, care reprezintă interesele SUA în Iran, pentru a-i comunica "acest avertisment serios". Mesajul transmis a fost acela că orice potenţială ameninţare împotriva tancurilor petroliere iraniene va avea drept consecinţă "un răspuns rapid şi decisiv".Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol cunoscute din lume, însă analiştii spun că sectorul funcţionează sub capacitate din cauza corupţiei şi a lipsei investiţiilor în întreţinere.Preşedintele Nicolas Maduro rezistă, de peste un an, în faţa eforturilor americane de a-l îndepărta de la putere şi continuă să se bucure de sprijinul armatei.Iranul şi-a exprimat susţinerea pentru preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi nu pentru liderului opoziţiei Juan Guaido, recunoscut de aproximativ 60 de ţări ca preşedinte interimar.Economia iraniană este afectată de reintroducerea sancţiunilor americane în 2018, după retragerea unilaterală a SUA din acordul nuclear, decisă de preşedintele Donald Trump.