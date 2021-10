Iranul a produs 120 de kg de uraniu îmbogăţit la 20% (oficial)

Teheranul a depăşit un nou prag crescând la peste 120 de kilograme stocul de uraniu îmbogăţit la 20%, a anunţat sâmbătă seară şeful Organizaţiei Iraniene pentru energie atomică, Mohammad Eslami, citat de AFP și preluat de agerpres.

"Am depăşit 120 de kilograme. Avem mai mult decât atât. Poporul nostru ştie bine că ei (occidentalii) ar fi trebuit să ne dea combustibilul îmbogăţit la 20% pentru a-l folosi în reactorul de la Teheran, dar nu au făcut-o", a spus Mohammad Eslami la televiziunea naţională.

"Dacă colegii noştri nu l-ar produce, am avea bineînţeles probleme cu lipsa de combustibil pentru reactorul de la Teheran", a adăugat el.Conform unor estimări de la sfârşitul lunii august, Iranul şi-a majorat stocul de uraniu îmbogăţit la 60%, cu mult peste limita autorizată de 3,67%, la 10 kg comparativ cu 2,4 kg în mai, în timp ce stocul de uraniu îmbogăţit la 20% care, teoretic, îi permite să producă izotopi medicali, utilizaţi în special în diagnosticul unor tipuri de cancer, a crescut de la 62,8 kg la 84,3 kg.Încheiat în 2015 între Iran, pe de o parte, şi Statele Unite, Marea Britanie, China, Rusia, Franţa şi Germania, pe de altă parte, acordul nuclear de la Viena oferea Teheranului ridicarea unei părţi a sancţiunilor internaţionale în schimbul unei reduceri drastice a programul său nuclear, plasat sub control strict al ONU.Dar după retragerea unilaterală a americanilor din acord în 2018 sub preşedintele Donald Trump, Teheran şi-a abandonat treptat angajamentele. Statele Unite au impus la rândul lor sancţiuni.