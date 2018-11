Ironii în ședința CSM: Am urmărit cum v-ați înroșit/ Apreciz îngrijorarea că m-am îmbujorat. Și domnia sa a făcut-o, dar nu s-a văzut

Ministrul Justiției și procurorul general al României au avut, luni, la CSM, un schimb pe replici pe tema revocării lui Augustin Lazăr. În acest context, ministrul s-a referit la situatia achitarilor si la activitatea procurorului general, iar in replica, Augustin Lazar a spus ca nu se poate implica in investigatiile procurorilor.

"Raportul se referea la managemntul procurorului general, nu am exprimat neincredere in sistemul judiciar, ci la modul in care dvs va exercitati prerogativele profesionale. Ati facut multe referiri la mine, dar ati uitst sa faceti referiri la raport. Nu suntem aici in stiinta. Eu am evaluat faptele dvs si cum sunt faptele dvs asa le-am prezentat si eu, sa le inteleaga romanii. Am urmarit cum v-ati inrosit progresiv si vocea vi se schimba si am zis 'Doamne Dumnezeul, sa se opreasca la timp'. Putem continua dezbaterea si fara sa ne filmam. Cum e posibil sa va spalati pe maini, in general, sa delegati atributii? Cate delegari ati semnat dvs., cate mandate pe siguranta nationala?", a intrebat Tudorel Toader

"Apreciez ingrijorarea ca m-am imbujorat si domnia sa a facut-o, dar nu s-a vazut. Nu va pot spune de ce procurorul a avut nevoie de cativa oameni ca e independent in conducerea anchetei, nu va pot spune rationamentul, modul cum au administrat anchetele fiindca sunt independenti", a replicat Lazăr.