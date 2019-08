Isărescu: Este salutară decizia de menținere a deficitului

Este de salutat decizia Guvernului de a menține deficitul la 2,76% din PIB la rectificarea bugetară, dar altfel bugetul este tensionat, cu cheltuieli rigide, veniturile fiind o problemă și mai mare, a declarat joi guvernatorul BNR Mugur Isărescu, la prezentarea raportului asupra inflației.

Nivelul veniturilor bugetare reprezintă o problemă în contextul în care nivelul veniturilor fiscale se situează sub 27%, după ce partidele politice care s-au succedat la guvernare au redus constant impozitele, spune Isărescu. „S-au întrecut şi stânga şi dreapta, şi dreapta şi stânga, care reduce mai mult şi am ajuns la un nivel al veniturilor fiscale de sub 26-27%. Când eram eu premier, în anul de graţie 2000 erau la 32% veniturile fiscale şi ştiu cum se făcea bugetul. Greu de tot. Veneau toate ministerele cu solicitări şi cereau în jur de 40%, iar marea filozofie bugetară era cum bagi 40% în 32%. Nu cred că doleanţele de cheltuieli ale ministerelor au scăzut”, spune Mugur Isărescu.

Bugetul este tensionat, apreciază Isărescu. „Noi ne uităm la lucrurile mari. Ponderea cheltuielilor cu salarii, cu pensii, este la peste 70%. Nu prea ai câmp de manevră acolo. Noi le numim cheltuieli rigide. Este greu să te atingi de ele. În consecinţă, apare tensiune pe partea de cheltuieli”.

„Altminteri, eu am fost în domeniul politic, ştiu cât de greu se iau deciziile acolo, şi abordarea înţeleaptă este ţine sub control şi ajustează. Dacă nu putem ţine sub control, trebuie să ajustăm, chiar şi în an electoral. Dacă se va întâmpla asta şi vom avea o reducere a deficitului fiscal tot e bine”, spune Isărescu.

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul rectificãrii bugetare cu respectarea limitei deficitului bugetar. Produsul intern brut s-a majorat la 1031 miliarde lei, fațã de 1022,5 miliarde lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an. Diminuãri au fost operate de la Ministerul Transporturilor (–128,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (–681,9 milioane lei), Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat (–243 milioane de lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltãrii Rurale (–310,4 milioane de lei), Ministerul Cercetãrii și Inovãrii (–369,1 milioane lei), Ministerul Educației Naționale (–1,03miliarde lei), Secretariatul General al Guvernului (–143,6 milioane lei).